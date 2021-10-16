https://ria.ru/20211016/vinodelie-1754865914.html

Володин рассказал о письмах европейских послов из-за закона о виноделии

Володин рассказал о письмах европейских послов из-за закона о виноделии - РИА Новости, 16.10.2021

Володин рассказал о письмах европейских послов из-за закона о виноделии

Европейские послы хотели бы изменить российский закон о виноделии, однако он не носит запретительный характер, а вмешиваться во внутренние дела недопустимо,... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T16:48

2021-10-16T16:48

2021-10-16T19:11

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вячеслав володин

виноделие

россия

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Европейские послы хотели бы изменить российский закон о виноделии, однако он не носит запретительный характер, а вмешиваться во внутренние дела недопустимо, рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью Дмитрию Киселеву для РИА Новости и программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1".Закон о виноградарстве и виноделии в РФ, базовый документ для отрасли, вступил в силу 26 июня 2020 года. Он содержит определение вина, нормы его производства и оборота, а также вводит понятие "вино России", под которым подразумеваются вина, произведенные из винограда, выращенного в РФ.Политик добавил, что ранее в РФ не было отрасли виноделия, зарубежные партнеры "зарабатывали на нашей стране, отправляя сюда то, что у них не потребляется", сегодня нужно поддерживать отечественное производство, а другим странам "недопустимо вмешательство в дела суверенных государств"."Мы исходим из единых стандартов. У вас они действуют, почему у нас они не могут работать. А потом, мы должны защищать своего отечественного товаропроизводителя", - подчеркнул Володин, отметив, что правительству необходимо продолжать регулирование в этой сфере.Согласно закону, в течение трех лет со дня его вступления в силу при производстве вина допускается применение импортного концентрированного сусла, если оно используется для повышения сахаристости вина путем добавления на этапе подготовки к розливу и розлива - но не более чем в 7% от общего объема продукции и не при использовании для выпуска российских вин защищенных наименований.С критикой в отношении закона выступали некоторые европейские производители. В частности, испанские производители вина не исключали риска уйти с российского рынка, поскольку некоторые из них не успели адаптироваться. Итальянские производители также сообщали о рисках для экспорта, некоторые грузы были блокированы на российской таможне.Видеоверсия интервью будет доступна для просмотра в воскресенье в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".Читайте полный текст интервью Вячеслава Володина >>

https://ria.ru/20211009/vino-1753170599.html

https://ria.ru/20210924/rossiyskievinodelni-1751474868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, вино, европа, вячеслав володин, виноделие, россия