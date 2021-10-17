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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211017/kosmicheskiyturizm-1754510516.html
"Главная задача — выжить": что на самом деле ждет туристов в космосе
"Главная задача — выжить": что на самом деле ждет туристов в космосе - РИА Новости, 17.10.2021
"Главная задача — выжить": что на самом деле ждет туристов в космосе
Сегодня киноэкипаж, 66-я миссия на МКС в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, вернется на Землю. О том, когда туры к звездам станут обычным РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T08:00
2021-10-17T08:09
туризм
сша
звездный городок
роскосмос
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
новости - туризм
олег котов
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Сегодня киноэкипаж, 66-я миссия на МКС в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, вернется на Землю. О том, когда туры к звездам станут обычным делом, сколько продолжается подготовка к полету, в чем неожиданные опасности таких путешествий и кого точно не возьмут в космонавты, — в материале РИА Новости.Как в коммуналке"Некоторых ждет жестокое разочарование: ожидания не соответствуют реальности, — сразу предупреждает Герой России, космонавт Олег Котов. — Насмотревшись "Стартрека" или "Звездных войн", многие думают, что на МКС будет как и в кино: стеклянные двери, все современно, модно, круто. Нет, ничего подобного". Первые космические туристы часто жалуются: болит голова, плохое самочувствие, все вокруг летает.По словам Котова, в космосе нужно быть готовым к спартанским условиям."Обеспечивать свою жизнедеятельность" на станции туристы должны сами — этому учат на Земле, продолжает Котов. Перед полетом показывают, как умываться, причесываться, чистить зубы, ходить в туалет — на орбите ведь все по-другому. Уборная, кстати, на российском сегменте была всего одна — общая. К прибытию киноэкипажа оборудовали вторую. А душа нет.Режим дня — не для любителей понежиться в кровати до обеда. "День и ночь определяются не рассветом и закатом, потому что Солнце за сутки 16 раз восходит и заходит, — объясняет собеседник. — На МКС живут по Гринвичу. Подъем — в шесть утра, отбой — в 21:30".И никаких борщей в тюбике"Космическое питание", которое продают в автоматах на Земле, не имеет ничего общего с настоящим — ни по форме, ни по содержанию."Тюбиков у нас нет, — говорит Котов. — Либо консервные банки, либо сублимированные продукты в пакетах. Еду для космонавтов готовят по другим рецептам. Рацион — сбалансированный по калориям и микроэлементам: есть и первое, и второе, и закуски. Всего около 100 наименований. Но стандартно для всех".Рассчитывать на шведский стол по системе all inclusive не стоит. Однако если туристу захочется взять что-то с собой, например блюда национальной кухни, — разрешат. Правда, за отдельную плату."Продукт перепакуют и проверят на безопасность, — отмечает космонавт. — Самая большая неприятность — крошки. Они рассыпаются и потом везде летают. Могут и в горло, и в глаз попасть. Нежелательны также блюда с острыми запахами".Алкоголь в космосе запрещен, сигареты тоже. Согласитесь, на высоте 400 километров вряд ли получится как следует проветрить помещение.Развлекай себя самПонятно, что у космонавта на орбите много работы. А что делать туристу две недели? Неужели целыми днями глазеть в иллюминатор?"Можно и так, — смеется Котов. — Обычно гости сами находят себе занятие, каких-то правил у "Роскосмоса" на этот счет нет. Кто-то фотографирует. Кто-то экспериментирует, как например Чарльз Симони, с которым я летал. Он "донатил" купленное время для науки и говорил потом, что ученые никогда бы не смогли провести эти опыты в космосе, потому что это слишком сложно, долго, дорого".Симони стал пятым и седьмым космическим туристом в истории. А еще — единственным непрофессиональным участником полета, побывавшим на орбите дважды — в 2007 и 2009 годах. На МКС он проводил эксперименты по радиационной безопасности, изучал функционирование видеоаппаратуры, участвовал в отборе микробиологических проб с различных поверхностей.Первым на МКС отправился американец Деннис Тито в 2001 году. Тогда "билет в космос" на российском корабле "Союз" стоил 20 миллионов долларов. Сейчас, по словам старшего научного сотрудника московского Музея космонавтики Георгия Лисицина, — 50 миллионов долларов.