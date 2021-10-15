Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/spektr-uf-1754664585.html
Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ" - РИА Новости, 15.10.2021
Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"
Подписание еще одного контракта на создание ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ" планируется в начале следующего года, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T03:39
2021-10-15T03:39
япония
роскосмос
российская академия наук
хаббл
ангара (ракета)
космос - риа наука
восточный (космодром)
протон-м
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90345/77/903457703_0:5:745:424_1920x0_80_0_0_17e2a866adac66590ad1239c3431df76.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подписание еще одного контракта на создание ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ" планируется в начале следующего года, сообщил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.В июле 2021 года между "Роскосмосом" и НПО имени Лавочкина был подписан контракт на 3,68 миллиарда рублей для работ по проекту "Спектр-УФ", которые планируется выполнить к концу 2025 года. До этого с 2016 года на создание обсерватории было выделено 2,9 миллиарда рублей.По его словам, институт строит свой график работ так, чтобы запуск "Спектра-УФ" состоялся в конце 2025 года."Все будет зависеть от ритмичности выделяемого финансирования. Если задержек не будет, то запуск будет проведен в срок", - пояснил ученый.Он добавил, что создаваемая для обсерватории научная аппаратура удовлетворяет требованиям запуска как на ракете-носителе "Ангара-А5М" с космодрома Восточный, так и на "Протоне-М" с Байконура.Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу Hubble. С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в блок камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года.
https://ria.ru/20211003/spektr-1752839292.html
https://ria.ru/20200315/1568619032.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90345/77/903457703_0:0:565:424_1920x0_80_0_0_d8a6d48608d6971d85f1b3da9cfb3bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
япония, роскосмос, российская академия наук, хаббл, ангара (ракета), космос - риа наука, восточный (космодром), протон-м, россия
03:39 15.10.2021
 
Ученый рассказал о новом контракте на создание обсерватории "Спектр-УФ"

Ученый Сачков: в 2022 году ожидается новый контракт на создание обсерватории "Спектр-УФ"

© Фото : НПО имени ЛавочкинаКосмическая обсерватория "Спектр-УФ"
Космическая обсерватория Спектр-УФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : НПО имени Лавочкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Подписание еще одного контракта на создание ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ" планируется в начале следующего года, сообщил РИА Новости заместитель директора Института астрономии РАН Михаил Сачков.
В июле 2021 года между "Роскосмосом" и НПО имени Лавочкина был подписан контракт на 3,68 миллиарда рублей для работ по проекту "Спектр-УФ", которые планируется выполнить к концу 2025 года. До этого с 2016 года на создание обсерватории было выделено 2,9 миллиарда рублей.
"Отмечу, что подписанный (в июле) контракт по "Спектру-УФ" не завершающий, и мы ожидаем подписание еще одного значительного контракта в начале 2022 года, в который уже войдут все работы, включая услуги по запуску", - сказал Сачков.
По его словам, институт строит свой график работ так, чтобы запуск "Спектра-УФ" состоялся в конце 2025 года.
"Все будет зависеть от ритмичности выделяемого финансирования. Если задержек не будет, то запуск будет проведен в срок", - пояснил ученый.
Он добавил, что создаваемая для обсерватории научная аппаратура удовлетворяет требованиям запуска как на ракете-носителе "Ангара-А5М" с космодрома Восточный, так и на "Протоне-М" с Байконура.
Модель Спектр-УФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября, 03:11
В РАН объяснили, почему важно не откладывать запуск "Спектра-УФ"
Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу Hubble. С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет и кометы.
Основной инструмент аппарата - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - будет оснащен спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. Основную работу по проекту ведут Россия и Испания. Последняя поставляет приемник излучения канала дальнего ультрафиолета и комплект фильтров в блок камер поля, а также создает совместно с Россией наземный научный комплекс. Кроме того, Япония делает для телескопа ультрафиолетовый спектрограф с целью наблюдения за экзопланетами.
Обсерватория "Спектр-УФ" будет запущена в космос на ракете "Ангара-А5М" с космодрома Восточный после 2025 года.
Космическая обсерватория Спектр-УФ в цехе НПО имени Лавочкина - РИА Новости, 1920, 15.03.2020
15 марта 2020, 03:47Наука
Ученые из разных стран проявили интерес к обсерватории "Спектр-УФ"
 
ЯпонияРоскосмосРоссийская академия наукХабблАнгара (ракета)Космос - РИА НаукаВосточный (космодром)Протон-МРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Санкт-Петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
13:05Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
13:02Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
13:00Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
12:59В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
12:58Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
12:57Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
Лента новостейМолния