https://ria.ru/20211016/oon-1754868944.html

Генсек ООН призвал все стороны в ЦАР поддержать прекращение огня

Генсек ООН призвал все стороны в ЦАР поддержать прекращение огня - РИА Новости, 16.10.2021

Генсек ООН призвал все стороны в ЦАР поддержать прекращение огня

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в ЦАР присоединиться к соблюдению режима прекращения огня, объявленному ранее президентом страны Фостеном... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T17:25

2021-10-16T17:25

2021-10-16T17:25

в мире

оон

цар

стефан дюжаррик

антониу гутерреш

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ООН, 16 окт – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны в ЦАР присоединиться к соблюдению режима прекращения огня, объявленному ранее президентом страны Фостеном Арканжем Туадера, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.Ранее Туадера объявил об окончании военных операций и всех вооруженных действий на всей территории страны, начиная с полуночи 15 октября.По его словам, Гутерреш также призвал возобновить реализацию политического соглашения о мире и примирении от 2019 года.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около 6 тысяч человек.Власти ЦАР и представители вооруженных группировок 6 февраля 2019 года по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги президентских выборов 27 декабря 2020 года. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший 53,16% голосов в первом туре. За его ближайшего соперника - лидера партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жоржа Дологеле - проголосовали 21,9% избирателей. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев не признали итоги выборов - правительство сообщило о попытках мятежников атаковать Банги.

https://ria.ru/20211015/tsar-1754766227.html

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в мире, оон, цар, стефан дюжаррик, антониу гутерреш