Багаж оплачивают отдельно. "В стандартный пакет входит один килограмм вещей объемом не более квадратного дециметра. Если хочется больше — это обсуждаемо. Некоторые и по 15 килограммов брали", — уточняет Котов.Интернет на станции есть, но достаточно медленный из-за высокой скорости полета. Сотовой связи нет, до ближайшей вышки 400 километров, поэтому мобильник брать с собой бессмысленно. По IP-телефонии можно позвонить на любой номер на Земле, а вот с Земли на станцию — нельзя.В скафандр влезут не всеЧтобы полететь в космос в качестве туриста, нужно не только иметь хорошее здоровье и устойчивый вестибулярный аппарат, но и соответствовать определенным параметрам."Вес — до 95 килограммов, рост — до 195 сантиметров стоя и до 92 — сидя, — перечисляет Котов. — Что касается здоровья, требования к туристам гораздо мягче, чем к профессионалам. Главная задача любителей — выжить в полете. Есть противопоказания, но их не так много. Тут как за рулем: не со всеми же заболеваниями дают права".На случай нештатных ситуаций на станции есть система оказания медицинской помощи — два члена экипажа, подготовленные по программе парамедиков. Они выполняют указания врачей с Земли, которые всегда на связи в режиме телемедицины.Сначала русский выучиЕсли все ограничения, спартанский режим и прочие неудобства не смущают, а на счету есть миллионы долларов, можно оставить заявку на сайте "Роскосмоса". После медкомиссии — предполетная подготовка."Иностранцы сначала два-три месяца учат русский язык. Предполетная — еще три-четыре месяца. Киноэкипаж готовили три с половиной", — говорит Котов.На Земле туристов учат выполнять гигиенические процедуры, надевать и снимать скафандр, включать и выключать свет в отсеке, привязываться, а также грамотно действовать при пожаре или разгерметизации.А как полететь бесплатноКонечно, можно попробовать попасть в отряд космонавтов. Для этого надо дождаться начала отбора (об этом сообщают на сайтах "Роскосмоса" и ЦПК) и подать заявление.Требования: до 35 лет, техническое или медицинское образование, хорошее здоровье и высокий уровень физической подготовки, объясняет старший научный сотрудник московского Музея космонавтики Георгий Лисицин. Рассчитывать можно только на себя: никакие связи и знакомства не помогут."Космонавта отбирают на длительный период времени, — добавляет Олег Котов. — Он в идеале должен совершить в среднем три полета. Профессиональная карьера — это 15-18 лет".В Звездном Городке — очное собеседование. Кандидаты общаются с психологом, сдают тесты на профпригодность, проходят дополнительные обследования.После этого зачисляют в отряд. Затем два года общекосмической подготовки и — госэкзамен. Но это еще не все. Учеба продолжается еще около восьми лет. И наконец — ключ на старт. "Если все сложится хорошо, через два-три года полетите опять, — говорит Георгий. — Но уже как опытный космонавт. И будете летать, пока позволит здоровье".Когда будем ездить как на мореТак когда же туры в космос станут столь же привычными, как поездки на море? Для этого надо, чтобы цены приблизились к среднему доходу, считает Котов.По его словам, сейчас все популярнее суборбитальные полеты, когда человек оказывается в космосе на три, пять, семь минут. Высота — за 100 километров, можно посмотреть на планету, почувствовать невесомость, сделать фото и вернуться. Несколько дней подготовки, послеполетная реабилитация не нужна. "Прилетел, надел галстук, поехал на работу. Ну и стоимость соответствующая — 150-200 тысяч долларов, что достаточно досягаемо. Такой туризм может стать массовым. Орбитальный — вряд ли: слишком дорого", – указывает Котов. По мнению популяризатора космонавтики, блогера и журналиста Виталия Егорова, в будущем космическим туризмом, скорее всего, займутся частные компании.В моду такие туры войдут к концу этого века, считает Георгий Лисицин. "Колумб не задавался вопросом, целесообразно ли плыть в Индию. Так Америку и открыл. Васко да Гама, Магеллан, Амундсен — все они были одержимы желанием узнать, что там, за горизонтом", — рассуждает собеседник.По его мнению, туристам в космос обязательно надо летать. Да, сейчас это звучит как авантюра, но авантюристы часто делали наш мир лучше.
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сша, звездный городок, роскосмос, международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, новости - туризм, олег котов, туристы, земля, юлия пересильд, космос, туризм, клим шипенко, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос, впечатления - туризм
08:00 17.10.2021 (обновлено: 08:09 17.10.2021)
 

