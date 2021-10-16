Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/epstin-1754888395.html
Россиянка рассказала о попытках Эпштейна заманить женщин в секс-рабство
Россиянка рассказала о попытках Эпштейна заманить женщин в секс-рабство - РИА Новости, 16.10.2021
Россиянка рассказала о попытках Эпштейна заманить женщин в секс-рабство
Покойный финансист Джеффри Эпштейн пытался заманить в сексуальное рабство десятки женщин из России и других постсоветских стран, говорится в иске, поданном... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T22:12
2021-10-16T22:34
в мире
сша
джеффри эпштейн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:305:2000:1430_1920x0_80_0_0_2ed054bb4e4b44e05d49ab84e84e8c0a.jpg
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Покойный финансист Джеффри Эпштейн пытался заманить в сексуальное рабство десятки женщин из России и других постсоветских стран, говорится в иске, поданном против распорядителей наследства Эпштейна и его бывшего помощника Лесли Гроффа от имени неназванной гражданки России.Истица названа в иске традиционным для американских судов псевдонимом "Джейн Доу". Ее иск подан на этой неделе в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Иск подан как классовый - в этом случае возмещение за ущерб должно полагаться не только самой истице, но и всем потенциальным жертвам Эпштейна, которых удастся разыскать."Из заявлений Эпштейна (потерпевшей)… было ясно, что он в недавнем прошлом осуществлял сексуальные действия с множеством молодых женщин из бывших советских стран, таких как Россия, Украина, Белоруссия, Латвия и Литва, и что он много раз говорил с этими молодыми женщинами об их карьерных амбициях. Было ясно, что Эпштейн заманил этих молодых женщин фальшивыми обещаниями помочь в карьере так же, как он это сделал с Джейн", - говорится в исковом заявлении.Согласно заявлениям истицы, Эпштейн вышел с ней на связь в 2017 году, когда ей было 20 с небольшим лет и она жила в Москве. По меньшей мере две помощницы Эпштейна российского происхождения обещали девушке работу в качестве секретаря, а затем под предлогом собеседования заманили ее в Париж, где представили Эпштейну. Тот угостил потерпевшую ужином и вместе с несколькими другими девушками разместил ее в своей роскошной парижской квартире. Затем Эпштейн стал требовать от россиянки, чтобы она делала ему массаж, заставлял раздеваться, трогал ее за интимные места и осуществлял другие сексуальные действия. В перерывах он "читал ей лекции" о том, что ей надо быть "более открытой", иначе она не добьется успеха в жизни, говорится в исковом заявлении.В последующие два года Эпштейн, который уже находился под расследованием федеральных властей за многочисленные случаи сексуального насилия и развращения малолетних, несколько раз встречался с потерпевшей, говорится в документе. По словам "Джейн Доу", Эпштейн посулами добивался того, чтобы она посещала Париж, Флориду и Виргинские острова, а в перерывах разговаривал с ней по Skype. Он заставлял ее оказывать ему сексуальные услуги и требовал прислать ее фото в обнаженном виде, а в обмен обещал деньги и помощь ее бизнесу, говорится в иске. Жертва также заявляет, что была запугана Эпштейном и не могла сопротивляться ему, поскольку тот попрекал ее своим "добрым отношением" и материальной помощью. В доме Эпштейна на Виргинских островах потерпевшая видела другую девушку из одной из стран Балтии, которая также подвергалась домогательствам финансиста, уточняется в заявлении."Хищническое поведение Эпштейна в отношении молодых женщин из России и Восточной Европы в последние года перед его арестом причинило особый ущерб, поскольку женщины из этих стран с меньшей вероятностью стали бы признаваться в том, что стали жертвами траффикинга и насилия, из-за культурных факторов", - считает истица.Согласно исковому заявлению, контакт россиянки с Эпштейном прервался в 2019 году, незадолго до его ареста, и с тех пор она не контактировала ни с ним, ни с его подручными.Дело Эпштейна получило широкий резонанс в США, поскольку его жертвами могли стать десятки и даже сотни молодых женщин, как американок, так и иностранок. Кроме того, Эпштейну удавалось избежать ответственности на протяжении многих лет. Также в связи с делом Эпштейна были публикации о том, что тот "делился" женщинами, которых насиловал, с другими высокопоставленными людьми, включая британского принца Эндрю, и дружил со многими представителями политического бомонда, включая экс-президента США Билла Клинтона и тогда еще будущего президента США Дональда Трампа. Все влиятельные люди, которых подозревали в связях с Эпштейном, категорически отрицают, что знали что-либо о его сексуальных преступлениях.Эпштейну в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что банкира нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпштейна самоубийством.
https://ria.ru/20190822/1557767236.html
https://ria.ru/20191123/1561496501.html
https://ria.ru/20210827/tyurma-1747444545.html
https://realty.ria.ru/20210311/osobnyak-1600713159.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155737/56/1557375620_0:117:2000:1617_1920x0_80_0_0_6436dc55075bcb82af4584230b05ee75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн
22:12 16.10.2021 (обновлено: 22:34 16.10.2021)
 
