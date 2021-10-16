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Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем - РИА Новости, 16.10.2021
Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
Декоративным собакам, породам с короткими лапами, пожилым и питомцам без шерсти лучше не выходить гулять осенью в дождливую погоду, но если все же требуется... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T03:06
2021-10-16T03:06
общество
москва
владимир голубев
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Декоративным собакам, породам с короткими лапами, пожилым и питомцам без шерсти лучше не выходить гулять осенью в дождливую погоду, но если все же требуется погулять, необходимо позаботиться о защите питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Дело в том, пояснил кинолог, что такие животные могут быстро замёрзнуть на прогулке без специальной одежды.Однако и отказываться от прогулок в непогоду, если собаке требуется выйти на улицу, не стоит. "Любая собака нуждается хотя бы в короткой прогулке, чтобы справить нужду и высвободить эмоции. Некоторые питомцы не обращают внимания на особенности погоды и с радостью пойдут на прогулку в любое время года", - рассказал Голубев.Он пояснил, что в дождливую погоду собака может дольше гулять, поскольку усиливаются запахи. Это может отвлекать и беспокоить питомца. Такую возможность необходимо учесть, чтобы не торопить любимца. "Позвольте ему погулять и выбрать место самостоятельно", - рассказал Голубев.Но есть и такие собаки, уточнил он, которым подобная прогулка не понравится."Если вы заметили, что собака начала дрожать и поджимать лапы, находясь на улице, завершайте прогулку. Бывает и так, что, заигравшись и ныряя во все холодные лужи, собака сильно промокает, но не подает никаких сигналов, что ей холодно. В этом случае, вам также нужно направляться в сторону дома, чтобы питомец не успел замерзнуть", - сказал Голубев.После прогулки он советует вымыть собаке лапы и протереть ее полотенцем, а после - тщательно прочесать шерсть расческой.
https://ria.ru/20210918/listya-1750634875.html
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общество, москва, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф)
03:06 16.10.2021
 
Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем

Президент РКФ Голубев рассказал, каким собакам лучше не гулять осенью в дождливую погоду

© Pixabay / Free-Photos Мопс
Мопс - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Декоративным собакам, породам с короткими лапами, пожилым и питомцам без шерсти лучше не выходить гулять осенью в дождливую погоду, но если все же требуется погулять, необходимо позаботиться о защите питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Прогулки в холодную погоду под дождем и сильным ветром могут привести к простудным заболеваниям у собак. Это особенно касается декоративных пород, собак с короткими лапами, пожилых питомцев и собак без шерсти. Лучше отмените длительную прогулку, переждав, если это возможно, сильный дождь", - рассказал Голубев.
Дело в том, пояснил кинолог, что такие животные могут быстро замёрзнуть на прогулке без специальной одежды.
Однако и отказываться от прогулок в непогоду, если собаке требуется выйти на улицу, не стоит. "Любая собака нуждается хотя бы в короткой прогулке, чтобы справить нужду и высвободить эмоции. Некоторые питомцы не обращают внимания на особенности погоды и с радостью пойдут на прогулку в любое время года", - рассказал Голубев.
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Он пояснил, что в дождливую погоду собака может дольше гулять, поскольку усиливаются запахи. Это может отвлекать и беспокоить питомца. Такую возможность необходимо учесть, чтобы не торопить любимца. "Позвольте ему погулять и выбрать место самостоятельно", - рассказал Голубев.
Но есть и такие собаки, уточнил он, которым подобная прогулка не понравится.
"Если вы заметили, что собака начала дрожать и поджимать лапы, находясь на улице, завершайте прогулку. Бывает и так, что, заигравшись и ныряя во все холодные лужи, собака сильно промокает, но не подает никаких сигналов, что ей холодно. В этом случае, вам также нужно направляться в сторону дома, чтобы питомец не успел замерзнуть", - сказал Голубев.
После прогулки он советует вымыть собаке лапы и протереть ее полотенцем, а после - тщательно прочесать шерсть расческой.
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ОбществоМоскваВладимир ГолубевРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
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