https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595304217.html

Тунис зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Тунис зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщило в субботу министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T19:56

2021-01-30T19:56

2021-01-30T21:28

россия

здоровье - общество

алжир (республика)

гвинея

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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КАИР, 30 янв – РИА Новости. Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщило в субботу министерство здравоохранения страны."Вакцине "Спутник V" в рамках экстренной процедуры выдана временная регистрация на один год для распространения на тунисском рынке", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.Регистрация выдана на основе оценки результатов клинических испытаний вакцины.Это уже третья страна в Африке после Алжира и Гвинеи, зарегистрировавшая вакцину.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Туниса."Все больше стран признают безопасность и высокую эффективность вакцины "Спутник V". Сегодня мы рады объявить об одобрении вакцины в Тунисе в рамках ускоренной процедуры. Это важный шаг, который позволит предотвратить распространение коронавируса. РФПИ готов поддержать Тунис для получения доступа к одной из лучших вакцин в мире", - прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев.По данным минздрава, с начала пандемии в Тунисе зафиксировали более 206 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 154 тысяч человек, скончались 6599.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595255823.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, алжир (республика), гвинея, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19