https://ria.ru/20211017/kosmos-1754892892.html

Киноэкипаж возвращается на Землю

Киноэкипаж возвращается на Землю - РИА Новости, 17.10.2021

Киноэкипаж возвращается на Землю

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого... РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T00:04

2021-10-17T00:04

2021-10-17T00:09

наука

московская область (подмосковье)

владимир соловьев (телеведущий)

полет первого "киноэкипажа" в космос

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко после двух недель съемок фильма на Международной космической станции в сопровождении космонавта Олега Новицкого вернутся на Землю.Как сообщает пресс-служба Первого канала, трансляция посадки корабля "Союз МС-18" будет вестись не только в прямом эфире телеканала, но и на его сайте."Прямое включение из района приземления – в 07.15 мск. По предварительным данным, приземление спускаемого аппарата ожидается в 07.36 мск", - говорится в сообщении.По данным канала, к моменту возвращения Пересильд и Шипенко пробудут в космосе 12 суток, а Новицкий - 191 сутки.Поленом по спинеУже через 45 минут Пересильд, Шипенко и Новицкий перейдут в корабль "Союз" для возвращения на Землю. Перед этим "киноэкипаж" попрощался с остающимися на МКС россиянами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровом, американцами Марком Ванде Хаем, Шейном Кимброу и Меган МакАртур, японцем Акихико Хосиде и французом Тома Песке.После этого переходные люки между модулем "Наука" и кораблем "Союз МС-18" будут закрыты. В последующие три часа "киноэкипажу" предстоит убедиться в герметичности люков, облачиться в аварийно-спасательные скафандры "Сокол-КВ-2" и проверить их герметичность, а также разместиться в спускаемом аппарате "Союза МС-18".По данным "Роскосмоса", корабль должен отчалить от МКС в 4.14 мск. Планируется, что в 6.41 мск "Союз МС-18" включит двигатель для сведения с орбиты, в 7.09 мск корабль разделится на отсеки и в 7.12 мск спускаемый аппарат с "киноэкипажем" войдет в атмосферу.Как рассказал ранее в интервью РИА Новости космонавт, замдиректора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов, после разделения отсеков в иллюминатор станет видно, как Земля начинает вращаться, потом постепенно вращение затухает, но появляются всполохи плазмы.Он уточнил, что "мягкая посадка" на самом деле не очень "мягкая"."Некоторые коллеги приводят другу аналогию: бревном по спине. Резкий удар. Бац. А если не повезло, то после этого подскок и еще удар боком", - добавил Котов.Приземление спускаемого аппарата ожидается в 146 километрах юго-восточнее казахстанского города Жезказган.Ведущий метеоролог метеорологической службы объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа Тельман Алескеров ранее сообщил, что в районе посадки прогнозируются переменная облачность без осадков, видимость более 10 километров, ветер северо-восточный до пяти метров в секунду, температура воздуха - 11-14 градусов выше нуля, в утреннее время - до 3 градусов.В обеспечении посадки задействованы 200 военных, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин-амфибий "Синяя птица".После приземления поисковая группа возьмет спускаемую капсулу под охрану, затем по очереди из "Союза" помогут выбраться всем трем членам экипажа. На месте их ждет медицинское обследование, после чего "киноэкипаж" отправится спецрейсом в Подмосковье.Как рассказал ранее Котов, реабилитация займет неделю, после чего Пересильд и Шипенко отпустят по домам. Космонавту Новицкому придется задержаться подольше - на МКС он был в длительной экспедиции.Во вторник, 19 октября, "киноэкипаж" даст свою первую пресс-конференцию.Если очень захотеть, можно в космос полететь"Киноэкипаж" отправился на МКС с космодрома Байконур 5 октября для съемок в условиях космоса первого игрового фильма под условным названием "Вызов". Фильм станет первой подобной картиной в истории кинематографа. Тем самым "Роскосмос" обгонит НАСА и SpaceX, которые собирались отправить на МКС для съемок голливудскую звезду Тома Круза и режиссера Дага Лаймана.Пересильд для уникального полета отобрали среди 3 тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора.