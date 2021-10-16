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В США откроется первый тематический парк "Свинки Пеппы"

В США откроется первый тематический парк "Свинки Пеппы" - РИА Новости, 16.10.2021

В США откроется первый тематический парк "Свинки Пеппы"

В следующем году во Флориде откроется первый тематический парк, оформленный в стиле популярного мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает The Sun. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T07:07

2021-10-16T07:07

2021-10-16T07:07

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В следующем году во Флориде откроется первый тематический парк, оформленный в стиле популярного мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает The Sun.Гости смогут погрузиться в мир любимых героев уже 24 февраля 2022 года. Аттракционы будут ориентированы как на детей, так и на взрослых. Всего развлечений шесть: американские горки Папы Свина, полет на воздушном шаре Свинки Пеппы, велосипедный тур по горам и сосновым лесам, прогулка на пиратской лодке дедушки Пса, "прыжки в небо" и маршрут "По следам динозавров мимо вулканов".Также в парке построят кинотеатр с пуфиками вместо сидений и огромным экраном, аквапарк с фонтанами, домики на деревьях и интерактивную крытую площадку.Стоимость посещения будет начинаться от 31 доллара.

https://ria.ru/20211015/vladivostok-1754679805.html

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