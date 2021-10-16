https://ria.ru/20211016/klin-1754872153.html

В Подмосковье у 36 школьников выявили ротавирус

В Подмосковье у 36 школьников выявили ротавирус - РИА Новости, 16.10.2021

В Подмосковье у 36 школьников выявили ротавирус

Тридцать шесть школьников находятся на лечении в городском округе Клин, предположительно, с ротавирусом, сообщается в Telegram-канале "Осторожно! Дети" детского РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T18:23

2021-10-16T18:23

2021-10-16T22:19

происшествия

клин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Тридцать шесть школьников находятся на лечении в городском округе Клин, предположительно, с ротавирусом, сообщается в Telegram-канале "Осторожно! Дети" детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.Ранее прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. Добавляется, что на данный момент всем детям оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет Подмосковья также начал проверку. Предварительная версия — ротавирусная инфекция, глава городского округа Клин взяла на контроль ситуацию, уточнила ранее Мишонова."Как пояснили в Минздраве Московской области, в Клинскую областную больницу поступило 36 обращений от родителей детей по данному факту. Тридцать два ребенка находятся на амбулаторном лечении. Они осмотрены врачами на дому, им назначено лечение. Еще четверо детей находятся в инфекционном отделении Солнечногорской областной больницы в удовлетворительном состоянии. Пациентам проведен необходимый комплекс диагностических процедур, назначено лечение. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", — говорится в сообщении омбудсмена.Подмосковный Минздрав в свою очередь отметил, что в больнице находятся семь детей, у всех удовлетворительное состояние.

https://ria.ru/20210905/shkola-1748763467.html

клин

московская область (подмосковье)

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происшествия, клин, московская область (подмосковье)