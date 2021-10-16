Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/klin-1754872153.html
В Подмосковье у 36 школьников выявили ротавирус
В Подмосковье у 36 школьников выявили ротавирус - РИА Новости, 16.10.2021
В Подмосковье у 36 школьников выявили ротавирус
Тридцать шесть школьников находятся на лечении в городском округе Клин, предположительно, с ротавирусом, сообщается в Telegram-канале "Осторожно! Дети" детского РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T18:23
2021-10-16T22:19
происшествия
клин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Тридцать шесть школьников находятся на лечении в городском округе Клин, предположительно, с ротавирусом, сообщается в Telegram-канале "Осторожно! Дети" детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.Ранее прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. Добавляется, что на данный момент всем детям оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет Подмосковья также начал проверку. Предварительная версия — ротавирусная инфекция, глава городского округа Клин взяла на контроль ситуацию, уточнила ранее Мишонова."Как пояснили в Минздраве Московской области, в Клинскую областную больницу поступило 36 обращений от родителей детей по данному факту. Тридцать два ребенка находятся на амбулаторном лечении. Они осмотрены врачами на дому, им назначено лечение. Еще четверо детей находятся в инфекционном отделении Солнечногорской областной больницы в удовлетворительном состоянии. Пациентам проведен необходимый комплекс диагностических процедур, назначено лечение. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", — говорится в сообщении омбудсмена.Подмосковный Минздрав в свою очередь отметил, что в больнице находятся семь детей, у всех удовлетворительное состояние.
https://ria.ru/20210905/shkola-1748763467.html
клин
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, клин, московская область (подмосковье)
18:23 16.10.2021 (обновлено: 22:19 16.10.2021)
 
В Подмосковье у 36 школьников выявили ротавирус

Омбудсмен Мишонова: 36 школьников находятся на лечении в Клину с ротавирусом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Тридцать шесть школьников находятся на лечении в городском округе Клин, предположительно, с ротавирусом, сообщается в Telegram-канале "Осторожно! Дети" детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой.
Ранее прокуратура Московской области организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. Добавляется, что на данный момент всем детям оказана необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает. Следственный комитет Подмосковья также начал проверку. Предварительная версия — ротавирусная инфекция, глава городского округа Клин взяла на контроль ситуацию, уточнила ранее Мишонова.
"Как пояснили в Минздраве Московской области, в Клинскую областную больницу поступило 36 обращений от родителей детей по данному факту. Тридцать два ребенка находятся на амбулаторном лечении. Они осмотрены врачами на дому, им назначено лечение. Еще четверо детей находятся в инфекционном отделении Солнечногорской областной больницы в удовлетворительном состоянии. Пациентам проведен необходимый комплекс диагностических процедур, назначено лечение. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", — говорится в сообщении омбудсмена.
Подмосковный Минздрав в свою очередь отметил, что в больнице находятся семь детей, у всех удовлетворительное состояние.
Следственный комитет работает в одной из школ Нижнего Новгорода, где ученики заразились кишечной инфекцией - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 14:50
У отравившихся в Нижнем Новгороде школьников выявили норовирус
 
ПроисшествияКлинМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния