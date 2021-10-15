https://ria.ru/20211015/tunis-1754741248.html

Еще одна страна отменила пцр-тесты для привитых туристов

Тунис упростил правила въезда в страну для привитых туристов - РИА Новости, 15.10.2021

Еще одна страна отменила пцр-тесты для привитых туристов

Полностью привитые путешественники освобождены от необходимости предъявлять тест на COVID-19 для въезда в Тунис, сообщает Travel Weekly. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:40

2021-10-15T14:40

2021-10-15T15:04

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Полностью привитые путешественники освобождены от необходимости предъявлять тест на COVID-19 для въезда в Тунис, сообщает Travel Weekly.Пока перед поездкой все гости должны заполнить специальную форму и получить отрицательный результат ПЦР-анализа, взятого в течение 72 часов до вылета. С 16 октября вакцинированным путешественникам проходить исследование не нужно (вакцина "Спутник V" признается - прим. ред.).Но власти Туниса, говорится в заметке, “оставляют за собой право проводить выборочные экспресс-тесты при въезде”.Туристы, которые не прошли полную вакцинацию, по-прежнему должны предоставить ПЦР и пройти обязательный семидневный карантин в отеле, одобренном правительством. Гости освобождаются от требования о самоизоляции, если их отдых организован туроператором.

https://ria.ru/20211014/aviasoobschenie-1754545264.html

тунис (страна)

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