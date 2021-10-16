https://ria.ru/20211016/ukraina-1754861036.html

На Украине рассказали, когда войдут в состав России

В Киеве испугались, что Россия "вернет" Украину - РИА Новости, 16.10.2021

На Украине рассказали, когда войдут в состав России

Кремль выжидает подходящего момента для того, чтобы сделать Украину частью своей территории, считает заведующий отделом Национального института стратегических... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T15:27

2021-10-16T15:27

2021-10-16T15:47

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Кремль выжидает подходящего момента для того, чтобы сделать Украину частью своей территории, считает заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак."Россия <…> соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного "возвращения"", — написал он в статье для "Зеркала недели".В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что уважают суверенитет других государств и не намерены на кого-либо нападать. Тем не менее, украинские власти регулярно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее "агрессором".Кремль называет подобные обвинения неприемлемыми. Также Москва не раз заявляла, что Украина переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована в том, чтобы Киев его преодолел.

https://ria.ru/20211014/vtoraya-1754598366.html

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