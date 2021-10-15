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Спецслужбы стран ШОС активизировали контакты из-за обстановки в Афганистане
Спецслужбы стран ШОС активизировали контакты из-за обстановки в Афганистане - РИА Новости, 15.10.2021
Спецслужбы стран ШОС активизировали контакты из-за обстановки в Афганистане
Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активизировали контакты и обмен информацией по противодействию терроризму из-за обстановки в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T07:46
2021-10-15T07:51
в мире
оон
афганистан
шос
россия
мохаммад хасан ахунд
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ТАШКЕНТ, 15 окт — РИА Новости. Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активизировали контакты и обмен информацией по противодействию терроризму из-за обстановки в Афганистане, сообщили РИА Новости в в пресс-службе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.По данным пресс-службы, в штаб-квартире исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте состоялось совещание руководителей антитеррористических подразделений компетентных органов государств-членов организации.Ранее представитель Узбекистана в ШОС Рахматулла Нуримбетов заявил, что одним из приоритетов председательства республики в ШОС в 2021-2022 годах станет активизация сотрудничества стран-членов на антитеррористическом направлении.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Сейчас среди ее участников числятся Индия, Казахстан, Китай, Киргизия Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В роли странам-наблюдателей в ШОС выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре начали процедуру приема Ирана в организацию.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, оон, афганистан, шос, россия, мохаммад хасан ахунд
07:46 15.10.2021 (обновлено: 07:51 15.10.2021)
 
Спецслужбы стран ШОС активизировали контакты из-за обстановки в Афганистане

Спецслужбы стран ШОС активизировали контакты на фоне обстановки в Афганистане

© AP Photo / Bernat ArmangueБойцы Талибана* в аэропорту Кабула
Бойцы Талибана* в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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ТАШКЕНТ, 15 окт — РИА Новости. Спецслужбы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) активизировали контакты и обмен информацией по противодействию терроризму из-за обстановки в Афганистане, сообщили РИА Новости в в пресс-службе Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.
По данным пресс-службы, в штаб-квартире исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте состоялось совещание руководителей антитеррористических подразделений компетентных органов государств-членов организации.

"Главы делегаций выступили с оценкой вызовов и угроз безопасности государствам-членам ШОС в контексте обстановки в Афганистане, обменялись мнениями по актуальным вопросам противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также предложениями по укреплению сотрудничества в указанной сфере между компетентными органами государств-членов ШОС", — сказал представитель РАТС.

Ранее представитель Узбекистана в ШОС Рахматулла Нуримбетов заявил, что одним из приоритетов председательства республики в ШОС в 2021-2022 годах станет активизация сотрудничества стран-членов на антитеррористическом направлении.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. Сейчас среди ее участников числятся Индия, Казахстан, Китай, Киргизия Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. В роли странам-наблюдателей в ШОС выступают Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре начали процедуру приема Ирана в организацию.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреООНАфганистанШОСРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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