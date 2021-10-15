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Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 15.10.2021
Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
Странам СНГ необходимо действовать солидарно, защищая память о подвиге своих народов во время Великой Отечественной войны, сказал президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:02
2021-10-15T13:02
2021-10-15T13:02
общество
владимир путин
снг
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Странам СНГ необходимо действовать солидарно, защищая память о подвиге своих народов во время Великой Отечественной войны, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества в пятницу."Для всех нас приоритетной является задача сохранения памяти об общей победе в Великой Отечественной войне. Мы признательны партнерам по Содружеству за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, о том, какие жертвы все мы, все наши народы понесли и положили на алтарь победы над нацизмом", - сказал Путин.
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общество, владимир путин, снг, великая отечественная война (1941-1945), россия
Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
Путин призвал страны СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне