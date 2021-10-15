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СК начал проверку после отравления восьми человек в Дагестане

СК начал проверку после отравления восьми человек в Дагестане - РИА Новости, 15.10.2021

СК начал проверку после отравления восьми человек в Дагестане

Следователи проводят доследственную проверку по факту отравления восьми людей в Хунзахском районе Дагестана, возможно, из-за грязной водопроводной воды,... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:21

2021-10-15T12:21

2021-10-15T12:21

происшествия

хунзахский район

республика дагестан

су ск по республике дагестан

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МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту отравления восьми людей в Хунзахском районе Дагестана, возможно, из-за грязной водопроводной воды, сообщает СУСК по региону.В четверг минздрав Дагестана проинформировал о госпитализации восьми человек, среди них семеро детей, с признаками отравления в Хунзахском районе Дагестана за последние двое суток."По факту отравления восьми жителей Хунзахского района проводится доследственная проверка. Причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей села по водопроводным линиям", – говорится в сообщении.В СУСК добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211007/dagestan-1753574151.html

хунзахский район

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