https://ria.ru/20211016/sauna-1754835983.html
В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян
В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян - РИА Новости, 16.10.2021
В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян
В сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T07:05
2021-10-16T07:05
2021-10-16T12:39
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гибель россиян в албанском отеле
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. В сауне отеля в Албании обнаружили тела четырех россиян, сообщает издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию.Это произошло накануне вечером в деревне Керрет округа Кавая."Около 22:20 <… > были найдены тела четырех лиц, являющихся гражданами России. Все они задохнулись", — говорится в заявлении полиции.Там уточняется, что погибшие — это двое мужчин и две женщины, им было от 31 до 58 лет. Другие подробности пока не приводятся.
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07:05 16.10.2021 (обновлено: 12:39 16.10.2021)
В сауне отеля в Албании нашли тела четырех россиян
Albanian Daily News: в сауне отеля в Албании нашли тела четырех задохнувшихся россиян