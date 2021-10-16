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Стал известен ущерб, причиненный Трампом песчаным дюнам в Шотландии

Стал известен ущерб, причиненный Трампом песчаным дюнам в Шотландии - РИА Новости, 16.10.2021

Стал известен ущерб, причиненный Трампом песчаным дюнам в Шотландии

Спутниковые изображения показали масштаб ущерба, причиненного песчаным дюнам на северо-востоке Шотландии в результате постройки там поля для гольфа... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T23:44

2021-10-16T23:44

2021-10-16T23:44

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Спутниковые изображения показали масштаб ущерба, причиненного песчаным дюнам на северо-востоке Шотландии в результате постройки там поля для гольфа экс-президентом США Дональдом Трампом, пишет издание Business Insider.Поле для гольфа, о котором идет речь, было открыто в шотландском Абердиншире в 2012 году. Отмечается, что Трамп купил прибрежный участок в этом округе еще в 2006 году с целью соорудить "лучшее в мире поле для гольфа". Эти планы вызвали критику со стороны защитников природы, однако в 2008 году они нашли поддержку правительства Шотландии, которое указало на экономические выгоды от проекта (подчеркивается, что Трамп был в хороших отношениях с Алексом Салмондом, занимавшим тогда пост первого министра Шотландии).Как пишет издание, сам Трамп заявлял, что никакого ущерба песчаным дюнам нанесено не будет, а их состояние только улучшится. Однако в результате "часть чрезвычайно чувствительной экосистемы", на которой было построено поле для гольфа под названием Trump International Golf Links, оказалась в значительной степени разрушена.В доказательство этого утверждения приводятся спутниковые снимки "до" и "после", сделанные с промежутком в более чем десять лет. На изображениях, датированных мартом 2010 года, дюны еще в "нетронутом виде", тогда как в апреле 2021 года спутники запечатлели уже "разрушенную экосистему песчаных дюн", подчеркнуто в материале.Спутниковые снимки, которые приводит издание, сделаны американской компанией Maxar.

https://ria.ru/20210708/tramp-1740479769.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210314/tramp-1601141862.html

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в мире, экология, сша, шотландия, дональд трамп