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Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью
Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью - РИА Новости, 16.10.2021
Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью
Госдумы совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T16:38
2021-10-16T17:38
политика
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдумы совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".Он напомнил, что сейчас нижняя палата парламента начинает обсуждать бюджет на 2022-2024 годы."Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме", — Володин.Ранее Владимир Путин назвал низкие доходы населения главным врагом России. Он отметил, что эта проблема представляет собой угрозу для стабильного развития страны и не позволяет улучшить демографическую ситуацию. Глава государства распорядился в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки граждан. По его словам, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей.Видеоверсия интервью выйдет в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Читайте полный текст интервью Вячеслава Володина &gt;&gt;
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политика, вячеслав володин, госдума рф, россия
16:38 16.10.2021 (обновлено: 17:38 16.10.2021)
 
Госдума и правительство проработают вопрос борьбы с бедностью

Володин: комитеты Госдумы проработают с правительством вопрос борьбы с бедностью

© РИА НовостиСпикер Госдумы Вячеслав Володин дал интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдумы совместно с правительством проработают вопрос борьбы с бедностью граждан, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

"Профильные комитеты должны буквально уже в ближайшее время выработать предложения в развитие поручений президента по этим вопросам", — сказал он.

Он напомнил, что сейчас нижняя палата парламента начинает обсуждать бюджет на 2022-2024 годы.
"Безусловно, все эти задачи должны решаться в рамках бюджетных полномочий как Российской Федерации, так и регионов. Поэтому этот приоритет, он должен быть отражен в бюджете. И мы со своей стороны будем настаивать и вести диалог с правительством именно в этой парадигме", — Володин.
Ранее Владимир Путин назвал низкие доходы населения главным врагом России. Он отметил, что эта проблема представляет собой угрозу для стабильного развития страны и не позволяет улучшить демографическую ситуацию. Глава государства распорядился в течение месяца разработать дополнительные меры поддержки граждан. По его словам, в ближайшие три года на социальную политику выделят 41,5 триллиона рублей.
Видеоверсия интервью выйдет в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Читайте полный текст интервью Вячеслава Володина >>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 13:31В России
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