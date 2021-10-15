Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
Ученый Сачков: в 2022 году ожидается новый контракт на создание обсерватории "Спектр-УФ"
© Фото : НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "Спектр-УФ"
© Фото : НПО имени Лавочкина
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подписание еще одного контракта на создание ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ" планируется в начале следующего года, сообщил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
В июле 2021 года между "Роскосмосом" и НПО имени Лавочкина был подписан контракт на 3,68 миллиарда рублей для работ по проекту "Спектр-УФ", которые планируется выполнить к концу 2025 года. До этого с 2016 года на создание обсерватории было выделено 2,9 миллиарда рублей.
"Отмечу, что подписанный (в июле) контракт по "Спектру-УФ" не завершающий, и мы ожидаем подписание еще одного значительного контракта в начале 2022 года, в который уже войдут все работы, включая услуги по запуску", - сказал Сачков.
По его словам, институт строит свой график работ так, чтобы запуск "Спектра-УФ" состоялся в конце 2025 года.
"Все будет зависеть от ритмичности выделяемого финансирования. Если задержек не будет, то запуск будет проведен в срок", - пояснил ученый.
Он добавил, что создаваемая для обсерватории научная аппаратура удовлетворяет требованиям запуска как на ракете-носителе "Ангара-А5М" с космодрома Восточный, так и на "Протоне-М" с Байконура.
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Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу Hubble. С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.
Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в блок камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.
Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года.
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