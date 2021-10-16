Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/stalin-1754785883.html
День, когда Сталин был прав
День, когда Сталин был прав - РИА Новости, 16.10.2021
День, когда Сталин был прав
Восемьдесят лет назад, в середине октября 1941 года, положение Москвы было безрадостным. Немец продолжал наступать. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T08:00
2021-10-16T08:04
куйбышев
иосиф сталин (джугашвили)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
авторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/10/1754840168_0:0:3390:1907_1920x0_80_0_0_b367d864ad134c16497a794b070b55bf.jpg
Восемьдесят лет назад, в середине октября 1941 года, положение Москвы было безрадостным. Немец продолжал наступать.Конечно, уже не теми темпами, что ранее. Контрудары Красной армии, пусть локальные, замедляли продвижение нацистов на восток. К тому же действовало то универсальное правило, что коммуникации обороняющейся стороны делаются все короче, а наступающей — все длиннее.Тем не менее не то что о переходе в контрнаступление (оно началось лишь 6 декабря), но даже и о стабилизации фронта речи не было. Немец продолжал дожимать.Однако 16 октября 1941-го в боестолкновениях не случилось ничего фатального. Не произошло такого неприятельского прорыва, который сминал бы фронт, обращая защитников в беспорядочное бегство. Решительного немецкого наступления не было, однако паническое бегство гражданского населения — произошло.Конечно, паника на войне — страшная вещь. Когда силы сторон перенапряжены, а тяготы и лишения — а еще больше страхи — очень велики, в любой момент паника может возникнуть, подобно степному пожару. "Мы отрезаны, нас предали, спасайся кто может!"Что же до спускового крючка, им послужило принятое 15 октября секретное постановление (но ведь давно замечено, что в России все секрет и ничего не тайна) о частичной эвакуации партийно-правительственных учреждений и о подготовке к взрыву (на случай чего) ряда важных объектов и зданий.В самом решении не было ничего крамольного. Ряд учреждений потом и в самом деле был эвакуирован в Куйбышев, сделавшийся второй столицей. Важные объекты и вправду имело смысл заминировать, чтобы не достались немцу.Другое дело, что все это было исполнено самым безобразным и хаотичным образом.Эвакуация руководства выразилась в его бегстве. Начальники народа (не все, но многие) поняли инструкцию так, что можно хватать что можно и что поместится в автомобили и вагоны и поспешно двигаться на восток. Здания на Старой площади были брошены, шкафы и столы с секретной документацией разграблены. На улицах горели многочисленные марксистско-ленинские труды, в которых перестали видеть источник мудрости, а стали видеть нежелательную улику в глазах возможных новых хозяев.Ибо одни бежали без оглядки, а другие готовились к приходу немцев. Естественно, были и случаи мародерства, и разграбления магазинов, тем более что дезориентированная милиция не вмешивалась.Трагикомическим символом паники была судьба В. И. Лебедева-Кумача, автора слов "Священной войны". Он провел все это время на товарной станции, где пытался погрузить в вагон свой многочисленный домашний скарб, привезенный на двух пикапах. По итогам этой борьбы он помешался в рассудке.И все же, к счастью для нашей страны, паника не приобрела необратимый характер. Уже вечером 16-го заработало метро (демонтировать к тому времени успели только два входа на станции "Динамо"). Вновь пошли трамваи. Московское руководство выступило с успокоительными речами, уверяя, что Москва сдана не будет. А через два дня было введено осадное положение, предусматривавшее расстрел паникеров и подстрекателей на месте. Жестоко, но действие это оказало.Что до самого товарища Сталина, то вопрос о его планах и спустя 80 лет остается темным. Первоначальная паника как раз была связана с тем, что эвакуация руководства была истолкована так, что и Сталин покидает столицу. А это уже лучший предлог для "спасайся кто может и как может". Если Верховный непонятно где, то какой же с нас спрос?