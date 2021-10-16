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https://ria.ru/20211016/ukraina-1754861036.html
На Украине рассказали, когда войдут в состав России
В Киеве испугались, что Россия "вернет" Украину - РИА Новости, 16.10.2021
На Украине рассказали, когда войдут в состав России
Кремль выжидает подходящего момента для того, чтобы сделать Украину частью своей территории, считает заведующий отделом Национального института стратегических... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:27
2021-10-16T15:47
в мире
украина
киев
москва
ситуация на украине
россия
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Кремль выжидает подходящего момента для того, чтобы сделать Украину частью своей территории, считает заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак."Россия &lt;…&gt; соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного "возвращения"", — написал он в статье для "Зеркала недели".В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что уважают суверенитет других государств и не намерены на кого-либо нападать. Тем не менее, украинские власти регулярно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее "агрессором".Кремль называет подобные обвинения неприемлемыми. Также Москва не раз заявляла, что Украина переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована в том, чтобы Киев его преодолел.
https://ria.ru/20211014/vtoraya-1754598366.html
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в мире, украина, киев, москва, ситуация на украине, россия
15:27 16.10.2021 (обновлено: 15:47 16.10.2021)
 
В Киеве испугались, что Россия "вернет" Украину

Украинский стратег Ижак: Россия ждет, когда можно будет присоединить Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Кремль выжидает подходящего момента для того, чтобы сделать Украину частью своей территории, считает заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
"Россия <…> соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, пока не возникнут условия для ее безболезненного "возвращения"", — написал он в статье для "Зеркала недели".
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В Москве при этом неоднократно подчеркивали, что уважают суверенитет других государств и не намерены на кого-либо нападать. Тем не менее, украинские власти регулярно обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела, а документом Рады от 2015 года официально назвали ее "агрессором".
Кремль называет подобные обвинения неприемлемыми. Также Москва не раз заявляла, что Украина переживает именно внутриполитический кризис и российская сторона заинтересована в том, чтобы Киев его преодолел.
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