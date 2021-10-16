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Посольство в Албании выясняет подробности гибели российских туристов
Посольство в Албании выясняет подробности гибели российских туристов - РИА Новости, 16.10.2021
Посольство в Албании выясняет подробности гибели российских туристов
Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T11:34
2021-10-16T11:34
2021-10-16T12:39
туризм
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новости - туризм
россия
гибель россиян в албанском отеле
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Консульский отдел работает по этому вопросу", - сообщили РИА Новости в посольстве. Кроме того, сотрудники консульского отдела пытаются установить связь с родственниками погибших.По сообщениям местной прессы, накануне около 22:20 (23:20 мск) в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая были найдены тела четырех граждан России, по предварительной версии, причиной смерти стало удушье. Обнародованы имена туристов: Наталья Буренкова 58 лет, Сергей Буренков 60 лет, Никита Белоусов 37 лет, Екатерина Буренкова 31 год.
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РИА Новости
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албания, новости - туризм, россия, гибель россиян в албанском отеле
11:34 16.10.2021 (обновлено: 12:39 16.10.2021)
Посольство в Албании выясняет подробности гибели российских туристов
Консульский отдел посольства в Албании выясняет подробности гибели россиян в сауне отеля