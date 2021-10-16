16:38 16.10.2021 (обновлено: 17:38 16.10.2021)
Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью
Володин: комитеты Госдумы проработают с правительством вопрос борьбы с бедностью
© РИА НовостиСпикер Госдумы Вячеслав Володин дал интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдумы совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
"Профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам", — сказал он.
Он напомнил, что сейчас нижняя палата парламента начинает обсуждать бюджет на 2022-2024 годы.
"Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме", — Володин.
Ранее Владимир Путин назвал низкие доходы населения главным врагом России. Он отметил, что эта проблема представляет собой угрозу для стабильного развития страны и не позволяет улучшить демографическую ситуацию. Глава государства распорядился в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки граждан. По его словам, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей.
Видеоверсия интервью выйдет в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
12 октября, 13:31В РоссииВолодин обозначил основную задачу на посту спикера Госдумы