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В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян

В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян - РИА Новости, 16.10.2021

В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян

В сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T07:05

2021-10-16T07:05

2021-10-16T12:39

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гибель россиян в албанском отеле

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию.Это произошло накануне вечером в деревне Керрет округа Кавая."Около 22:20 <… > были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись", — говорится в заявлении полиции.Там уточняется, что погибшие — это двое мужчин и две женщины, им было от 31 до 58 лет. Другие подробности пока не приводятся.

https://ria.ru/20211011/sauna-1753943128.html

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