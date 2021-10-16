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Россиянам пообещали резкое потепление
Москвичам пообещали последний всплеск тепла - РИА Новости, 17.10.2021
Россиянам пообещали резкое потепление
Жителей Москвы ожидает потепление во второй половине предстоящей недели, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-16T17:07
2021-10-17T01:51
общество
потепление
осень
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жителей Москвы ожидает потепление во второй половине предстоящей недели, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра "Фобос"."Это будет последний осенний всплеск тепла, &lt;…&gt; уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон", — предупредили синоптики.Показания термометра, как прогнозируется, будут колебаться в пределах от плюс восьми до плюс 13 градусов.По словам специалистов, сейчас столичным водителям стоит задуматься о переходе на зимнюю резину. Перед потеплением, согласно их данным, во вторник и среду Москву накроет волна холода, которая принесет первый снег.
https://ria.ru/20211015/shapka-1754661567.html
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общество, потепление, осень, москва, центр "фобос", погода
17:07 16.10.2021 (обновлено: 01:51 17.10.2021)
 
Москвичам пообещали последний всплеск тепла

Центр "Фобос": в Москве наступит всплеск тепла во второй половине предстоящей недели

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жителей Москвы ожидает потепление во второй половине предстоящей недели, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра "Фобос".
"Это будет последний осенний всплеск тепла, <…> уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон", — предупредили синоптики.
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