https://ria.ru/20211016/volodin-1754865580.html

Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью

Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью - РИА Новости, 16.10.2021

Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью

Госдумы совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T16:38

2021-10-16T16:38

2021-10-16T17:38

политика

вячеслав володин

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдумы совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".Он напомнил, что сейчас нижняя палата парламента начинает обсуждать бюджет на 2022-2024 годы."Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме", — Володин.Ранее Владимир Путин назвал низкие доходы населения главным врагом России. Он отметил, что эта проблема представляет собой угрозу для стабильного развития страны и не позволяет улучшить демографическую ситуацию. Глава государства распорядился в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки граждан. По его словам, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей.Видеоверсия интервью выйдет в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Читайте полный текст интервью Вячеслава Володина >>

https://radiosputnik.ria.ru/20211012/volodin-1754190354.html

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политика, вячеслав володин, госдума рф, россия