Есть предание, что товарищ Сталин приехал на железнодорожную станцию, куда был подан состав, походил по перрону, после чего поехал обратно в Кремль, закрыв таким образом вопрос. Ни подтверждения, ни опровержения этому нет. Все, что нам известно: Сталин из Москвы не уехал.В чем он был глубоко прав. Парижская паника лета 1940-го началась как раз с того, что 14 июня правительство эвакуировалось (причем неизвестно куда), французы бежали в беспорядке (и тоже неизвестно куда) на автомобилях, подводах, с ручными тележками и просто в чем есть, после чего Франция кончилась. Осенью 1941 года падению Парижа был всего год с небольшим, и в Москве это должны были помнить.Кстати, и Третий Рейх усвоил уроки советской осени 1941 года. В 1945-м, когда Красная армия выходила на Зееловские высоты, последний аргумент немецкой пропаганды заключался в том, что как в 1941 году случилось чудо под Москвой и русские пошли в успешное контрнаступление, так и в 1945-м под руководством фюрера будет зеркальное чудо под Берлином.Чуда не случилось, однако упорное нежелание Гитлера отправиться в неприступный Альпийский редут в Верхней Баварии, наверное, было связано и с памятью об осени 1941-го. Укрыться в Альпах было возможно, и даже продержаться там еще несколько месяцев. Но кто бы слушал вождя и кто бы все это время исполнял его приказы?Возможно, подобные мысли приходили в голову и Сталину 16 октября.Он предпочел остаться в своей столице, а там будь что будет. Державное решение, которое спасло страну.Другое дело, что вспоминать панику 16 октября 1941 года было крайне неприятно, поэтому многие годы ее вообще не существовало в публичном поле. Только "нерушимой стеной, обороной стальной", а ничего другого как бы и не было. Хотя было всякое.
https://ria.ru/20201114/nagrady-1584590872.html
https://ria.ru/20210420/glavarkhiv-1729030666.html
https://ria.ru/20210930/moskva-1750017936.html
куйбышев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/15/1742210165_655:279:3012:2047_1920x0_80_0_0_0cae8b5d314361e42a231366a1e47003.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куйбышев, иосиф сталин (джугашвили), великая отечественная война (1941-1945), россия, авторы
08:00 16.10.2021 (обновлено: 08:04 16.10.2021)
 

День, когда Сталин был прав

© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в фотобанкВеликая Отечественная война 1941-1945 гг. Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
Восемьдесят лет назад, в середине октября 1941 года, положение Москвы было безрадостным. Немец продолжал наступать.
Конечно, уже не теми темпами, что ранее. Контрудары Красной армии, пусть локальные, замедляли продвижение нацистов на восток. К тому же действовало то универсальное правило, что коммуникации обороняющейся стороны делаются все короче, а наступающей — все длиннее.
Тем не менее не то что о переходе в контрнаступление (оно началось лишь 6 декабря), но даже и о стабилизации фронта речи не было. Немец продолжал дожимать.
Однако 16 октября 1941-го в боестолкновениях не случилось ничего фатального. Не произошло такого неприятельского прорыва, который сминал бы фронт, обращая защитников в беспорядочное бегство. Решительного немецкого наступления не было, однако паническое бегство гражданского населения — произошло.
Партизанский отряд Наро-Фоминска. Группа партизан на линии обороны во дворе Наро-Фоминской прядильной фабрики. Автор В.В. Олейник. 1941–1942 годы - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября 2020, 09:4075 лет Великой Победы
Главархив опубликует имена людей, получивших награды за оборону Москвы
Конечно, паника на войне — страшная вещь. Когда силы сторон перенапряжены, а тяготы и лишения — а еще больше страхи — очень велики, в любой момент паника может возникнуть, подобно степному пожару. "Мы отрезаны, нас предали, спасайся кто может!"
Что же до спускового крючка, им послужило принятое 15 октября секретное постановление (но ведь давно замечено, что в России все секрет и ничего не тайна) о частичной эвакуации партийно-правительственных учреждений и о подготовке к взрыву (на случай чего) ряда важных объектов и зданий.
В самом решении не было ничего крамольного. Ряд учреждений потом и в самом деле был эвакуирован в Куйбышев, сделавшийся второй столицей. Важные объекты и вправду имело смысл заминировать, чтобы не достались немцу.
