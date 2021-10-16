https://ria.ru/20211016/voyna-1754835692.html

"Проиграем за один день": в Японии в ужасе от мощи российской армии

"Проиграем за день": японцы испугались войны с Россией - РИА Новости, 16.10.2021

"Проиграем за один день": в Японии в ужасе от мощи российской армии

Публикация Yahoo News Japan о совместных учениях России и Китая встревожила его читателей. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T06:58

2021-10-16T06:58

2021-10-16T14:56

в мире

япония

китай

японское море

россия

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Публикация Yahoo News Japan о совместных учениях России и Китая встревожила его читателей."Если Китай нападет на Окинаву, Россия тут же атакует Хоккайдо. Именно в этом смысл постоянных учений на "северных территориях", — предположил другой."Чтобы противостоять России и Китаю, Японии нужны атомные подводные лодки, баллистические и крылатые ракеты, а также стратегическое ядерное оружие. И Япония может все это сделать. Политики должны как можно быстрее принять соответствующее решение", — добавил еще один читатель."В условиях текущей международной обстановки у Японии есть только два пути защитить себя: или отменить девятую статью Конституции и наращивать военную мощь, или стать еще одним штатом США", — согласился другой юзер."Нам неизвестно, в каких на самом деле отношениях находятся Россия и Китай, но они представляют угрозу для Японии. У Японии должна быть такая армия, которая сможет одновременно отразить и нападение России, и нападение Китая", — заключил пользователь.Российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2021" стартовали в Японском море 14 октября. Во время маневров корабли двух стран отработают совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, проведут артиллерийские стрельбы и осуществят поиск и блокирование подводной лодки условного противника.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210525/yaponiya-1733755257.html

https://ria.ru/20211008/kurily-1753692832.html

япония

китай

японское море

россия

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в мире, япония, китай, японское море, россия