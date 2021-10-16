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Украинский общественник рассказал о нарушении прав русскоязычных
Украинский общественник рассказал о нарушении прав русскоязычных - РИА Новости, 16.10.2021
Украинский общественник рассказал о нарушении прав русскоязычных
Ситуация с соблюдением прав российских соотечественников в ряде стран остается крайне неблагоприятной и тревожной, заявил координатор Всеукраинского совета... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T22:35
2021-10-16T22:35
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ситуация с соблюдением прав российских соотечественников в ряде стран остается крайне неблагоприятной и тревожной, заявил координатор Всеукраинского совета российских соотечественников (ВКСОРС) Евгений Бакланов."Ситуация с соблюдением законных прав и интересов российских соотечественников в целом ряде стран их проживания остается крайне неблагоприятной и тревожной. Происходит целенаправленное нагнетание русофобии, вытеснение русского языка из сферы образования и других сфер общественной жизни. Ограничение работы СМИ на русском языке. Имеют место факты судебного и внесудебного преследования общественников и журналистов из числа российских соотечественников", - привел примеры Бакланов, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом "Россия и соотечественники в меняющемся мире".Бакланов выступал на конгрессе, подводя итоги работы секции по защите прав и законных интересов соотечественников. По его словам, в работе секции приняли участие около 100 соотечественников из разных стран, они сделали 40 докладов.По его оценке, в этой ситуации основным приоритетом совместной работы российских ведомств, гражданского общества и объединений соотечественников за рубежом должна являться правозащитная деятельность.
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в мире, украина, россия
22:35 16.10.2021
 
Украинский общественник рассказал о нарушении прав русскоязычных

ВКСОРС: ситуация с правами российских соотечественников в ряде стран тревожная

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Российского инвестиционного форума
Участники Российского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ситуация с соблюдением прав российских соотечественников в ряде стран остается крайне неблагоприятной и тревожной, заявил координатор Всеукраинского совета российских соотечественников (ВКСОРС) Евгений Бакланов.
"Ситуация с соблюдением законных прав и интересов российских соотечественников в целом ряде стран их проживания остается крайне неблагоприятной и тревожной. Происходит целенаправленное нагнетание русофобии, вытеснение русского языка из сферы образования и других сфер общественной жизни. Ограничение работы СМИ на русском языке. Имеют место факты судебного и внесудебного преследования общественников и журналистов из числа российских соотечественников", - привел примеры Бакланов, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом "Россия и соотечественники в меняющемся мире".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 17:28
В МИД напомнили евроструктурам о нарушениях прав русскоязычных
Бакланов выступал на конгрессе, подводя итоги работы секции по защите прав и законных интересов соотечественников. По его словам, в работе секции приняли участие около 100 соотечественников из разных стран, они сделали 40 докладов.
По его оценке, в этой ситуации основным приоритетом совместной работы российских ведомств, гражданского общества и объединений соотечественников за рубежом должна являться правозащитная деятельность.
 
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