https://ria.ru/20211016/teplo-1754867799.html
Россиянам пообещали резкое потепление
Москвичам пообещали последний всплеск тепла - РИА Новости, 17.10.2021
Россиянам пообещали резкое потепление
Жителей Москвы ожидает потепление во второй половине предстоящей недели, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра "Фобос". РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-16T17:07
2021-10-16T17:07
2021-10-17T01:51
общество
потепление
осень
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Жителей Москвы ожидает потепление во второй половине предстоящей недели, следует из сообщения, опубликованного на сайте центра "Фобос"."Это будет последний осенний всплеск тепла, <…> уже в воскресенье начнется очередное похолодание, которое уверенно опустит средний температурный фон", — предупредили синоптики.Показания термометра, как прогнозируется, будут колебаться в пределах от плюс восьми до плюс 13 градусов.По словам специалистов, сейчас столичным водителям стоит задуматься о переходе на зимнюю резину. Перед потеплением, согласно их данным, во вторник и среду Москву накроет волна холода, которая принесет первый снег.
https://ria.ru/20211015/shapka-1754661567.html
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общество, потепление, осень, москва, центр "фобос", погода
17:07 16.10.2021 (обновлено: 01:51 17.10.2021)
Москвичам пообещали последний всплеск тепла
Центр "Фобос": в Москве наступит всплеск тепла во второй половине предстоящей недели