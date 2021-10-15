https://ria.ru/20211015/yugra-1754775759.html

В Югре завели дело о нападении на полицейского после ДТП

В Югре завели дело о нападении на полицейского после ДТП - РИА Новости, 15.10.2021

В Югре завели дело о нападении на полицейского после ДТП

После столкновения Toyota Camry и "Лады Гранта" в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, в результате которого пострадали оба водителя, возбуждено РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:04

2021-10-15T17:04

2021-10-15T18:27

происшествия

пыть-ях

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. После столкновения Toyota Camry и "Лады Гранта" в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, в результате которого пострадали оба водителя, возбуждено дело о насилии против представителя власти, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по ХМАО.По данным управления ГИБДД Югры, накануне вечером в Пыть-Яхе 30-летний мужчина, управляя Toyota Camry, при повороте налево на регулируемом перекрестке "не предоставил преимущества в движении 27-летнему водителю автомобиля Lada Granta, двигавшемуся во встречном направлении, и допустил с ним столкновение". "В результате ДТП оба водителя получили травмы", - отметили в ведомстве.По информации СМИ, за рулем Toyota Camry находился инспектор полиции, отечественной легковушкой управлял уроженец Чечни, а его сородичи после ДТП попытались устроить самосуд над полицейским."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ", - сказали в СУСК в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.Максимальная санкция этой статьи о применении насилия в отношении представителя власти – до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210905/napadenie-1748761527.html

пыть-ях

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пыть-ях, ханты-мансийский автономный округ, россия