"Главная задача — выжить": что на самом деле ждет туристов в космосе

© REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/RoscosmosЧлен экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан
Член экипажа и актриса Юлия Пересильд во время тренировки перед экспедицией на МКС на космодроме Байконур, Казахстан - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© REUTERS / Andrey Shelepin/GCTC/Roscosmos
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Ольга Кабанова. Сегодня киноэкипаж, 66-я миссия на МКС в составе актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, вернется на Землю. О том, когда туры к звездам станут обычным делом, сколько продолжается подготовка к полету, в чем неожиданные опасности таких путешествий и кого точно не возьмут в космонавты, — в материале РИА Новости.

Как в коммуналке

"Некоторых ждет жестокое разочарование: ожидания не соответствуют реальности, — сразу предупреждает Герой России, космонавт Олег Котов. — Насмотревшись "Стартрека" или "Звездных войн", многие думают, что на МКС будет как и в кино: стеклянные двери, все современно, модно, круто. Нет, ничего подобного". Первые космические туристы часто жалуются: болит голова, плохое самочувствие, все вокруг летает.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа МКС-59/60: космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов. 20 февраля 2019
Члены основного экипажа МКС-59/60: космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов. 20 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Члены основного экипажа МКС-59/60: космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг во время комплексных экзаменационных тренировок в Центре подготовки космонавтов. 20 февраля 2019
По словам Котова, в космосе нужно быть готовым к спартанским условиям.

"Там все как в коммуналке. Никакого личного номера, это же не отель. Даже каюты может не достаться — в российском сегменте МКС их три. Поэтому, скорее всего, вы будете ночевать в отсеке в спальном мешке. К стенке привяжут, и так спишь две недели", — рассказывает космонавт.

"Обеспечивать свою жизнедеятельность" на станции туристы должны сами — этому учат на Земле, продолжает Котов. Перед полетом показывают, как умываться, причесываться, чистить зубы, ходить в туалет — на орбите ведь все по-другому. Уборная, кстати, на российском сегменте была всего одна — общая. К прибытию киноэкипажа оборудовали вторую. А душа нет.
© NASAКаюта астронавта Скотта Келли на МКС
Каюта астронавта Скотта Келли на МКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© NASA
Каюта астронавта Скотта Келли на МКС
Режим дня — не для любителей понежиться в кровати до обеда. "День и ночь определяются не рассветом и закатом, потому что Солнце за сутки 16 раз восходит и заходит, — объясняет собеседник. — На МКС живут по Гринвичу. Подъем — в шесть утра, отбой — в 21:30".

И никаких борщей в тюбике

"Космическое питание", которое продают в автоматах на Земле, не имеет ничего общего с настоящим — ни по форме, ни по содержанию.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПакеты с космическим питанием, которое используется на транспортных кораблях и орбитальных станциях
Пакеты с космическим питанием, которое используется на транспортных кораблях и орбитальных станциях - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Пакеты с космическим питанием, которое используется на транспортных кораблях и орбитальных станциях
"Тюбиков у нас нет, — говорит Котов. — Либо консервные банки, либо сублимированные продукты в пакетах. Еду для космонавтов готовят по другим рецептам. Рацион — сбалансированный по калориям и микроэлементам: есть и первое, и второе, и закуски. Всего около 100 наименований. Но стандартно для всех".
Рассчитывать на шведский стол по системе all inclusive не стоит. Однако если туристу захочется взять что-то с собой, например блюда национальной кухни, — разрешат. Правда, за отдельную плату.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк"Космическая еда" — на самом деле вовсе нет
Космическая еда – на самом деле вовсе нет - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
"Космическая еда" — на самом деле вовсе нет
"Продукт перепакуют и проверят на безопасность, — отмечает космонавт. — Самая большая неприятность — крошки. Они рассыпаются и потом везде летают. Могут и в горло, и в глаз попасть. Нежелательны также блюда с острыми запахами".
Алкоголь в космосе запрещен, сигареты тоже. Согласитесь, на высоте 400 километров вряд ли получится как следует проветрить помещение.

