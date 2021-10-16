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Туризм
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В США откроется первый тематический парк "Свинки Пеппы"
В США откроется первый тематический парк "Свинки Пеппы" - РИА Новости, 16.10.2021
В США откроется первый тематический парк "Свинки Пеппы"
В следующем году во Флориде откроется первый тематический парк, оформленный в стиле популярного мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает The Sun. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T07:07
2021-10-16T07:07
туризм
дети
сша
флорида
новости - туризм
туризм
аттракционы
свинка пеппа
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В следующем году во Флориде откроется первый тематический парк, оформленный в стиле популярного мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает The Sun.Гости смогут погрузиться в мир любимых героев уже 24 февраля 2022 года. Аттракционы будут ориентированы как на детей, так и на взрослых. Всего развлечений шесть: американские горки Папы Свина, полет на воздушном шаре Свинки Пеппы, велосипедный тур по горам и сосновым лесам, прогулка на пиратской лодке дедушки Пса, "прыжки в небо" и маршрут "По следам динозавров мимо вулканов".Также в парке построят кинотеатр с пуфиками вместо сидений и огромным экраном, аквапарк с фонтанами, домики на деревьях и интерактивную крытую площадку.Стоимость посещения будет начинаться от 31 доллара.
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дети, сша, флорида, новости - туризм, туризм, аттракционы, свинка пеппа, развлечения
07:07 16.10.2021
 
В США откроется первый тематический парк "Свинки Пеппы"

Парк "Свинка Пеппа" откроют во Флориде в 2022 году

© Свинка Пеппа Русский - Официальный канал на YoutubeСвинка Пеппа
Свинка Пеппа
© Свинка Пеппа Русский - Официальный канал на Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В следующем году во Флориде откроется первый тематический парк, оформленный в стиле популярного мультсериала "Свинка Пеппа", сообщает The Sun.
Гости смогут погрузиться в мир любимых героев уже 24 февраля 2022 года. Аттракционы будут ориентированы как на детей, так и на взрослых.
Всего развлечений шесть: американские горки Папы Свина, полет на воздушном шаре Свинки Пеппы, велосипедный тур по горам и сосновым лесам, прогулка на пиратской лодке дедушки Пса, "прыжки в небо" и маршрут "По следам динозавров мимо вулканов".
Также в парке построят кинотеатр с пуфиками вместо сидений и огромным экраном, аквапарк с фонтанами, домики на деревьях и интерактивную крытую площадку.
Стоимость посещения будет начинаться от 31 доллара.
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