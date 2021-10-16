https://ria.ru/20211016/prava-1754889526.html
Украинский общественник рассказал о нарушении прав русскоязычных
Украинский общественник рассказал о нарушении прав русскоязычных - РИА Новости, 16.10.2021
Украинский общественник рассказал о нарушении прав русскоязычных
Ситуация с соблюдением прав российских соотечественников в ряде стран остается крайне неблагоприятной и тревожной, заявил координатор Всеукраинского совета... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T22:35
2021-10-16T22:35
2021-10-16T22:35
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ситуация с соблюдением прав российских соотечественников в ряде стран остается крайне неблагоприятной и тревожной, заявил координатор Всеукраинского совета российских соотечественников (ВКСОРС) Евгений Бакланов."Ситуация с соблюдением законных прав и интересов российских соотечественников в целом ряде стран их проживания остается крайне неблагоприятной и тревожной. Происходит целенаправленное нагнетание русофобии, вытеснение русского языка из сферы образования и других сфер общественной жизни. Ограничение работы СМИ на русском языке. Имеют место факты судебного и внесудебного преследования общественников и журналистов из числа российских соотечественников", - привел примеры Бакланов, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом "Россия и соотечественники в меняющемся мире".Бакланов выступал на конгрессе, подводя итоги работы секции по защите прав и законных интересов соотечественников. По его словам, в работе секции приняли участие около 100 соотечественников из разных стран, они сделали 40 докладов.По его оценке, в этой ситуации основным приоритетом совместной работы российских ведомств, гражданского общества и объединений соотечественников за рубежом должна являться правозащитная деятельность.
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в мире, украина, россия
Украинский общественник рассказал о нарушении прав русскоязычных
ВКСОРС: ситуация с правами российских соотечественников в ряде стран тревожная
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ситуация с соблюдением прав российских соотечественников в ряде стран остается крайне неблагоприятной и тревожной, заявил координатор Всеукраинского совета российских соотечественников (ВКСОРС) Евгений Бакланов.
"Ситуация с соблюдением законных прав и интересов российских соотечественников в целом ряде стран их проживания остается крайне неблагоприятной и тревожной. Происходит целенаправленное нагнетание русофобии, вытеснение русского языка из сферы образования и других сфер общественной жизни. Ограничение работы СМИ на русском языке
. Имеют место факты судебного и внесудебного преследования общественников и журналистов из числа российских соотечественников", - привел примеры Бакланов, выступая на Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом "Россия и соотечественники в меняющемся мире".
Бакланов выступал на конгрессе, подводя итоги работы секции по защите прав и законных интересов соотечественников. По его словам, в работе секции приняли участие около 100 соотечественников из разных стран, они сделали 40 докладов.
По его оценке, в этой ситуации основным приоритетом совместной работы российских ведомств, гражданского общества и объединений соотечественников за рубежом должна являться правозащитная деятельность.