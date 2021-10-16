https://ria.ru/20211016/sobaki-1754833731.html
Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем - РИА Новости, 16.10.2021
Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
Декоративным собакам, породам с короткими лапами, пожилым и питомцам без шерсти лучше не выходить гулять осенью в дождливую погоду, но если все же требуется... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T03:06
2021-10-16T03:06
2021-10-16T03:06
общество
москва
владимир голубев
российская кинологическая федерация (ркф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732646678_0:151:1920:1231_1920x0_80_0_0_a3394093b5eb6a6f1dea1338490c1b7c.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Декоративным собакам, породам с короткими лапами, пожилым и питомцам без шерсти лучше не выходить гулять осенью в дождливую погоду, но если все же требуется погулять, необходимо позаботиться о защите питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Дело в том, пояснил кинолог, что такие животные могут быстро замёрзнуть на прогулке без специальной одежды.Однако и отказываться от прогулок в непогоду, если собаке требуется выйти на улицу, не стоит. "Любая собака нуждается хотя бы в короткой прогулке, чтобы справить нужду и высвободить эмоции. Некоторые питомцы не обращают внимания на особенности погоды и с радостью пойдут на прогулку в любое время года", - рассказал Голубев.Он пояснил, что в дождливую погоду собака может дольше гулять, поскольку усиливаются запахи. Это может отвлекать и беспокоить питомца. Такую возможность необходимо учесть, чтобы не торопить любимца. "Позвольте ему погулять и выбрать место самостоятельно", - рассказал Голубев.Но есть и такие собаки, уточнил он, которым подобная прогулка не понравится."Если вы заметили, что собака начала дрожать и поджимать лапы, находясь на улице, завершайте прогулку. Бывает и так, что, заигравшись и ныряя во все холодные лужи, собака сильно промокает, но не подает никаких сигналов, что ей холодно. В этом случае, вам также нужно направляться в сторону дома, чтобы питомец не успел замерзнуть", - сказал Голубев.После прогулки он советует вымыть собаке лапы и протереть ее полотенцем, а после - тщательно прочесать шерсть расческой.
https://ria.ru/20210918/listya-1750634875.html
https://ria.ru/20211009/sobaka-1753780330.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732646678_84:0:1791:1280_1920x0_80_0_0_2cfc7093152d5cd853b6a13c4ed47941.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф)
Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
Президент РКФ Голубев рассказал, каким собакам лучше не гулять осенью в дождливую погоду
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Декоративным собакам, породам с короткими лапами, пожилым и питомцам без шерсти лучше не выходить гулять осенью в дождливую погоду, но если все же требуется погулять, необходимо позаботиться о защите питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев
.
"Прогулки в холодную погоду под дождем и сильным ветром могут привести к простудным заболеваниям у собак. Это особенно касается декоративных пород, собак с короткими лапами, пожилых питомцев и собак без шерсти. Лучше отмените длительную прогулку, переждав, если это возможно, сильный дождь", - рассказал Голубев.
Дело в том, пояснил кинолог, что такие животные могут быстро замёрзнуть на прогулке без специальной одежды.
Однако и отказываться от прогулок в непогоду, если собаке требуется выйти на улицу, не стоит. "Любая собака нуждается хотя бы в короткой прогулке, чтобы справить нужду и высвободить эмоции. Некоторые питомцы не обращают внимания на особенности погоды и с радостью пойдут на прогулку в любое время года", - рассказал Голубев.
Он пояснил, что в дождливую погоду собака может дольше гулять, поскольку усиливаются запахи. Это может отвлекать и беспокоить питомца. Такую возможность необходимо учесть, чтобы не торопить любимца. "Позвольте ему погулять и выбрать место самостоятельно", - рассказал Голубев.
Но есть и такие собаки, уточнил он, которым подобная прогулка не понравится.
"Если вы заметили, что собака начала дрожать и поджимать лапы, находясь на улице, завершайте прогулку. Бывает и так, что, заигравшись и ныряя во все холодные лужи, собака сильно промокает, но не подает никаких сигналов, что ей холодно. В этом случае, вам также нужно направляться в сторону дома, чтобы питомец не успел замерзнуть", - сказал Голубев.
После прогулки он советует вымыть собаке лапы и протереть ее полотенцем, а после - тщательно прочесать шерсть расческой.