Развлекай себя сам

Понятно, что у космонавта на орбите много работы. А что делать туристу две недели? Неужели целыми днями глазеть в иллюминатор?
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
1 из 5
Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийОстров Амбрим с борта МКС
Остров Амбрим с борта МКС
2 из 5
Остров Амбрим с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© Фото : Роскосмос/Олег НовицкийУраган Ида с борта МКС
Ураган Ида с борта МКС
3 из 5
Ураган Ида с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийЭль-Файюм с борта МКС
Эль-Файюм с борта МКС
4 из 5
Эль-Файюм с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
5 из 5
Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
1 из 5
Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
2 из 5
Остров Амбрим с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
3 из 5
Ураган Ида с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
4 из 5
Эль-Файюм с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
5 из 5
Вид на Землю с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
"Можно и так, — смеется Котов. — Обычно гости сами находят себе занятие, каких-то правил у "Роскосмоса" на этот счет нет. Кто-то фотографирует. Кто-то экспериментирует, как например Чарльз Симони, с которым я летал. Он "донатил" купленное время для науки и говорил потом, что ученые никогда бы не смогли провести эти опыты в космосе, потому что это слишком сложно, долго, дорого".
Симони стал пятым и седьмым космическим туристом в истории. А еще — единственным непрофессиональным участником полета, побывавшим на орбите дважды — в 2007 и 2009 годах. На МКС он проводил эксперименты по радиационной безопасности, изучал функционирование видеоаппаратуры, участвовал в отборе микробиологических проб с различных поверхностей.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТренировка основного и дублирующего экипажей МКС-19 в Звездном Городке
Тренировка основного и дублирующего экипажей МКС-19 в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тренировка основного и дублирующего экипажей МКС-19 в Звездном Городке
Первым на МКС отправился американец Деннис Тито в 2001 году. Тогда "билет в космос" на российском корабле "Союз" стоил 20 миллионов долларов. Сейчас, по словам старшего научного сотрудника московского Музея космонавтики Георгия Лисицина, — 50 миллионов долларов.
Багаж оплачивают отдельно. "В стандартный пакет входит один килограмм вещей объемом не более квадратного дециметра. Если хочется больше — это обсуждаемо. Некоторые и по 15 килограммов брали", — уточняет Котов.
© AP Photo / Mikhail MetzelПервый космический турист американский бизнесмен Деннис Тито
Первый космический турист американский бизнесмен Деннис Тито - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Mikhail Metzel
Первый космический турист американский бизнесмен Деннис Тито
Интернет на станции есть, но достаточно медленный из-за высокой скорости полета. Сотовой связи нет, до ближайшей вышки 400 километров, поэтому мобильник брать с собой бессмысленно. По IP-телефонии можно позвонить на любой номер на Земле, а вот с Земли на станцию — нельзя.

В скафандр влезут не все

Чтобы полететь в космос в качестве туриста, нужно не только иметь хорошее здоровье и устойчивый вестибулярный аппарат, но и соответствовать определенным параметрам.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

Космонавт Елена Серова на тренировке в гидролаборатории в Звездном Городке.

Космонавт Елена Серова на тренировке в гидролаборатории в Звездном городке
1 из 3

Космонавт Елена Серова на тренировке в гидролаборатории в Звездном Городке.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
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© РИА Новости/Аврора . Екатерина Маключенко, Артем Маркин

Уникальный образовательный комплекс Космоцентр открылся в Звездном Городке. Смотрите на видео РИА Новости, как школьники "выходили" в открытый космос и "стыковали" корабль к МКС.

Школьники научились стыковать корабль к МКС в новом Космоцентре
2 из 3

Уникальный образовательный комплекс Космоцентр открылся в Звездном Городке. Смотрите на видео РИА Новости, как школьники "выходили" в открытый космос и "стыковали" корабль к МКС.

© РИА Новости/Аврора . Екатерина Маключенко, Артем Маркин
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Копия орбитальной станции "Мир". Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов (РГНИИЦПК) имени Ю. А. Гагарина. Звездный Городок.

Копия орбитальной станции Мир в Звездном городке
3 из 3

Копия орбитальной станции "Мир". Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов (РГНИИЦПК) имени Ю. А. Гагарина. Звездный Городок.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Космонавт Елена Серова на тренировке в гидролаборатории в Звездном Городке.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
2 из 3

Уникальный образовательный комплекс Космоцентр открылся в Звездном Городке. Смотрите на видео РИА Новости, как школьники "выходили" в открытый космос и "стыковали" корабль к МКС.

© РИА Новости/Аврора . Екатерина Маключенко, Артем Маркин
3 из 3

Копия орбитальной станции "Мир". Российский государственный научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов (РГНИИЦПК) имени Ю. А. Гагарина. Звездный Городок.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
"Вес — до 95 килограммов, рост — до 195 сантиметров стоя и до 92 — сидя, — перечисляет Котов. — Что касается здоровья, требования к туристам гораздо мягче, чем к профессионалам. Главная задача любителей — выжить в полете. Есть противопоказания, но их не так много. Тут как за рулем: не со всеми же заболеваниями дают права".
На случай нештатных ситуаций на станции есть система оказания медицинской помощи — два члена экипажа, подготовленные по программе парамедиков. Они выполняют указания врачей с Земли, которые всегда на связи в режиме телемедицины.

