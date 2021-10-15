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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211015/ucheniya-1754758703.html
В МИД рассказали о совместных учениях с Узбекистаном и Таджикистаном
В МИД рассказали о совместных учениях с Узбекистаном и Таджикистаном - РИА Новости, 15.10.2021
В МИД рассказали о совместных учениях с Узбекистаном и Таджикистаном
Совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана будут продолжаться ровно столько, сколько потребуется, учитывая тревожную обстановку в Афганистане, заявил РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:46
2021-10-15T15:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
таджикистан
узбекистан
афганистан
одкб
снг
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана будут продолжаться ровно столько, сколько потребуется, учитывая тревожную обстановку в Афганистане, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник."Проведены достаточно успешные учения с точки зрения оказания устрашающего эффекта на возможные радикальные силы, действующие в подбрюшье Центральной Азии с участием Узбекистана, Таджикистана и России. Эти совместные маневры будут продолжаться ровно столько, сколько требует тревожная обстановка в соседней стране", - сказал Стерник, выступая в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований.Ранее в Парламентской ассамблее ОДКБ сообщили что учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября.Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин ранее заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", к которым будут привлечены более 2,7 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц техники.Как заявлял генсек ОДКБ Станислав Зась, ухудшение ситуации в Афганистане вызывает тревогу. По его словам, в ОДКБ были проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. С этой целью в октябре вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://radiosputnik.ria.ru/20211015/afganistan-1754740944.html
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в мире, талибан, таджикистан, узбекистан, афганистан, одкб, снг, александр лапин, станислав зась, александр стерник, россия
15:46 15.10.2021
 
В МИД рассказали о совместных учениях с Узбекистаном и Таджикистаном

Директор департамента МИД Стерник назвал учения с Узбекистаном и Таджикистаном успешными

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана будут продолжаться ровно столько, сколько потребуется, учитывая тревожную обстановку в Афганистане, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Проведены достаточно успешные учения с точки зрения оказания устрашающего эффекта на возможные радикальные силы, действующие в подбрюшье Центральной Азии с участием Узбекистана, Таджикистана и России. Эти совместные маневры будут продолжаться ровно столько, сколько требует тревожная обстановка в соседней стране", - сказал Стерник, выступая в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований.
Ранее в Парламентской ассамблее ОДКБ сообщили что учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября.
Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин ранее заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", к которым будут привлечены более 2,7 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц техники.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев во время встречи с Владимиром Путиным на полях саммита ШОС. 9 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 14:27В мире
Узбекистан призвал укрепить границы СНГ из-за Афганистана
Как заявлял генсек ОДКБ Станислав Зась, ухудшение ситуации в Афганистане вызывает тревогу. По его словам, в ОДКБ были проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. С этой целью в октябре вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 14:55Захват власти в Афганистане талибами
Нарышкин назвал уход США из Афганистана концом однополярного мира
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанТаджикистанУзбекистанАфганистанОДКБСНГАлександр ЛапинСтанислав ЗасьАлександр СтерникРоссия
 
 
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