https://ria.ru/20211016/antisemitizm-1754734847.html
Европа столкнулась с новым, более страшным вирусом
Европа столкнулась с новым, более страшным вирусом - РИА Новости, 16.10.2021
Европа столкнулась с новым, более страшным вирусом
В Евросоюзе давно бьют тревогу из-за усиления антисемитизма, но лишь недавно приняли масштабную стратегию до 2030-го по борьбе с юдофобией. Правда, против... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T08:00
2021-10-16T08:00
2021-10-16T08:05
религия
в мире
словакия
греция
бельгия
европейский совет
еврокомиссия
шарль мишель
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Евросоюзе давно бьют тревогу из-за усиления антисемитизма, но лишь недавно приняли масштабную стратегию до 2030-го по борьбе с юдофобией. Правда, против выступили ряд стран. О том, что мешает побороть "новую болезнь" Европы, — в материале РИА Новости.Отрицание на словах"Нет" — это слово часто произносили на форуме по сохранению памяти о холокосте и противодействию антисемитизму, который прошел в шведском Мальмё. Участвовали представители десятков государств, прежде всего из Евросоюза."Нет, нам уже недостаточно просто помнить об истреблении евреев в годы Второй мировой. Последние выжившие уходят. А вот антисемитизм остался. Нет, мы не должны молчать, мы должны действовать. Нам нужна политика нулевой терпимости к антисемитизму, чтобы гарантировать евреям безопасность в Европе", — взывал с трибуны глава Европейского совета Шарль Мишель.Проблема в последние годы действительно обострилась. В 2019-м в Германии зафиксировали 41 нападение на почве юдофобии, в 2020-м — уже 59. Статистику за 2021-й еще не публиковали, но, скорее всего, будет не лучше: в мае был всплеск антисемитизма на фоне палестино-израильского обострения. Так, в Бонне арабы забросали синагогу и молящихся в ней камнями. А в Берлине неизвестные избили прохожего в кипе.Нападения продолжились и позже. Летом пытались поджечь молитвенное здание в Ульме (федеральная земля Баден-Вюртенберг). Помогла бдительность прохожих и моментальная реакция полицейских. В середине сентября предотвратили трагедию в Хагене на иудейский праздник Иом-кипур: силовики задержали 26-летнего сирийца с автоматом за считанные часы до атаки на верующих.И все это в разгар пандемии, когда большинство немцев не выходили из дома. Казалось, самоизоляция успокоит антисемитов. Однако в прошлом году зарегистрировали 2351 правонарушение на почве юдофобии. Большая часть — агрессия в интернете.Как бороться с онлайн-антисемитизмом — непонятно. Европейские политики винят соцсети. Интернет-гиганты, те же Facebook, Twitter или TikTok, напротив, уверяют в том, что постоянно борются с ксенофобией. А сами потенциальные жертвы — евреи — утверждают, что дело не только в "сетевой пропаганде".Отрицание в головахУ рядовых европейцев, оказывается, свое "нет" — в некоторых странах попросту не хотят жить рядом с иудеями. По данным недавнего исследования Европейского еврейского агентства (EJA), в ЕС сильны антисемитские предрассудки. Так, почти треть граждан Греции, Польши и Латвии верят в реальность тайных ритуалов, которые евреи якобы совершают для достижения господства над миром. Там, а также в Венгрии, Румынии и Словакии — разгул бытового антисемитизма, который только усилился в пандемию."За прошедший год получили широкое распространение теории заговора. Их суть: евреи, еврейский народ или государство Израиль стоят за пандемией или наживаются на ней, проводя широкомасштабную кампанию вакцинации", — говорит президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.Тем самым, по его словам, возрождаются средневековые суеверия. Более того, Европа забывает о зверствах нацистов во время Второй мировой.Согласно масштабному опросу, проведенному в конце 2018-го (последнее на данный момент исследование), каждый пятый европеец вообще ничего не знает о холокосте. Речь прежде всего о возрасте от 18 до 34 лет. Более того, некоторые респонденты заявили, что геноцид устроили сами евреи."Полтора года молодые люди сидят взаперти по домам на самоизоляции, и круглосуточно на них воздействует дезинформация, экстремизм и антисемитизм интернета, — возмущается Кантор. — Еще никогда в истории не было столь интенсивной промывки мозгов теориями заговора и ложью".В еврейской общине все чаще говорят о возможном повторении трагических событий прошлого. В начале октября неизвестные осквернили главный символ зверств нацистов — мемориальный комплекс в польском Освенциме. На стенах бараков, где в годы войны содержали узников, написали антисемитские лозунги на английском и немецком.Отрицание на делеСимволично, что инцидент в Польше произошел за пару дней до важного события: Евросоюз после нескольких лет дебатов принял стратегию по борьбе с антисемитизмом. В Еврокомиссии ее назвали "самой крупной программой по обеспечению основных прав граждан". На поддержку еврейских общин, агитацию, а также поиск ксенофобского контента в Сети выделили почти два миллиарда евро.Исторический документ подписали в штаб-квартире ЕС в Бельгии. Там же чуть ранее решили запретить евреям и мусульманам ритуальный забой скота, тем самым ограничив их в религиозных правах."Такие ограничения носят антисемитский характер", — отмечал в беседе с РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.Кроме того, в ряде стран говорят о запрете обрезания — важнейшего обряда иудаизма. В общине считают, что в этом случае можно будет забыть о полноценной жизни. И останется лишь одно: бежать из Евросоюза. Особенно если власти так и не смогут победить "новый страшный вирус" — антисемитизм.
