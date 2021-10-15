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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211015/tunis-1754741248.html
Еще одна страна отменила пцр-тесты для привитых туристов
Тунис упростил правила въезда в страну для привитых туристов - РИА Новости, 15.10.2021
Еще одна страна отменила пцр-тесты для привитых туристов
Полностью привитые путешественники освобождены от необходимости предъявлять тест на COVID-19 для въезда в Тунис, сообщает Travel Weekly. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:40
2021-10-15T15:04
туризм
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тунис (страна)
новости - туризм
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туризм
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отдых на море
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Полностью привитые путешественники освобождены от необходимости предъявлять тест на COVID-19 для въезда в Тунис, сообщает Travel Weekly.Пока перед поездкой все гости должны заполнить специальную форму и получить отрицательный результат ПЦР-анализа, взятого в течение 72 часов до вылета. С 16 октября вакцинированным путешественникам проходить исследование не нужно (вакцина "Спутник V" признается - прим. ред.).Но власти Туниса, говорится в заметке, “оставляют за собой право проводить выборочные экспресс-тесты при въезде”.Туристы, которые не прошли полную вакцинацию, по-прежнему должны предоставить ПЦР и пройти обязательный семидневный карантин в отеле, одобренном правительством. Гости освобождаются от требования о самоизоляции, если их отдых организован туроператором.
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вакцинация, тунис (страна), новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
14:40 15.10.2021 (обновлено: 15:04 15.10.2021)
 
Тунис упростил правила въезда в страну для привитых туристов

Тунис отменил ПЦР-тесты для привитых туристов

© Depositphotos / christophe.cappelliВид на Медину в Тунисе
Вид на Медину в Тунисе - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Depositphotos / christophe.cappelli
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Полностью привитые путешественники освобождены от необходимости предъявлять тест на COVID-19 для въезда в Тунис, сообщает Travel Weekly.
Пока перед поездкой все гости должны заполнить специальную форму и получить отрицательный результат ПЦР-анализа, взятого в течение 72 часов до вылета. С 16 октября вакцинированным путешественникам проходить исследование не нужно (вакцина "Спутник V" признается - прим. ред.).
Но власти Туниса, говорится в заметке, “оставляют за собой право проводить выборочные экспресс-тесты при въезде”.
Туристы, которые не прошли полную вакцинацию, по-прежнему должны предоставить ПЦР и пройти обязательный семидневный карантин в отеле, одобренном правительством. Гости освобождаются от требования о самоизоляции, если их отдых организован туроператором.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 13:16Туризм
Россия возобновляет авиасообщение с девятью странами
 
ТуризмВакцинацияТунис (страна)Новости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететь
 
 
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