Подробности сюжета фильма до сих пор держатся в секрете. Как ранее рассказал РИА Новости источник, знакомый с сюжетом, в фильме один из космонавтов на МКС будет нуждаться в хирургической операции, по медицинским показаниям его не могут вернуть на Землю, поэтому принимается решение отправить в космос врача. Им оказывается главная героиня фильма, которую в экстренном порядке готовят к полету. В последующем режиссер фильма Шипенко подтвердил информацию, что сюжет фильма строится вокруг женщины-врача, которая летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.В СМИ ранее были обнародованы подробности: космонавт Иванов теряет сознание во время выхода в открытый космос, ему помогают вернуться на станцию, но возвращение на Землю противопоказано врачами. Чтобы спасти жизнь космонавта, в условиях станции требуется провести операцию на сердце.Как рассказывал Шипенко, в космосе будут сняты около 30-40 минут от всего хронометража картины.Космические рекордыПомимо самой уникальной идеи съемок фильма в космосе, этот полет отметился и другим рекордами.Во-первых, на МКС впервые полетел полностью российский экипаж – все три кресла в корабле "Союз" были заняты гражданами РФ. Ранее на российских кораблях постоянно летали иностранцы.Во-вторых, это был первый в современной истории полет космического корабля "Союз" под управлением одного профессионального члена экипажа, а предстоящей ночью будет первый подобный же спуск с орбиты (не считая этапа летных испытаний корабля много десятилетий назад).В-третьих, Пересильд стала первым человеком в космосе с эстонскими корнями (опередив готовящуюся в США астронавта с эстонскими корнями Николь Манн) и первой актрисой, отправившейся на орбиту.В-четвертых, режиссер Шипенко стал самым высоким россиянином в космосе. Его рост – 189 сантиметров, это почти предел. К полету на корабле "Союз" допускаются люди ростом до 190 сантиметров. До этого рекорд принадлежал космонавту Валерию Корзуну ростом 185 сантиметров.Добавили драматизмаВо время полета "киноэкипажа" на МКС произошло несколько ситуаций, которые заставили Пересильд и Шипенко поволноваться. Во время сближения корабля "Союз МС-19" со станцией отказала автоматика и космонавту Антону Шкаплерову (он привез "киноэкипаж" на МКС) пришлось стыковаться вручную. Это штатный способ причаливания на случай отказа автоматики. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во время последующего сеанса связи с экипажем пошутил, что проблемы со стыковкой были добавлены для драматургии.Вторая волнительная ситуация произошла 15 октября. При тестировании двигателей корабля "Союз МС-18", на котором вернется "киноэкипаж", МКС потеряла ориентацию. Позже с помощью двигателей российского сегмента станцию вернули на место. Вся ситуация длилась около получаса. В "Роскосмосе" отметили, что потеря ориентации не угрожала экипажу и МКС, а руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил космонавтам, что станция развернулась на 57 градусов, но в этом не было ничего страшного.Субботней ночью экипаж МКС разбудила сирена из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда". Позже специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил экипажу, что никаких действий от него не требуется.Медальный зачетКак рассказал ранее РИА Новости историк отечественной космонавтики и ракетной техники, специалист по фалеристике (дисциплина, изучающая ордена и медали) Александр Глушко, Пересильд и Шипенко за космический полет не будут удостоены звания Герой России, но могут быть награждены другими государственными наградами, если во время полета произойдет аварийная ситуация и они будут принимать активное участие в ее устранении.А по словам Героя России, космонавта Максима Сураева, Пересильд может получить звание Героя России за полет в космос, если этим принесет пользу стране и выполнит в космосе научные исследования или выйдет в открытый космос как профессиональный космонавт. Но ни экспериментов, ни выходов в космос в полете не было.

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/kosmos-1754878115.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211013/mks-1754346450.html

https://ria.ru/20211016/kinoekipazh-1754853048.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/nasa-1753180819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/kosmos-1754790650.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211005/pugacheva-1753229599.html

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753162170.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), владимир соловьев (телеведущий), полет первого "киноэкипажа" в космос