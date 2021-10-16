Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211016/afganistan-1754861645.html
Германия и Турция продолжат координацию в переговорах с "Талибаном"*
Германия и Турция продолжат координацию в переговорах с "Талибаном"* - РИА Новости, 16.10.2021
Германия и Турция продолжат координацию в переговорах с "Талибаном"*
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*,... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-16T15:38
2021-10-16T15:41
в мире
реджеп тайип эрдоган
талибан
турция
германия
ангела меркель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601336708_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_d697e91f20306b4028a4a7df4d055281.jpg
БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*, стороны могут в будущем вести такие переговоры совместно.Она подчеркнула, что мировое сообщество должно гарантировать оказание гуманитарной помощи Афганистану и предотвратить гуманитарный кризис предстоящей зимой.Также Меркель отметила недостаточный прогресс в мирном урегулировании в Сирии, указав на "напряженную" ситуацию в Идлибе, а также вновь призвала вывести иностранные войска из Ливии.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20211015/afganistan-1754779374.html
турция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601336708_359:287:2706:2047_1920x0_80_0_0_0785152bcd3262f902926d41ae1c2cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, реджеп тайип эрдоган, талибан, турция, германия, ангела меркель
15:38 16.10.2021 (обновлено: 15:41 16.10.2021)
 
Германия и Турция продолжат координацию в переговорах с "Талибаном"*

Меркель: Германия и Турция будут продолжать координацию в переговорах с "Талибаном"

© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель
Канцлер Германи Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 окт - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом двусторонние контакты с радикальным движением "Талибан"*, стороны могут в будущем вести такие переговоры совместно.

"Мы обменялись мнениями о наших переговорах с "Талибаном"* и, возможно, продолжим вместе вести эти переговоры", - заявила Меркель на пресс-конференции по итогам встречи с Эрдоганом в Стамбуле.

Она подчеркнула, что мировое сообщество должно гарантировать оказание гуманитарной помощи Афганистану и предотвратить гуманитарный кризис предстоящей зимой.
Также Меркель отметила недостаточный прогресс в мирном урегулировании в Сирии, указав на "напряженную" ситуацию в Идлибе, а также вновь призвала вывести иностранные войска из Ливии.
*Запрещенная в России террористическая организация
Табличка на столе представителей движения Талибан на заседании Московского формата консультаций по Афганистану - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 17:17
"Талибан"* примет участие во встрече "московского формата" по Афганистану
 
В миреРеджеп Тайип ЭрдоганТалибанТурцияГерманияАнгела Меркель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Киноэкипаж покинул МКС
04:15Автобусам без ремней безопасности могут ограничить максимальную скорость
04:07В Якутии выясняют обстоятельства нападения на пациентов наркодиспансера
04:00СМИ: Китай удивил разведку США новой гиперзвуковой ракетой
03:47В Киеве рассказали о "мечте "Газпрома", которая спасет Украину
03:16Вильфанд предупредил о температурных аномалиях в Сибири
03:15Россиянам напомнили правила общения в мессенджерах
02:21В Албании назвали "главную загадку" в инциденте с гибелью россиян в отеле
02:15Россиянам рассказали о последствиях зарастания дачи сорняками
02:15Ученый рассказал, как замедлить старение главного органа человека
01:51Врач рассказала о возможных трудностях киноэкипажа по возвращении на Землю
01:30В Свердловской области завели дело после гибели четырех человек при пожаре
01:15Эксперт оценил возможность резкого падения рубля к концу года
01:04Клинтона оставили в больнице еще на сутки
00:53Вася Обломов заявил, что полиция остановила его концерт в Петербурге
00:40В СК уточнили информацию о погибших от отравления метанолом в Екатеринбурге
00:35Киноэкипаж перешел с МКС в корабль "Союз" для возвращения на Землю
00:16В Армении сообщили об обстреле Азербайджаном приграничного села
00:14Вильфанд рассказал, когда в Европейской России выпадет первый снег
00:04Киноэкипаж возвращается на Землю
Лента новостейМолния