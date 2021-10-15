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Жириновский защитил учительницу, которая вела блог о секс-просвете
Жириновский защитил учительницу, которая вела блог о секс-просвете - РИА Новости, 15.10.2021
Жириновский защитил учительницу, которая вела блог о секс-просвете
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал учительницу из Санкт-Петербурга, которая вела блог про семейные отношения и половое воспитание для школьников, и... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:01
2021-10-15T21:04
общество
санкт-петербург
владимир жириновский
госдума рф
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал учительницу из Санкт-Петербурга, которая вела блог про семейные отношения и половое воспитание для школьников, и отметил, что это необходимо для общего развития подростков.Ранее "Дума ТВ" со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщила, что главе комитета ГД по просвещению Ольге Казаковой было поручено разобраться в ситуации с увольнением учителя биологии в Санкт-Петербурге. Уточняется, что инцидент связан с блогом учительницы "Не стыдно", в котором она рассказывала про семейные ценности и отношения."Потому что мы единственная в Европе страна, где в школах нет никого воспитания: ни семейной психологии, ни полового воспитания - ничего нет абсолютно. Есть ОБЖ - порезал руку, как ее перевязать, есть НВП - начальная военная подготовка, словно завтра война и нужно уже десятиклассников обучить стрелять", - ответил Жириновский на вопрос ведущего радио "Комсомольская правда", почему поддержал учительницу из Санкт-Петербурга.Вместе с тем политик отметил, что нужно организовывать в школах просветительские лекции для общего развития школьников."ЕГЭ не надо, экзаменов не надо. Это будет для сведения, для общего развития. Можно сделать семестровый курс - может быть одна лекция в неделю, может быть сперва одна лекция для восьмых классов", - подчеркнул парламентарий.Жириновский также заявил о необходимости создать в стране ассоциацию сексологов, "должны обсуждать все эти темы, какую-то популярную брошюру выпускать". "Каждый раз министры говорят: "Нет у нас учителей". Ну готовьте, у вас же есть педвузы, готовьте", - добавил он.
https://ria.ru/20210903/direktor-1748609801.html
https://ria.ru/20210331/shkolnitsa-1603649120.html
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общество, санкт-петербург, владимир жириновский, госдума рф
21:01 15.10.2021 (обновлено: 21:04 15.10.2021)
 
Жириновский защитил учительницу, которая вела блог о секс-просвете

Лидер ЛДПР Жириновский защитил учительницу, которая вела блог о секс-просвете

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Либерально-демократическая партия России" в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции Либерально-демократическая партия России в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поддержал учительницу из Санкт-Петербурга, которая вела блог про семейные отношения и половое воспитание для школьников, и отметил, что это необходимо для общего развития подростков.
Ранее "Дума ТВ" со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщила, что главе комитета ГД по просвещению Ольге Казаковой было поручено разобраться в ситуации с увольнением учителя биологии в Санкт-Петербурге. Уточняется, что инцидент связан с блогом учительницы "Не стыдно", в котором она рассказывала про семейные ценности и отношения.
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"Потому что мы единственная в Европе страна, где в школах нет никого воспитания: ни семейной психологии, ни полового воспитания - ничего нет абсолютно. Есть ОБЖ - порезал руку, как ее перевязать, есть НВП - начальная военная подготовка, словно завтра война и нужно уже десятиклассников обучить стрелять", - ответил Жириновский на вопрос ведущего радио "Комсомольская правда", почему поддержал учительницу из Санкт-Петербурга.
Вместе с тем политик отметил, что нужно организовывать в школах просветительские лекции для общего развития школьников.
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"ЕГЭ не надо, экзаменов не надо. Это будет для сведения, для общего развития. Можно сделать семестровый курс - может быть одна лекция в неделю, может быть сперва одна лекция для восьмых классов", - подчеркнул парламентарий.
Жириновский также заявил о необходимости создать в стране ассоциацию сексологов, "должны обсуждать все эти темы, какую-то популярную брошюру выпускать". "Каждый раз министры говорят: "Нет у нас учителей". Ну готовьте, у вас же есть педвузы, готовьте", - добавил он.
 
ОбществоСанкт-ПетербургВладимир ЖириновскийГосдума РФ
 
 
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