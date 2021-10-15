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В МИД рассказали о совместных учениях с Узбекистаном и Таджикистаном

В МИД рассказали о совместных учениях с Узбекистаном и Таджикистаном - РИА Новости, 15.10.2021

В МИД рассказали о совместных учениях с Узбекистаном и Таджикистаном

Совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана будут продолжаться ровно столько, сколько потребуется, учитывая тревожную обстановку в Афганистане, заявил РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T15:46

2021-10-15T15:46

2021-10-15T15:46

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Совместные маневры России, Узбекистана и Таджикистана будут продолжаться ровно столько, сколько потребуется, учитывая тревожную обстановку в Афганистане, заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник."Проведены достаточно успешные учения с точки зрения оказания устрашающего эффекта на возможные радикальные силы, действующие в подбрюшье Центральной Азии с участием Узбекистана, Таджикистана и России. Эти совместные маневры будут продолжаться ровно столько, сколько требует тревожная обстановка в соседней стране", - сказал Стерник, выступая в ходе XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований.Ранее в Парламентской ассамблее ОДКБ сообщили что учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие 2021" вблизи границы Афганистана на полигонах Таджикистана пройдут 22-23 октября.Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин ранее заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", к которым будут привлечены более 2,7 тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц техники.Как заявлял генсек ОДКБ Станислав Зась, ухудшение ситуации в Афганистане вызывает тревогу. По его словам, в ОДКБ были проработаны практические коллективные меры, призванные обеспечить безопасность Таджикистана в случае обострения пограничной ситуации. С этой целью в октябре вблизи таджикско-афганской границы пройдет серия масштабных учений Коллективных сил ОДКБ.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/afganistan-1754740944.html

https://ria.ru/20211013/afganistan-1754386068.html

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