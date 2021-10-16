https://ria.ru/20211016/otravlenie-1754877209.html

На Урале задержали двух подозреваемых после массового отравления метанолом

На Урале задержали двух подозреваемых после массового отравления метанолом - РИА Новости, 17.10.2021

На Урале задержали двух подозреваемых после массового отравления метанолом

По делу о гибели 18 человек от употребления метилового спирта на Урале задержали двух подозреваемых, сообщило управление СК по Свердловской области. РИА Новости, 17.10.2021

2021-10-16T19:29

2021-10-16T19:29

2021-10-17T00:41

происшествия

чкаловский район

урал

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. По делу о гибели 18 человек от употребления метилового спирта на Урале задержали двух подозреваемых, сообщило управление СК по Свердловской области."В период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт)", — отметили в ведомстве.Региональный координатор проекта "Единой России" "Народный контроль" Дмитрий Чукреев ранее сообщил, что в уральской столице не менее 15 человек погибли от отравления спиртом с метанолом. Позднее в СК уточнили, что жертвами стали 18 человек. Как добавил Чукреев, силовики провели масштабную операцию на рыночном комплексе в микрорайоне Вторчермет, где продавался спирт.Самое громкое за последнее время дело об отравлении метанолом в суррогатном алкоголе расследуется сейчас в Оренбургской области, где умерли 35 человек.

https://ria.ru/20211008/otravleniya-1753640198.html

чкаловский район

урал

россия

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происшествия, чкаловский район, урал, россия