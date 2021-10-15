https://ria.ru/20211015/voyna-1754722662.html

Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне

Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 15.10.2021

Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне

Странам СНГ необходимо действовать солидарно, защищая память о подвиге своих народов во время Великой Отечественной войны, сказал президент РФ Владимир Путин на РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:02

2021-10-15T13:02

2021-10-15T13:02

общество

владимир путин

снг

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Странам СНГ необходимо действовать солидарно, защищая память о подвиге своих народов во время Великой Отечественной войны, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств Содружества в пятницу."Для всех нас приоритетной является задача сохранения памяти об общей победе в Великой Отечественной войне. Мы признательны партнерам по Содружеству за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданию нацизма в любых его проявлениях. Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, о том, какие жертвы все мы, все наши народы понесли и положили на алтарь победы над нацизмом", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210911/tankist-1749615614.html

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2021

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общество, владимир путин, снг, великая отечественная война (1941-1945), россия