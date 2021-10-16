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В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19
Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки отмечен в России, он составил 1002 случая, за пандемию умерли 222 315 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:22
2021-10-16T11:22
2021-10-16T11:24
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки отмечен в России, он составил 1002 случая, за пандемию умерли 222 315 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1002 смерти... За весь период по России умерло 222 315 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 72 человека, в Санкт-Петербурге – 67, в Краснодарском крае – 41.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:22 16.10.2021 (обновлено: 11:24 16.10.2021)
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19 за сутки — 1002