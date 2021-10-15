https://ria.ru/20211015/spektr-uf-1754664585.html

Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"

Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ" - РИА Новости, 15.10.2021

Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"

Подписание еще одного контракта на создание ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ" планируется в начале следующего года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T03:39

2021-10-15T03:39

2021-10-15T03:39

япония

роскосмос

российская академия наук

хаббл

ангара (ракета)

космос - риа наука

восточный (космодром)

протон-м

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подписание еще одного контракта на создание ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ" планируется в начале следующего года, сообщил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.В июле 2021 года между "Роскосмосом" и НПО имени Лавочкина был подписан контракт на 3,68 миллиарда рублей для работ по проекту "Спектр-УФ", которые планируется выполнить к концу 2025 года. До этого с 2016 года на создание обсерватории было выделено 2,9 миллиарда рублей.По его словам, институт строит свой график работ так, чтобы запуск "Спектра-УФ" состоялся в конце 2025 года."Все будет зависеть от ритмичности выделяемого финансирования. Если задержек не будет, то запуск будет проведен в срок", - пояснил ученый.Он добавил, что создаваемая для обсерватории научная аппаратура удовлетворяет требованиям запуска как на ракете-носителе "Ангара-А5М" с космодрома Восточный, так и на "Протоне-М" с Байконура.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу Hubble. С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в блок камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года.

https://ria.ru/20211003/spektr-1752839292.html

https://ria.ru/20200315/1568619032.html

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япония, роскосмос, российская академия наук, хаббл, ангара (ракета), космос - риа наука, восточный (космодром), протон-м, россия