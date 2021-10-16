https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754846348.html

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 16.10.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с COVID-19

Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки отмечен в России, он составил 1002 случая, за пандемию умерли 222 315 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T11:22

2021-10-16T11:22

2021-10-16T11:24

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Новый максимум смертей с COVID-19 за сутки отмечен в России, он составил 1002 случая, за пандемию умерли 222 315 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 1002 смерти... За весь период по России умерло 222 315 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончались 72 человека, в Санкт-Петербурге – 67, в Краснодарском крае – 41.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19