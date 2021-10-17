https://ria.ru/20211017/kosmicheskiyturizm-1754510516.html

"Главная задача — выжить": что на самом деле ждет туристов в космосе

"Главная задача — выжить": что на самом деле ждет туристов в космосе - РИА Новости, 17.10.2021

"Главная задача — выжить": что на самом деле ждет туристов в космосе

Сегодня киноэкипаж, 66-я миссия на МКС в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, вернется на Землю. О том, когда туры к звездам станут обычным РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-17T08:00

2021-10-17T08:00

2021-10-17T08:09

туризм

сша

звездный городок

роскосмос

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

новости - туризм

олег котов

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Сегодня киноэкипаж, 66-я миссия на МКС в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, вернется на Землю. О том, когда туры к звездам станут обычным делом, сколько продолжается подготовка к полету, в чем неожиданные опасности таких путешествий и кого точно не возьмут в космонавты, — в материале РИА Новости.Как в коммуналке"Некоторых ждет жестокое разочарование: ожидания не соответствуют реальности, — сразу предупреждает Герой России, космонавт Олег Котов. — Насмотревшись "Стартрека" или "Звездных войн", многие думают, что на МКС будет как и в кино: стеклянные двери, все современно, модно, круто. Нет, ничего подобного". Первые космические туристы часто жалуются: болит голова, плохое самочувствие, все вокруг летает.По словам Котова, в космосе нужно быть готовым к спартанским условиям."Обеспечивать свою жизнедеятельность" на станции туристы должны сами — этому учат на Земле, продолжает Котов. Перед полетом показывают, как умываться, причесываться, чистить зубы, ходить в туалет — на орбите ведь все по-другому. Уборная, кстати, на российском сегменте была всего одна — общая. К прибытию киноэкипажа оборудовали вторую. А душа нет.Режим дня — не для любителей понежиться в кровати до обеда. "День и ночь определяются не рассветом и закатом, потому что Солнце за сутки 16 раз восходит и заходит, — объясняет собеседник. — На МКС живут по Гринвичу. Подъем — в шесть утра, отбой — в 21:30".И никаких борщей в тюбике"Космическое питание", которое продают в автоматах на Земле, не имеет ничего общего с настоящим — ни по форме, ни по содержанию."Тюбиков у нас нет, — говорит Котов. — Либо консервные банки, либо сублимированные продукты в пакетах. Еду для космонавтов готовят по другим рецептам. Рацион — сбалансированный по калориям и микроэлементам: есть и первое, и второе, и закуски. Всего около 100 наименований. Но стандартно для всех".Рассчитывать на шведский стол по системе all inclusive не стоит. Однако если туристу захочется взять что-то с собой, например блюда национальной кухни, — разрешат. Правда, за отдельную плату."Продукт перепакуют и проверят на безопасность, — отмечает космонавт. — Самая большая неприятность — крошки. Они рассыпаются и потом везде летают. Могут и в горло, и в глаз попасть. Нежелательны также блюда с острыми запахами".Алкоголь в космосе запрещен, сигареты тоже. Согласитесь, на высоте 400 километров вряд ли получится как следует проветрить помещение.Развлекай себя самПонятно, что у космонавта на орбите много работы. А что делать туристу две недели? Неужели целыми днями глазеть в иллюминатор?"Можно и так, — смеется Котов. — Обычно гости сами находят себе занятие, каких-то правил у "Роскосмоса" на этот счет нет. Кто-то фотографирует. Кто-то экспериментирует, как например Чарльз Симони, с которым я летал. Он "донатил" купленное время для науки и говорил потом, что ученые никогда бы не смогли провести эти опыты в космосе, потому что это слишком сложно, долго, дорого".Симони стал пятым и седьмым космическим туристом в истории. А еще — единственным непрофессиональным участником полета, побывавшим на орбите дважды — в 2007 и 2009 годах. На МКС он проводил эксперименты по радиационной безопасности, изучал функционирование видеоаппаратуры, участвовал в отборе микробиологических проб с различных поверхностей.Первым на МКС отправился американец Деннис Тито в 2001 году. Тогда "билет в космос" на российском корабле "Союз" стоил 20 миллионов долларов. Сейчас, по словам старшего научного сотрудника московского Музея космонавтики Георгия Лисицина, — 50 миллионов долларов.