https://ria.ru/20211015/evropa-1754702739.html

ЕС осудил проведение переписи населения в Крыму

ЕС осудил проведение переписи населения в Крыму - РИА Новости, 15.10.2021

ЕС осудил проведение переписи населения в Крыму

ЕС осудил проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в этом российском регионе. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:41

2021-10-15T11:41

2021-10-15T11:41

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севастополь

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 15 окт – РИА Новости. ЕС осудил проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в этом российском регионе."ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на нелегально аннексированной украинской территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября, а также начало очередной призывной кампании 1 октября", - говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.В ЕС считают, что "эти действия являются попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20211015/perepis-1754674076.html

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в мире, севастополь, евросоюз, россия