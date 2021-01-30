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https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595304217.html
Тунис зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
Тунис зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщило в субботу министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T19:56
2021-01-30T21:28
россия
здоровье - общество
алжир (республика)
гвинея
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
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КАИР, 30 янв – РИА Новости. Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщило в субботу министерство здравоохранения страны."Вакцине "Спутник V" в рамках экстренной процедуры выдана временная регистрация на один год для распространения на тунисском рынке", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.Регистрация выдана на основе оценки результатов клинических испытаний вакцины.Это уже третья страна в Африке после Алжира и Гвинеи, зарегистрировавшая вакцину.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Туниса."Все больше стран признают безопасность и высокую эффективность вакцины "Спутник V". Сегодня мы рады объявить об одобрении вакцины в Тунисе в рамках ускоренной процедуры. Это важный шаг, который позволит предотвратить распространение коронавируса. РФПИ готов поддержать Тунис для получения доступа к одной из лучших вакцин в мире", - прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев.По данным минздрава, с начала пандемии в Тунисе зафиксировали более 206 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 154 тысяч человек, скончались 6599.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, здоровье - общество, алжир (республика), гвинея, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19

Тунис зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"

19:56 30.01.2021 (обновлено: 21:28 30.01.2021)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото : РФПИ
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КАИР, 30 янв – РИА Новости. Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщило в субботу министерство здравоохранения страны.
"Вакцине "Спутник V" в рамках экстренной процедуры выдана временная регистрация на один год для распространения на тунисском рынке", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Регистрация выдана на основе оценки результатов клинических испытаний вакцины.
Это уже третья страна в Африке после Алжира и Гвинеи, зарегистрировавшая вакцину.
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Туниса.
"Все больше стран признают безопасность и высокую эффективность вакцины "Спутник V". Сегодня мы рады объявить об одобрении вакцины в Тунисе в рамках ускоренной процедуры. Это важный шаг, который позволит предотвратить распространение коронавируса. РФПИ готов поддержать Тунис для получения доступа к одной из лучших вакцин в мире", - прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев.
По данным минздрава, с начала пандемии в Тунисе зафиксировали более 206 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 154 тысяч человек, скончались 6599.
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоАлжир (республика)ГвинеяВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19
 
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