Россиянка рассказала о попытках Эпштейна заманить женщин в секс-рабство

Эпштейн заманивал в сексуальное рабство десятки женщин из России и постсоветских стран

© AP Photo / New York State Sex Offender RegistryЗаключенный Джеффри Эпштейн
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© AP Photo / New York State Sex Offender Registry
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Покойный финансист Джеффри Эпштейн пытался заманить в сексуальное рабство десятки женщин из России и других постсоветских стран, говорится в иске, поданном против распорядителей наследства Эпштейна и его бывшего помощника Лесли Гроффа от имени неназванной гражданки России.
Истица названа в иске традиционным для американских судов псевдонимом "Джейн Доу". Ее иск подан на этой неделе в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Иск подан как классовый - в этом случае возмещение за ущерб должно полагаться не только самой истице, но и всем потенциальным жертвам Эпштейна, которых удастся разыскать.
Российский предприниматель Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 22.08.2019
22 августа 2019, 03:18
Виктор Бут считает самоубийство миллиардера Эпштейна "подозрительным"
"Из заявлений Эпштейна (потерпевшей)… было ясно, что он в недавнем прошлом осуществлял сексуальные действия с множеством молодых женщин из бывших советских стран, таких как Россия, Украина, Белоруссия, Латвия и Литва, и что он много раз говорил с этими молодыми женщинами об их карьерных амбициях. Было ясно, что Эпштейн заманил этих молодых женщин фальшивыми обещаниями помочь в карьере так же, как он это сделал с Джейн", - говорится в исковом заявлении.
Согласно заявлениям истицы, Эпштейн вышел с ней на связь в 2017 году, когда ей было 20 с небольшим лет и она жила в Москве. По меньшей мере две помощницы Эпштейна российского происхождения обещали девушке работу в качестве секретаря, а затем под предлогом собеседования заманили ее в Париж, где представили Эпштейну. Тот угостил потерпевшую ужином и вместе с несколькими другими девушками разместил ее в своей роскошной парижской квартире. Затем Эпштейн стал требовать от россиянки, чтобы она делала ему массаж, заставлял раздеваться, трогал ее за интимные места и осуществлял другие сексуальные действия. В перерывах он "читал ей лекции" о том, что ей надо быть "более открытой", иначе она не добьется успеха в жизни, говорится в исковом заявлении.
Уильям Барр - РИА Новости, 1920, 23.11.2019
23 ноября 2019, 00:21
Министр юстиции США опроверг слухи об убийстве Эпштейна
В последующие два года Эпштейн, который уже находился под расследованием федеральных властей за многочисленные случаи сексуального насилия и развращения малолетних, несколько раз встречался с потерпевшей, говорится в документе. По словам "Джейн Доу", Эпштейн посулами добивался того, чтобы она посещала Париж, Флориду и Виргинские острова, а в перерывах разговаривал с ней по Skype. Он заставлял ее оказывать ему сексуальные услуги и требовал прислать ее фото в обнаженном виде, а в обмен обещал деньги и помощь ее бизнесу, говорится в иске. Жертва также заявляет, что была запугана Эпштейном и не могла сопротивляться ему, поскольку тот попрекал ее своим "добрым отношением" и материальной помощью. В доме Эпштейна на Виргинских островах потерпевшая видела другую девушку из одной из стран Балтии, которая также подвергалась домогательствам финансиста, уточняется в заявлении.
"Хищническое поведение Эпштейна в отношении молодых женщин из России и Восточной Европы в последние года перед его арестом причинило особый ущерб, поскольку женщины из этих стран с меньшей вероятностью стали бы признаваться в том, что стали жертвами траффикинга и насилия, из-за культурных факторов", - считает истица.
Тюрьма Metropolitan Correctional Center в Нью-Йорке
27 августа, 02:14
В США закроют тюрьму, в которой покончил с собой банкир Эпстин
Согласно исковому заявлению, контакт россиянки с Эпштейном прервался в 2019 году, незадолго до его ареста, и с тех пор она не контактировала ни с ним, ни с его подручными.
Дело Эпштейна получило широкий резонанс в США, поскольку его жертвами могли стать десятки и даже сотни молодых женщин, как американок, так и иностранок. Кроме того, Эпштейну удавалось избежать ответственности на протяжении многих лет. Также в связи с делом Эпштейна были публикации о том, что тот "делился" женщинами, которых насиловал, с другими высокопоставленными людьми, включая британского принца Эндрю, и дружил со многими представителями политического бомонда, включая экс-президента США Билла Клинтона и тогда еще будущего президента США Дональда Трампа. Все влиятельные люди, которых подозревали в связях с Эпштейном, категорически отрицают, что знали что-либо о его сексуальных преступлениях.
Эпштейну в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что банкира нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпштейна самоубийством.
Города мира. Нью Йорк - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 09:51
СМИ: особняк банкира-насильника Эпстина на Манхэттене продали за $51 млн
 
В миреСШАДжеффри Эпштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Самолеты-ретрансляторы вылетели к месту посадки "Союза" с киноэкипажем
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
Лента новостейМолния