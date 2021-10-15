https://ria.ru/20211015/zhirinovskiy-1754816603.html

Жириновский защитил учительницу, которая вела блог о секс-просвете

Жириновский защитил учительницу, которая вела блог о секс-просвете - РИА Новости, 15.10.2021

Жириновский защитил учительницу, которая вела блог о секс-просвете

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал учительницу из Санкт-Петербурга, которая вела блог про семейные отношения и половое воспитание для школьников, и... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T21:01

2021-10-15T21:01

2021-10-15T21:04

общество

санкт-петербург

владимир жириновский

госдума рф

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал учительницу из Санкт-Петербурга, которая вела блог про семейные отношения и половое воспитание для школьников, и отметил, что это необходимо для общего развития подростков.Ранее "Дума ТВ" со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщила, что главе комитета ГД по просвещению Ольге Казаковой было поручено разобраться в ситуации с увольнением учителя биологии в Санкт-Петербурге. Уточняется, что инцидент связан с блогом учительницы "Не стыдно", в котором она рассказывала про семейные ценности и отношения."Потому что мы единственная в Европе страна, где в школах нет никого воспитания: ни семейной психологии, ни полового воспитания - ничего нет абсолютно. Есть ОБЖ - порезал руку, как ее перевязать, есть НВП - начальная военная подготовка, словно завтра война и нужно уже десятиклассников обучить стрелять", - ответил Жириновский на вопрос ведущего радио "Комсомольская правда", почему поддержал учительницу из Санкт-Петербурга.Вместе с тем политик отметил, что нужно организовывать в школах просветительские лекции для общего развития школьников."ЕГЭ не надо, экзаменов не надо. Это будет для сведения, для общего развития. Можно сделать семестровый курс - может быть одна лекция в неделю, может быть сперва одна лекция для восьмых классов", - подчеркнул парламентарий.Жириновский также заявил о необходимости создать в стране ассоциацию сексологов, "должны обсуждать все эти темы, какую-то популярную брошюру выпускать". "Каждый раз министры говорят: "Нет у нас учителей". Ну готовьте, у вас же есть педвузы, готовьте", - добавил он.

https://ria.ru/20210903/direktor-1748609801.html

https://ria.ru/20210331/shkolnitsa-1603649120.html

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общество, санкт-петербург, владимир жириновский, госдума рф