https://ria.ru/20211016/epstin-1754888395.html

Россиянка рассказала о попытках Эпштейна заманить женщин в секс-рабство

Россиянка рассказала о попытках Эпштейна заманить женщин в секс-рабство - РИА Новости, 16.10.2021

Россиянка рассказала о попытках Эпштейна заманить женщин в секс-рабство

Покойный финансист Джеффри Эпштейн пытался заманить в сексуальное рабство десятки женщин из России и других постсоветских стран, говорится в иске, поданном... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T22:12

2021-10-16T22:12

2021-10-16T22:34

в мире

сша

джеффри эпштейн

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости, Алексей Богдановский. Покойный финансист Джеффри Эпштейн пытался заманить в сексуальное рабство десятки женщин из России и других постсоветских стран, говорится в иске, поданном против распорядителей наследства Эпштейна и его бывшего помощника Лесли Гроффа от имени неназванной гражданки России.Истица названа в иске традиционным для американских судов псевдонимом "Джейн Доу". Ее иск подан на этой неделе в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Иск подан как классовый - в этом случае возмещение за ущерб должно полагаться не только самой истице, но и всем потенциальным жертвам Эпштейна, которых удастся разыскать."Из заявлений Эпштейна (потерпевшей)… было ясно, что он в недавнем прошлом осуществлял сексуальные действия с множеством молодых женщин из бывших советских стран, таких как Россия, Украина, Белоруссия, Латвия и Литва, и что он много раз говорил с этими молодыми женщинами об их карьерных амбициях. Было ясно, что Эпштейн заманил этих молодых женщин фальшивыми обещаниями помочь в карьере так же, как он это сделал с Джейн", - говорится в исковом заявлении.Согласно заявлениям истицы, Эпштейн вышел с ней на связь в 2017 году, когда ей было 20 с небольшим лет и она жила в Москве. По меньшей мере две помощницы Эпштейна российского происхождения обещали девушке работу в качестве секретаря, а затем под предлогом собеседования заманили ее в Париж, где представили Эпштейну. Тот угостил потерпевшую ужином и вместе с несколькими другими девушками разместил ее в своей роскошной парижской квартире. Затем Эпштейн стал требовать от россиянки, чтобы она делала ему массаж, заставлял раздеваться, трогал ее за интимные места и осуществлял другие сексуальные действия. В перерывах он "читал ей лекции" о том, что ей надо быть "более открытой", иначе она не добьется успеха в жизни, говорится в исковом заявлении.В последующие два года Эпштейн, который уже находился под расследованием федеральных властей за многочисленные случаи сексуального насилия и развращения малолетних, несколько раз встречался с потерпевшей, говорится в документе. По словам "Джейн Доу", Эпштейн посулами добивался того, чтобы она посещала Париж, Флориду и Виргинские острова, а в перерывах разговаривал с ней по Skype. Он заставлял ее оказывать ему сексуальные услуги и требовал прислать ее фото в обнаженном виде, а в обмен обещал деньги и помощь ее бизнесу, говорится в иске. Жертва также заявляет, что была запугана Эпштейном и не могла сопротивляться ему, поскольку тот попрекал ее своим "добрым отношением" и материальной помощью. В доме Эпштейна на Виргинских островах потерпевшая видела другую девушку из одной из стран Балтии, которая также подвергалась домогательствам финансиста, уточняется в заявлении."Хищническое поведение Эпштейна в отношении молодых женщин из России и Восточной Европы в последние года перед его арестом причинило особый ущерб, поскольку женщины из этих стран с меньшей вероятностью стали бы признаваться в том, что стали жертвами траффикинга и насилия, из-за культурных факторов", - считает истица.Согласно исковому заявлению, контакт россиянки с Эпштейном прервался в 2019 году, незадолго до его ареста, и с тех пор она не контактировала ни с ним, ни с его подручными.Дело Эпштейна получило широкий резонанс в США, поскольку его жертвами могли стать десятки и даже сотни молодых женщин, как американок, так и иностранок. Кроме того, Эпштейну удавалось избежать ответственности на протяжении многих лет. Также в связи с делом Эпштейна были публикации о том, что тот "делился" женщинами, которых насиловал, с другими высокопоставленными людьми, включая британского принца Эндрю, и дружил со многими представителями политического бомонда, включая экс-президента США Билла Клинтона и тогда еще будущего президента США Дональда Трампа. Все влиятельные люди, которых подозревали в связях с Эпштейном, категорически отрицают, что знали что-либо о его сексуальных преступлениях.Эпштейну в США было предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривало до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю - до пяти лет тюрьмы. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля стало известно, что банкира нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии" с повреждениями на шее, впоследствии он скончался. Расследование сочло смерть Эпштейна самоубийством.

https://ria.ru/20190822/1557767236.html

https://ria.ru/20191123/1561496501.html

https://ria.ru/20210827/tyurma-1747444545.html

https://realty.ria.ru/20210311/osobnyak-1600713159.html

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в мире, сша, джеффри эпштейн