Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю

"Когда меня спрашивали, смогут ли они быстро ходить после завершения миссии, я была более осторожна. Думаю, что на первые дни не стоит планировать никаких съемок, потому что опыт полетов, сравнимых по длительности, если они были без средств профилактики, говорит о том, что люди может быть будут даже ходить с поддержкой. Естественно, в это время снимать кино трудно, если ты плохо ходишь", - рассказала она во время трансляции, которая ведется на канале Роскосмоса в YouTube.