21:01 15.10.2021 (обновлено: 21:04 15.10.2021)
Жириновский защитил учительницу, которая вела блог о секс-просвете
Лидер ЛДПР Жириновский защитил учительницу, которая вела блог о секс-просвете
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал учительницу из Санкт-Петербурга, которая вела блог про семейные отношения и половое воспитание для школьников, и отметил, что это необходимо для общего развития подростков.
Ранее "Дума ТВ" со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщила, что главе комитета ГД по просвещению Ольге Казаковой было поручено разобраться в ситуации с увольнением учителя биологии в Санкт-Петербурге. Уточняется, что инцидент связан с блогом учительницы "Не стыдно", в котором она рассказывала про семейные ценности и отношения.
"Потому что мы единственная в Европе страна, где в школах нет никого воспитания: ни семейной психологии, ни полового воспитания - ничего нет абсолютно. Есть ОБЖ - порезал руку, как ее перевязать, есть НВП - начальная военная подготовка, словно завтра война и нужно уже десятиклассников обучить стрелять", - ответил Жириновский на вопрос ведущего радио "Комсомольская правда", почему поддержал учительницу из Санкт-Петербурга.
Вместе с тем политик отметил, что нужно организовывать в школах просветительские лекции для общего развития школьников.
"ЕГЭ не надо, экзаменов не надо. Это будет для сведения, для общего развития. Можно сделать семестровый курс - может быть одна лекция в неделю, может быть сперва одна лекция для восьмых классов", - подчеркнул парламентарий.
Жириновский также заявил о необходимости создать в стране ассоциацию сексологов, "должны обсуждать все эти темы, какую-то популярную брошюру выпускать". "Каждый раз министры говорят: "Нет у нас учителей". Ну готовьте, у вас же есть педвузы, готовьте", - добавил он.