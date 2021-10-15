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СК начал проверку после отравления восьми человек в Дагестане
СК начал проверку после отравления восьми человек в Дагестане - РИА Новости, 15.10.2021
СК начал проверку после отравления восьми человек в Дагестане
Следователи проводят доследственную проверку по факту отравления восьми людей в Хунзахском районе Дагестана, возможно, из-за грязной водопроводной воды,... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:21
2021-10-15T12:21
происшествия
хунзахский район
республика дагестан
су ск по республике дагестан
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МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту отравления восьми людей в Хунзахском районе Дагестана, возможно, из-за грязной водопроводной воды, сообщает СУСК по региону.В четверг минздрав Дагестана проинформировал о госпитализации восьми человек, среди них семеро детей, с признаками отравления в Хунзахском районе Дагестана за последние двое суток."По факту отравления восьми жителей Хунзахского района проводится доследственная проверка. Причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей села по водопроводным линиям", – говорится в сообщении.В СУСК добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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происшествия, хунзахский район, республика дагестан, су ск по республике дагестан
12:21 15.10.2021
 
СК начал проверку после отравления восьми человек в Дагестане

СК начал проверку после отравления восьми человек в Хунзахском районе Дагестана

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкДагестан
Дагестан - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МАХАЧКАЛА, 15 окт - РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку по факту отравления восьми людей в Хунзахском районе Дагестана, возможно, из-за грязной водопроводной воды, сообщает СУСК по региону.
В четверг минздрав Дагестана проинформировал о госпитализации восьми человек, среди них семеро детей, с признаками отравления в Хунзахском районе Дагестана за последние двое суток.
"По факту отравления восьми жителей Хунзахского района проводится доследственная проверка. Причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей села по водопроводным линиям", – говорится в сообщении.
В СУСК добавили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияХунзахский районРеспублика ДагестанСУ СК по республике Дагестан
 
 
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