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Посольство в Албании выясняет подробности гибели российских туристов

Посольство в Албании выясняет подробности гибели российских туристов - РИА Новости, 16.10.2021

Посольство в Албании выясняет подробности гибели российских туристов

Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T11:34

2021-10-16T11:34

2021-10-16T12:39

туризм

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гибель россиян в албанском отеле

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Консульский отдел посольства России в Албании выясняет подробности отравления четверых россиян в сауне, сообщили РИА Новости в дипмиссии."Консульский отдел работает по этому вопросу", - сообщили РИА Новости в посольстве. Кроме того, сотрудники консульского отдела пытаются установить связь с родственниками погибших.По сообщениям местной прессы, накануне около 22:20 (23:20 мск) в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая были найдены тела четырех граждан России, по предварительной версии, причиной смерти стало удушье. Обнародованы имена туристов: Наталья Буренкова 58 лет, Сергей Буренков 60 лет, Никита Белоусов 37 лет, Екатерина Буренкова 31 год.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

албания, новости - туризм, россия, гибель россиян в албанском отеле