Багаж оплачивают отдельно. "В стандартный пакет входит один килограмм вещей объемом не более квадратного дециметра. Если хочется больше — это обсуждаемо. Некоторые и по 15 килограммов брали", — уточняет Котов.Интернет на станции есть, но достаточно медленный из-за высокой скорости полета. Сотовой связи нет, до ближайшей вышки 400 километров, поэтому мобильник брать с собой бессмысленно. По IP-телефонии можно позвонить на любой номер на Земле, а вот с Земли на станцию — нельзя.В скафандр влезут не всеЧтобы полететь в космос в качестве туриста, нужно не только иметь хорошее здоровье и устойчивый вестибулярный аппарат, но и соответствовать определенным параметрам."Вес — до 95 килограммов, рост — до 195 сантиметров стоя и до 92 — сидя, — перечисляет Котов. — Что касается здоровья, требования к туристам гораздо мягче, чем к профессионалам. Главная задача любителей — выжить в полете. Есть противопоказания, но их не так много. Тут как за рулем: не со всеми же заболеваниями дают права".На случай нештатных ситуаций на станции есть система оказания медицинской помощи — два члена экипажа, подготовленные по программе парамедиков. Они выполняют указания врачей с Земли, которые всегда на связи в режиме телемедицины.Сначала русский выучиЕсли все ограничения, спартанский режим и прочие неудобства не смущают, а на счету есть миллионы долларов, можно оставить заявку на сайте "Роскосмоса". После медкомиссии — предполетная подготовка."Иностранцы сначала два-три месяца учат русский язык. Предполетная — еще три-четыре месяца. Киноэкипаж готовили три с половиной", — говорит Котов.На Земле туристов учат выполнять гигиенические процедуры, надевать и снимать скафандр, включать и выключать свет в отсеке, привязываться, а также грамотно действовать при пожаре или разгерметизации.А как полететь бесплатноКонечно, можно попробовать попасть в отряд космонавтов. Для этого надо дождаться начала отбора (об этом сообщают на сайтах "Роскосмоса" и ЦПК) и подать заявление.Требования: до 35 лет, техническое или медицинское образование, хорошее здоровье и высокий уровень физической подготовки, объясняет старший научный сотрудник московского Музея космонавтики Георгий Лисицин. Рассчитывать можно только на себя: никакие связи и знакомства не помогут."Космонавта отбирают на длительный период времени, — добавляет Олег Котов. — Он в идеале должен совершить в среднем три полета. Профессиональная карьера — это 15-18 лет".В Звездном Городке — очное собеседование. Кандидаты общаются с психологом, сдают тесты на профпригодность, проходят дополнительные обследования.После этого зачисляют в отряд. Затем два года общекосмической подготовки и — госэкзамен. Но это еще не все. Учеба продолжается еще около восьми лет. И наконец — ключ на старт. "Если все сложится хорошо, через два-три года полетите опять, — говорит Георгий. — Но уже как опытный космонавт. И будете летать, пока позволит здоровье".Когда будем ездить как на мореТак когда же туры в космос станут столь же привычными, как поездки на море? Для этого надо, чтобы цены приблизились к среднему доходу, считает Котов.По его словам, сейчас все популярнее суборбитальные полеты, когда человек оказывается в космосе на три, пять, семь минут. Высота — за 100 километров, можно посмотреть на планету, почувствовать невесомость, сделать фото и вернуться. Несколько дней подготовки, послеполетная реабилитация не нужна. "Прилетел, надел галстук, поехал на работу. Ну и стоимость соответствующая — 150-200 тысяч долларов, что достаточно досягаемо. Такой туризм может стать массовым. Орбитальный — вряд ли: слишком дорого", – указывает Котов. По мнению популяризатора космонавтики, блогера и журналиста Виталия Егорова, в будущем космическим туризмом, скорее всего, займутся частные компании.В моду такие туры войдут к концу этого века, считает Георгий Лисицин. "Колумб не задавался вопросом, целесообразно ли плыть в Индию. Так Америку и открыл. Васко да Гама, Магеллан, Амундсен — все они были одержимы желанием узнать, что там, за горизонтом", — рассуждает собеседник.По его мнению, туристам в космос обязательно надо летать. Да, сейчас это звучит как авантюра, но авантюристы часто делали наш мир лучше.

https://ria.ru/20210810/polety-1744560394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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