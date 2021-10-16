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"Проиграем за один день": в Японии в ужасе от мощи российской армии
"Проиграем за день": японцы испугались войны с Россией - РИА Новости, 16.10.2021
"Проиграем за один день": в Японии в ужасе от мощи российской армии
Публикация Yahoo News Japan о совместных учениях России и Китая встревожила его читателей. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T06:58
2021-10-16T06:58
2021-10-16T14:56
в мире
япония
китай
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Публикация Yahoo News Japan о совместных учениях России и Китая встревожила его читателей."Если Китай нападет на Окинаву, Россия тут же атакует Хоккайдо. Именно в этом смысл постоянных учений на "северных территориях", — предположил другой."Чтобы противостоять России и Китаю, Японии нужны атомные подводные лодки, баллистические и крылатые ракеты, а также стратегическое ядерное оружие. И Япония может все это сделать. Политики должны как можно быстрее принять соответствующее решение", — добавил еще один читатель."В условиях текущей международной обстановки у Японии есть только два пути защитить себя: или отменить девятую статью Конституции и наращивать военную мощь, или стать еще одним штатом США", — согласился другой юзер."Нам неизвестно, в каких на самом деле отношениях находятся Россия и Китай, но они представляют угрозу для Японии. У Японии должна быть такая армия, которая сможет одновременно отразить и нападение России, и нападение Китая", — заключил пользователь.Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2021" стартовали в Японском море 14 октября. Во время маневров корабли двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, япония, китай, японское море, россия
06:58 16.10.2021 (обновлено: 14:56 16.10.2021)
"Проиграем за день": японцы испугались войны с Россией
Читатели Yahoo News Japan: Япония проиграла бы в войне с Россией и Китаем за один день
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Публикация Yahoo News Japan
о совместных учениях России и Китая встревожила его читателей.
"Японцы войны не хотят, но в других странах призывная система, и у всех есть армейский опыт. Если начнется война, Япония проиграет за один день. Что касается США, то им нужны только японские базы, и, если что-то произойдет, они тут же уйдут, как это было в Афганистане", — беспокоится один из пользователей.
"Если Китай нападет на Окинаву, Россия тут же атакует Хоккайдо. Именно в этом смысл постоянных учений на "северных территориях", — предположил другой.
"Чтобы противостоять России и Китаю, Японии нужны атомные подводные лодки, баллистические и крылатые ракеты, а также стратегическое ядерное оружие. И Япония может все это сделать. Политики должны как можно быстрее принять соответствующее решение", — добавил еще один читатель.
"В условиях текущей международной обстановки у Японии есть только два пути защитить себя: или отменить девятую статью Конституции и наращивать военную мощь, или стать еще одним штатом США", — согласился другой юзер.
"Отношения между Россией и Китаем становятся крепче. Велика вероятность, что в случае кризиса на Тайване или Сенкаку КНДР не останется в стороне. К ним также может примкнуть Южная Корея. Тогда это будет грозный противник, с которым Силам самообороны Японии не справиться. Нам нужно удвоить расходы на оборону, личный состав и технику, чтобы иметь возможность бороться", — призвал готовиться к битве со всеми соседними государствами еще один читатель.
"Нам неизвестно, в каких на самом деле отношениях находятся Россия и Китай, но они представляют угрозу для Японии. У Японии должна быть такая армия, которая сможет одновременно отразить и нападение России, и нападение Китая", — заключил пользователь.
Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2021" стартовали в Японском море 14 октября. Во время маневров корабли двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>