01:51 17.10.2021 (обновлено: 02:37 17.10.2021)
Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
Врач РАН Фомина: киноэкипаж сразу после посадки может испытывать трудности с передвижением
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Киноэкипажу" не рекомендовано участвовать в киносъёмках в первые дни после возвращения из космоса, возможно, что они не смогут передвигаться без помощи, рассказала заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина.
"Когда меня спрашивали, смогут ли они быстро ходить после завершения миссии, я была более осторожна. Думаю, что на первые дни не стоит планировать никаких съемок, потому что опыт полетов, сравнимых по длительности, если они были без средств профилактики, говорит о том, что люди может быть будут даже ходить с поддержкой. Естественно, в это время снимать кино трудно, если ты плохо ходишь", - рассказала она во время трансляции, которая ведется на канале Роскосмоса в YouTube.
Ранее сообщалось, что "киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого готовится к посадке, которая запланирована на утро воскресенья на территории Казахстана.