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ЕС осудил проведение переписи населения в Крыму
ЕС осудил проведение переписи населения в Крыму - РИА Новости, 15.10.2021
ЕС осудил проведение переписи населения в Крыму
ЕС осудил проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в этом российском регионе. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:41
2021-10-15T11:41
в мире
севастополь
евросоюз
россия
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. ЕС осудил проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в этом российском регионе."ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на нелегально аннексированной украинской территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании 1 октября", - говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.В ЕС считают, что "эти действия являются попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
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в мире, севастополь, евросоюз, россия
11:41 15.10.2021
 
ЕС осудил проведение переписи населения в Крыму

ЕС осудил проведение переписи населения в Крыму и Севастополе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. ЕС осудил проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в этом российском регионе.
"ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на нелегально аннексированной украинской территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании 1 октября", - говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.
В ЕС считают, что "эти действия являются попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
Всероссийская перепись населения 2010 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
08:56
В России началась перепись населения
 
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