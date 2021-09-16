https://ria.ru/20210916/tualet-1750415970.html

В российском сегменте МКС начали устанавливать новый туалет

В российском сегменте МКС начали устанавливать новый туалет - РИА Новости, 16.09.2021

В российском сегменте МКС начали устанавливать новый туалет

Космонавт Олег Новицкий подключает туалет в новом российском модуле "Наука" на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей,... РИА Новости, 16.09.2021

2021-09-16T20:56

2021-09-16T20:56

2021-09-16T21:02

хочу стать космонавтом

наса

космос - риа наука

центр управления полетами

международная космическая станция (мкс)

олег новицкий

земля

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Космонавт Олег Новицкий подключает туалет в новом российском модуле "Наука" на Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.Согласно переговорам, Новицкий освободил отсек с туалетом в модуле "Наука" от мешающих грузов и подключает шланги к устройству."Нам главное сегодня в итоге дня АСУ (туалет - ред.) включить", - сказал космонавту специалист подмосковного Центра управления полетами.Сейчас на МКС работают два туалета российского производства в модулях "Звезда" и Tranquility.В октябре 2020 года на станцию был доставлен американский туалет UWMS, разработанный НАСА "с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования". Отмечалось, что он имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский. Однако астронавтам пока не удалось наладить его работу.Модуль "Наука" прибыл на станцию в конце июля. В нем есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов. Модуль также оборудован европейским дистанционным манипулятором ERA, а в будущем на него перенесут с модуля "Рассвет" шлюзовую камеру для выноса наружу станции научного оборудования и радиационный теплообменник для отвода излишков тепла в космос.

https://ria.ru/20210814/nauka-1745717294.html

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наса, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, земля