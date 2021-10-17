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Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю - РИА Новости, 17.10.2021
Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
"Киноэкипажу" не рекомендовано участвовать в киносъёмках в первые дни после возвращения из космоса, возможно, что они не смогут передвигаться без помощи,... РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-17T01:51
2021-10-17T02:37
казахстан
российская академия наук
космос - риа наука
юлия пересильд
клим шипенко
елена фомина
полет первого "киноэкипажа" в космос
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Киноэкипажу" не рекомендовано участвовать в киносъёмках в первые дни после возвращения из космоса, возможно, что они не смогут передвигаться без помощи, рассказала заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина.Ранее сообщалось, что "киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого готовится к посадке, которая запланирована на утро воскресенья на территории Казахстана.
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казахстан, российская академия наук, космос - риа наука, юлия пересильд, клим шипенко, елена фомина, полет первого "киноэкипажа" в космос
01:51 17.10.2021 (обновлено: 02:37 17.10.2021)
 
Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю

Врач РАН Фомина: киноэкипаж сразу после посадки может испытывать трудности с передвижением

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в фотобанкАктриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Киноэкипажу" не рекомендовано участвовать в киносъёмках в первые дни после возвращения из космоса, возможно, что они не смогут передвигаться без помощи, рассказала заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем РАН Елена Фомина.

"Когда меня спрашивали, смогут ли они быстро ходить после завершения миссии, я была более осторожна. Думаю, что на первые дни не стоит планировать никаких съемок, потому что опыт полетов, сравнимых по длительности, если они были без средств профилактики, говорит о том, что люди может быть будут даже ходить с поддержкой. Естественно, в это время снимать кино трудно, если ты плохо ходишь", - рассказала она во время трансляции, которая ведется на канале Роскосмоса в YouTube.

Ранее сообщалось, что "киноэкипаж" в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого готовится к посадке, которая запланирована на утро воскресенья на территории Казахстана.
 
КазахстанРоссийская академия наукКосмос - РИА НаукаЮлия ПересильдКлим ШипенкоЕлена ФоминаПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
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