https://ria.ru/20211016/teplo-1754867799.html

Россиянам пообещали резкое потепление

Москвичам пообещали последний всплеск тепла - РИА Новости, 17.10.2021

Россиянам пообещали резкое потепление

Жителей Москвы ожидает потепление во второй половине предстоящей недели, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-16T17:07

2021-10-16T17:07

2021-10-17T01:51

общество

потепление

осень

москва

центр "фобос"

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753026759_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_af82a392cfe0f5d95330358ec034e1a3.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жителей Москвы ожидает потепление во второй половине предстоящей недели, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра "Фобос"."Это будет последний осенний всплеск тепла, <…> уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон", — предупредили синоптики.Показания термометра, как прогнозируется, будут колебаться в пределах от плюс восьми до плюс 13 градусов.По словам специалистов, сейчас столичным водителям стоит задуматься о переходе на зимнюю резину. Перед потеплением, согласно их данным, во вторник и среду Москву накроет волна холода, которая принесет первый снег.

https://ria.ru/20211015/shapka-1754661567.html

https://ria.ru/20211016/sobaki-1754833731.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, потепление, осень, москва, центр "фобос", погода