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в мире, словакия, греция, бельгия, европейский совет, еврокомиссия, шарль мишель, пинхас гольдшмидт, вячеслав моше кантор, facebook
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Антон Скрипунов. В Евросоюзе давно бьют тревогу из-за усиления антисемитизма, но лишь недавно приняли масштабную стратегию до 2030-го по борьбе с юдофобией. Правда, против выступили ряд стран. О том, что мешает побороть "новую болезнь" Европы, — в материале РИА Новости.
Отрицание на словах
"Нет" — это слово часто произносили на форуме по сохранению памяти о холокосте и противодействию антисемитизму, который прошел в шведском Мальмё. Участвовали представители десятков государств, прежде всего из Евросоюза.
"Нет, нам уже недостаточно просто помнить об истреблении евреев в годы Второй мировой. Последние выжившие уходят. А вот антисемитизм остался. Нет, мы не должны молчать, мы должны действовать. Нам нужна политика нулевой терпимости к антисемитизму, чтобы гарантировать евреям безопасность в Европе", — взывал с трибуны глава Европейского совета Шарль Мишель
.
Проблема в последние годы действительно обострилась. В 2019-м в Германии
зафиксировали 41 нападение на почве юдофобии, в 2020-м — уже 59. Статистику за 2021-й еще не публиковали, но, скорее всего, будет не лучше: в мае был всплеск антисемитизма на фоне палестино-израильского обострения. Так, в Бонне
арабы забросали синагогу и молящихся в ней камнями. А в Берлине
неизвестные избили прохожего в кипе.
Нападения продолжились и позже. Летом пытались поджечь молитвенное здание в Ульме
(федеральная земля Баден-Вюртенберг). Помогла бдительность прохожих и моментальная реакция полицейских. В середине сентября предотвратили трагедию в Хагене на иудейский праздник Иом-кипур: силовики задержали 26-летнего сирийца с автоматом за считанные часы до атаки на верующих.
И все это в разгар пандемии, когда большинство немцев не выходили из дома. Казалось, самоизоляция успокоит антисемитов. Однако в прошлом году зарегистрировали 2351 правонарушение на почве юдофобии. Большая часть — агрессия в интернете.
Как бороться с онлайн-антисемитизмом — непонятно. Европейские политики винят соцсети. Интернет-гиганты, те же Facebook
, Twitter
или TikTok, напротив, уверяют в том, что постоянно борются с ксенофобией. А сами потенциальные жертвы — евреи — утверждают, что дело не только в "сетевой пропаганде".
Отрицание в головах
У рядовых европейцев, оказывается, свое "нет" — в некоторых странах попросту не хотят жить рядом с иудеями. По данным недавнего исследования Европейского еврейского агентства (EJA), в ЕС сильны антисемитские предрассудки. Так, почти треть граждан Греции
, Польши
и Латвии
верят в реальность тайных ритуалов, которые евреи якобы совершают для достижения господства над миром. Там, а также в Венгрии
, Румынии
и Словакии
— разгул бытового антисемитизма, который только усилился в пандемию.
"За прошедший год получили широкое распространение теории заговора. Их суть: евреи, еврейский народ или государство Израиль
стоят за пандемией или наживаются на ней, проводя широкомасштабную кампанию вакцинации", — говорит президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор
.
Тем самым, по его словам, возрождаются средневековые суеверия. Более того, Европа
забывает о зверствах нацистов во время Второй мировой.
Согласно масштабному опросу, проведенному в конце 2018-го (последнее на данный момент исследование), каждый пятый европеец вообще ничего не знает о холокосте. Речь прежде всего о возрасте от 18 до 34 лет. Более того, некоторые респонденты заявили, что геноцид устроили сами евреи.
"Полтора года молодые люди сидят взаперти по домам на самоизоляции, и круглосуточно на них воздействует дезинформация, экстремизм и антисемитизм интернета, — возмущается Кантор. — Еще никогда в истории не было столь интенсивной промывки мозгов теориями заговора и ложью".
В еврейской общине все чаще говорят о возможном повторении трагических событий прошлого. В начале октября неизвестные осквернили главный символ зверств нацистов — мемориальный комплекс в польском Освенциме
. На стенах бараков, где в годы войны содержали узников, написали антисемитские лозунги на английском и немецком.
Отрицание на деле
Символично, что инцидент в Польше произошел за пару дней до важного события: Евросоюз после нескольких лет дебатов принял стратегию по борьбе с антисемитизмом. В Еврокомиссии
ее назвали "самой крупной программой по обеспечению основных прав граждан". На поддержку еврейских общин, агитацию, а также поиск ксенофобского контента в Сети выделили почти два миллиарда евро.
Исторический документ подписали в штаб-квартире ЕС в Бельгии
. Там же чуть ранее решили запретить евреям и мусульманам ритуальный забой скота, тем самым ограничив их в религиозных правах.
"Такие ограничения носят антисемитский характер", — отмечал в беседе с РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт
.
Кроме того, в ряде стран говорят о запрете обрезания — важнейшего обряда иудаизма. В общине считают, что в этом случае можно будет забыть о полноценной жизни. И останется лишь одно: бежать из Евросоюза. Особенно если власти так и не смогут победить "новый страшный вирус" — антисемитизм.