Сначала русский выучи

Если все ограничения, спартанский режим и прочие неудобства не смущают, а на счету есть миллионы долларов, можно оставить заявку на сайте "Роскосмоса". После медкомиссии — предполетная подготовка.
© Фото : РоскосмосКорабль "Союз МС", пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© Фото : Роскосмос
Корабль "Союз МС", пристыкованный к МКС
"Иностранцы сначала два-три месяца учат русский язык. Предполетная — еще три-четыре месяца. Киноэкипаж готовили три с половиной", — говорит Котов.
На Земле туристов учат выполнять гигиенические процедуры, надевать и снимать скафандр, включать и выключать свет в отсеке, привязываться, а также грамотно действовать при пожаре или разгерметизации.

А как полететь бесплатно

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКосмонавт Елена Серова на тренировке в гидролаборатории в Звездном Городке
Космонавт Елена Серова на тренировке в гидролаборатории в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Космонавт Елена Серова на тренировке в гидролаборатории в Звездном Городке
Конечно, можно попробовать попасть в отряд космонавтов. Для этого надо дождаться начала отбора (об этом сообщают на сайтах "Роскосмоса" и ЦПК) и подать заявление.
Требования: до 35 лет, техническое или медицинское образование, хорошее здоровье и высокий уровень физической подготовки, объясняет старший научный сотрудник московского Музея космонавтики Георгий Лисицин. Рассчитывать можно только на себя: никакие связи и знакомства не помогут.
© РИА Новости / Роман Соколов / Перейти в фотобанкАстронавт ЕКА Александр Герст на тренировке по отработке выхода в открытый космос в условиях гидроневесомости в гидролаборатории центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном Городке
Астронавт ЕКА Александр Герст на тренировке по отработке выхода в открытый космос в условиях гидроневесомости в гидролаборатории центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина в Звездном Городке - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Роман Соколов
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Астронавт ЕКА Александр Герст на тренировке по отработке выхода в открытый космос в условиях гидроневесомости в гидролаборатории центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном Городке
"Космонавта отбирают на длительный период времени, — добавляет Олег Котов. — Он в идеале должен совершить в среднем три полета. Профессиональная карьера — это 15-18 лет".
В Звездном Городке — очное собеседование. Кандидаты общаются с психологом, сдают тесты на профпригодность, проходят дополнительные обследования.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОткрытие Космоцентра в Центре подготовки космонавтов
Открытие Космоцентра в Центре подготовки космонавтов - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Открытие Космоцентра в Центре подготовки космонавтов
После этого зачисляют в отряд. Затем два года общекосмической подготовки и — госэкзамен.
Но это еще не все. Учеба продолжается еще около восьми лет. И наконец — ключ на старт. "Если все сложится хорошо, через два-три года полетите опять, — говорит Георгий. — Но уже как опытный космонавт. И будете летать, пока позволит здоровье".

Когда будем ездить как на море

Так когда же туры в космос станут столь же привычными, как поездки на море? Для этого надо, чтобы цены приблизились к среднему доходу, считает Котов.
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкКосмонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции
По его словам, сейчас все популярнее суборбитальные полеты, когда человек оказывается в космосе на три, пять, семь минут. Высота — за 100 километров, можно посмотреть на планету, почувствовать невесомость, сделать фото и вернуться.
Несколько дней подготовки, послеполетная реабилитация не нужна. "Прилетел, надел галстук, поехал на работу. Ну и стоимость соответствующая — 150-200 тысяч долларов, что достаточно досягаемо. Такой туризм может стать массовым. Орбитальный — вряд ли: слишком дорого", – указывает Котов.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВозвращение на Землю 17-й основной экспедиции МКС и шестого космического туриста Ричарда Гэрриота (США)
Возвращение на Землю 17-ой основной экспедиции МКС и шестого космического туриста Ричарда Гэрриота (США) - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Возвращение на Землю 17-й основной экспедиции МКС и шестого космического туриста Ричарда Гэрриота (США)
По мнению популяризатора космонавтики, блогера и журналиста Виталия Егорова, в будущем космическим туризмом, скорее всего, займутся частные компании.

"Роскосмосу" это не интересно, потому что есть более важные вопросы и проекты: лунная программа, формирование спутниковой группировки. Эту нишу займут коммерческие, частные компании", — полагает он.

В моду такие туры войдут к концу этого века, считает Георгий Лисицин. "Колумб не задавался вопросом, целесообразно ли плыть в Индию. Так Америку и открыл. Васко да Гама, Магеллан, Амундсен — все они были одержимы желанием узнать, что там, за горизонтом", — рассуждает собеседник.
По его мнению, туристам в космос обязательно надо летать. Да, сейчас это звучит как авантюра, но авантюристы часто делали наш мир лучше.
Девушка на фестивале воздухоплавания у подножия Белой скалы в Белогорском районе республики Крым - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 08:00Туризм
Где и как полетать над Россией: шары, самолеты, автожиры
 
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