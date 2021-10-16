https://ria.ru/20211016/afganistan-1754861645.html

Германия и Турция продолжат координацию в переговорах с "Талибаном"*

Германия и Турция продолжат координацию в переговорах с "Талибаном"* - РИА Новости, 16.10.2021

Германия и Турция продолжат координацию в переговорах с "Талибаном"*

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*,... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-16T15:38

2021-10-16T15:38

2021-10-16T15:41

в мире

реджеп тайип эрдоган

талибан

турция

германия

ангела меркель

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БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*, стороны могут в будущем вести такие переговоры совместно.Она подчеркнула, что мировое сообщество должно гарантировать оказание гуманитарной помощи Афганистану и предотвратить гуманитарный кризис предстоящей зимой.Также Меркель отметила недостаточный прогресс в мирном урегулировании в Сирии, указав на "напряженную" ситуацию в Идлибе, а также вновь призвала вывести иностранные войска из Ливии.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20211015/afganistan-1754779374.html

турция

германия

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в мире, реджеп тайип эрдоган, талибан, турция, германия, ангела меркель