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На Урале задержали двух подозреваемых после массового отравления метанолом
На Урале задержали двух подозреваемых после массового отравления метанолом - РИА Новости, 17.10.2021
На Урале задержали двух подозреваемых после массового отравления метанолом
По делу о гибели 18 человек от употребления метилового спирта на Урале задержали двух подозреваемых, сообщило управление СК по Свердловской области. РИА Новости, 17.10.2021
2021-10-16T19:29
2021-10-17T00:41
происшествия
чкаловский район
урал
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. По делу о гибели 18 человек от употребления метилового спирта на Урале задержали двух подозреваемых, сообщило управление СК по Свердловской области."В период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт)", — отметили в ведомстве.Региональный координатор проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев ранее сообщил, что в уральской столице не менее 15 человек погибли от отравления спиртом с метанолом. Позднее в СК уточнили, что жертвами стали 18 человек. Как добавил Чукреев, силовики провели масштабную операцию на рыночном комплексе в микрорайоне Вторчермет, где продавался спирт.Самое громкое за последнее время дело об отравлении метанолом в суррогатном алкоголе расследуется сейчас в Оренбургской области, где умерли 35 человек.
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происшествия, чкаловский район, урал, россия
19:29 16.10.2021 (обновлено: 00:41 17.10.2021)
 
На Урале задержали двух подозреваемых после массового отравления метанолом

В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом возросло до 18

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. По делу о гибели 18 человек от употребления метилового спирта на Урале задержали двух подозреваемых, сообщило управление СК по Свердловской области.
"В период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт)", — отметили в ведомстве.
Региональный координатор проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев ранее сообщил, что в уральской столице не менее 15 человек погибли от отравления спиртом с метанолом. Позднее в СК уточнили, что жертвами стали 18 человек.
Как добавил Чукреев, силовики провели масштабную операцию на рыночном комплексе в микрорайоне Вторчермет, где продавался спирт.
Самое громкое за последнее время дело об отравлении метанолом в суррогатном алкоголе расследуется сейчас в Оренбургской области, где умерли 35 человек.
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