Тунис зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
19:56 30.01.2021 (обновлено: 21:28 30.01.2021)
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Фото : РФПИ
КАИР, 30 янв – РИА Новости. Тунис зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщило в субботу министерство здравоохранения страны.
"Вакцине "Спутник V" в рамках экстренной процедуры выдана временная регистрация на один год для распространения на тунисском рынке", - сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Регистрация выдана на основе оценки результатов клинических испытаний вакцины.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины против коронавируса "Спутник V" министерством здравоохранения Туниса.
"Все больше стран признают безопасность и высокую эффективность вакцины "Спутник V". Сегодня мы рады объявить об одобрении вакцины в Тунисе в рамках ускоренной процедуры. Это важный шаг, который позволит предотвратить распространение коронавируса. РФПИ готов поддержать Тунис для получения доступа к одной из лучших вакцин в мире", - прокомментировал глава фонда Кирилл Дмитриев.
По данным минздрава, с начала пандемии в Тунисе зафиксировали более 206 тысяч случаев COVID-19, выздоровели более 154 тысяч человек, скончались 6599.
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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