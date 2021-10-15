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В Югре завели дело о нападении на полицейского после ДТП
В Югре завели дело о нападении на полицейского после ДТП - РИА Новости, 15.10.2021
В Югре завели дело о нападении на полицейского после ДТП
После столкновения Toyota Camry и "Лады Гранта" в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, в результате которого пострадали оба водителя, возбуждено РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:04
2021-10-15T18:27
происшествия
пыть-ях
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. После столкновения Toyota Camry и "Лады Гранта" в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, в результате которого пострадали оба водителя, возбуждено дело о насилии против представителя власти, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по ХМАО.По данным управления ГИБДД Югры, накануне вечером в Пыть-Яхе 30-летний мужчина, управляя Toyota Camry, при повороте налево на регулируемом перекрестке "не предоставил преимущества в движении 27-летнему водителю автомобиля Lada Granta, двигавшемуся во встречном направлении, и допустил с ним столкновение". "В результате ДТП оба водителя получили травмы", - отметили в ведомстве.По информации СМИ, за рулем Toyota Camry находился инспектор полиции, отечественной легковушкой управлял уроженец Чечни, а его сородичи после ДТП попытались устроить самосуд над полицейским."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ", - сказали в СУСК в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.Максимальная санкция этой статьи о применении насилия в отношении представителя власти – до 5 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210905/napadenie-1748761527.html
пыть-ях
ханты-мансийский автономный округ
россия
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происшествия, пыть-ях, ханты-мансийский автономный округ, россия
17:04 15.10.2021 (обновлено: 18:27 15.10.2021)
 
В Югре завели дело о нападении на полицейского после ДТП

В ХМАО завели дело о нападении на полицейского на месте ДТП в Югре

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. После столкновения Toyota Camry и "Лады Гранта" в городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа, в результате которого пострадали оба водителя, возбуждено дело о насилии против представителя власти, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по ХМАО.
По данным управления ГИБДД Югры, накануне вечером в Пыть-Яхе 30-летний мужчина, управляя Toyota Camry, при повороте налево на регулируемом перекрестке "не предоставил преимущества в движении 27-летнему водителю автомобиля Lada Granta, двигавшемуся во встречном направлении, и допустил с ним столкновение". "В результате ДТП оба водителя получили травмы", - отметили в ведомстве.
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По информации СМИ, за рулем Toyota Camry находился инспектор полиции, отечественной легковушкой управлял уроженец Чечни, а его сородичи после ДТП попытались устроить самосуд над полицейским.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ", - сказали в СУСК в ответ на просьбу прокомментировать инцидент.
Максимальная санкция этой статьи о применении насилия в отношении представителя власти – до 5 лет лишения свободы.
 
ПроисшествияПыть-ЯхХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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