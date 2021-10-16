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Туризм
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В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян
В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян - РИА Новости, 16.10.2021
В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян
В сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T07:05
2021-10-16T12:39
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гибель россиян в албанском отеле
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию.Это произошло накануне вечером в деревне Керрет округа Кавая."Около 22:20 &lt;… &gt; были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись", — говорится в заявлении полиции.Там уточняется, что погибшие — это двое мужчин и две женщины, им было от 31 до 58 лет. Другие подробности пока не приводятся.
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в мире, албания, россия, происшествия, новости - туризм, туристы, гибель россиян в албанском отеле
07:05 16.10.2021 (обновлено: 12:39 16.10.2021)
 
В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян

Albanian Daily News: в сауне отеля в Албании нашли тела четырех задохнувшихся россиян

© Depositphotos / BelishАлбанская полиция
Албанская полиция - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© Depositphotos / Belish
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию.
Это произошло накануне вечером в деревне Керрет округа Кавая.
"Около 22:20 <… > были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись", — говорится в заявлении полиции.
Там уточняется, что погибшие — это двое мужчин и две женщины, им было от 31 до 58 лет.
Другие подробности пока не приводятся.
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