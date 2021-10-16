https://ria.ru/20211016/perepis-1754838600.html

В Крыму прокомментировали реакцию ЕС на перепись населения в регионе

В Крыму прокомментировали реакцию ЕС на перепись населения в регионе - РИА Новости, 16.10.2021

В Крыму прокомментировали реакцию ЕС на перепись населения в регионе

Крым не нуждается в оценках переписи населения со стороны Евросоюза, процесс учета людей в регионе будет проведен, несмотря на различные провокационные... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T08:34

2021-10-16T08:34

2021-10-16T16:26

общество

республика крым

евросоюз

ефим фикс

всероссийская перепись населения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости. Крым не нуждается в оценках переписи населения со стороны Евросоюза, процесс учета людей в регионе будет проведен, несмотря на различные провокационные заявления извне, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.ЕС осудил проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в этом российском регионе. В ЕС считают, что "эти действия являются попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах". Со схожим заявлением выступил и МИД Украины, пригрозив России ответными мерами."Перепись населения в Крыму будет проведена, несмотря на различные провокационные заявления извне. Крым не нуждается ни в каких оценках европейских политиков. Вмешательство во внутренние дела Российской Федерации карается международными и внутренними законами. Поэтому нечего лезть во внутренние дела нашей страны", — сказал РИА Новости Фикс.По его словам, европейским политикам впору заняться вопросами и проблемами своих стран."Им есть чем заняться, а мы в России сами разберемся, что нам нужно делать", — подчеркнул Фикс.

https://ria.ru/20211015/krym-1754821639.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика крым, евросоюз, ефим фикс, всероссийская перепись населения