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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210916/tualet-1750415970.html
В российском сегменте МКС начали устанавливать новый туалет
В российском сегменте МКС начали устанавливать новый туалет - РИА Новости, 16.09.2021
В российском сегменте МКС начали устанавливать новый туалет
Космонавт Олег Новицкий подключает туалет в новом российском модуле "Наука" на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей,... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T20:56
2021-09-16T21:02
хочу стать космонавтом
наса
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
земля
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий подключает туалет в новом российском модуле "Наука" на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Согласно переговорам, Новицкий освободил отсек с туалетом в модуле "Наука" от мешающих грузов и подключает шланги к устройству."Нам главное сегодня в итоге дня АСУ (туалет - ред.) включить", - сказал космонавту специалист подмосковного Центра управления полетами.Сейчас на МКС работают два туалета российского производства в модулях "Звезда" и Tranquility.В октябре 2020 года на станцию был доставлен американский туалет UWMS, разработанный НАСА "с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования". Отмечалось, что он имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский. Однако астронавтам пока не удалось наладить его работу.Модуль "Наука" прибыл на станцию в конце июля. В нем есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Модуль также оборудован европейским дистанционным манипулятором ERA, а в будущем на него перенесут с модуля "Рассвет" шлюзовую камеру для выноса наружу станции научного оборудования и радиационный теплообменник для отвода излишков тепла в космос.
https://ria.ru/20210814/nauka-1745717294.html
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наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, земля
20:56 16.09.2021 (обновлено: 21:02 16.09.2021)
 
В российском сегменте МКС начали устанавливать новый туалет

Космонавт Новицкий начал подключать туалет в новом российском модуле "Наука" на МКС

© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© NASA / Roscosmos
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий подключает туалет в новом российском модуле "Наука" на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
Согласно переговорам, Новицкий освободил отсек с туалетом в модуле "Наука" от мешающих грузов и подключает шланги к устройству.
"Нам главное сегодня в итоге дня АСУ (туалет - ред.) включить", - сказал космонавту специалист подмосковного Центра управления полетами.
Сейчас на МКС работают два туалета российского производства в модулях "Звезда" и Tranquility.
Модуль Наука в составе МКС - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
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Источник рассказал, как модуль "Наука" спасали после выведения на орбиту
В октябре 2020 года на станцию был доставлен американский туалет UWMS, разработанный НАСА "с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования". Отмечалось, что он имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский. Однако астронавтам пока не удалось наладить его работу.
Модуль "Наука" прибыл на станцию в конце июля. В нем есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Модуль также оборудован европейским дистанционным манипулятором ERA, а в будущем на него перенесут с модуля "Рассвет" шлюзовую камеру для выноса наружу станции научного оборудования и радиационный теплообменник для отвода излишков тепла в космос.
МЛМ Наука: как устроен новый модуль российской части МКС
21 июля, 16:42Инфографика
МЛМ "Наука": как устроен новый модуль российской части МКС
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Хочу стать космонавтомНАСАКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)Олег НовицкийЗемля
 
 
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