Другое дело, что все это было исполнено самым безобразным и хаотичным образом.
Эвакуация руководства выразилась в его бегстве. Начальники народа (не все, но многие) поняли инструкцию так, что можно хватать что можно и что поместится в автомобили и вагоны и поспешно двигаться на восток. Здания на Старой площади были брошены, шкафы и столы с секретной документацией разграблены. На улицах горели многочисленные марксистско-ленинские труды, в которых перестали видеть источник мудрости, а стали видеть нежелательную улику в глазах возможных новых хозяев.
Медаль За оборону Москвы
20 апреля, 08:04
Главархив опубликовал имена награжденных медалью "За оборону Москвы"
Ибо одни бежали без оглядки, а другие готовились к приходу немцев. Естественно, были и случаи мародерства, и разграбления магазинов, тем более что дезориентированная милиция не вмешивалась.
Трагикомическим символом паники была судьба В. И. Лебедева-Кумача, автора слов "Священной войны". Он провел все это время на товарной станции, где пытался погрузить в вагон свой многочисленный домашний скарб, привезенный на двух пикапах. По итогам этой борьбы он помешался в рассудке.
И все же, к счастью для нашей страны, паника не приобрела необратимый характер. Уже вечером 16-го заработало метро (демонтировать к тому времени успели только два входа на станции "Динамо"). Вновь пошли трамваи. Московское руководство выступило с успокоительными речами, уверяя, что Москва сдана не будет. А через два дня было введено осадное положение, предусматривавшее расстрел паникеров и подстрекателей на месте. Жестоко, но действие это оказало.
Что до самого товарища Сталина, то вопрос о его планах и спустя 80 лет остается темным. Первоначальная паника как раз была связана с тем, что эвакуация руководства была истолкована так, что и Сталин покидает столицу. А это уже лучший предлог для "спасайся кто может и как может". Если Верховный непонятно где, то какой же с нас спрос?
Есть предание, что товарищ Сталин приехал на железнодорожную станцию, куда был подан состав, походил по перрону, после чего поехал обратно в Кремль, закрыв таким образом вопрос. Ни подтверждения, ни опровержения этому нет. Все, что нам известно: Сталин из Москвы не уехал.
В чем он был глубоко прав. Парижская паника лета 1940-го началась как раз с того, что 14 июня правительство эвакуировалось (причем неизвестно куда), французы бежали в беспорядке (и тоже неизвестно куда) на автомобилях, подводах, с ручными тележками и просто в чем есть, после чего Франция кончилась. Осенью 1941 года падению Парижа был всего год с небольшим, и в Москве это должны были помнить.
Оборона Москвы. Советские зенитчики на крыше гостиницы Москва - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 11:55
Битва за Москву, которая изменила ход войны
Кстати, и Третий Рейх усвоил уроки советской осени 1941 года. В 1945-м, когда Красная армия выходила на Зееловские высоты, последний аргумент немецкой пропаганды заключался в том, что как в 1941 году случилось чудо под Москвой и русские пошли в успешное контрнаступление, так и в 1945-м под руководством фюрера будет зеркальное чудо под Берлином.
Чуда не случилось, однако упорное нежелание Гитлера отправиться в неприступный Альпийский редут в Верхней Баварии, наверное, было связано и с памятью об осени 1941-го. Укрыться в Альпах было возможно, и даже продержаться там еще несколько месяцев. Но кто бы слушал вождя и кто бы все это время исполнял его приказы?
Возможно, подобные мысли приходили в голову и Сталину 16 октября.
Он предпочел остаться в своей столице, а там будь что будет. Державное решение, которое спасло страну.
Другое дело, что вспоминать панику 16 октября 1941 года было крайне неприятно, поэтому многие годы ее вообще не существовало в публичном поле. Только "нерушимой стеной, обороной стальной", а ничего другого как бы и не было. Хотя было всякое.
 
КуйбышевИосиф Сталин (Джугашвили)Великая Отечественная война (1941-1945)РоссияАвторы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния