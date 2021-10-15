https://ria.ru/20211015/russkiy-1754764735.html
Иностранный гость украинского шоу сломал эфир одной русской фразой
Украинских ведущих "сломала" русская речь в эфире - РИА Новости, 15.10.2021
Иностранный гость украинского шоу сломал эфир одной русской фразой
Ведущие телеканала "Украина 24" замялись после просьбы грузинского политолога Гелы Васадзе вести беседу на русском языке. Запись разговора опубликовали в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:21
2021-10-15T16:21
2021-10-15T17:31
в мире
украина
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95477/93/954779355_0:158:2389:1501_1920x0_80_0_0_a1cd825ebfee97c90d5b7e13967f72de.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ведущие телеканала "Украина 24" замялись после просьбы грузинского политолога Гелы Васадзе вести беседу на русском языке. Запись разговора опубликовали в YouTube.В одном из эфиров эксперт спросил, возможно ли перейти на другой язык, чтобы избежать недопониманий. Ведущие ответили политологу отказом и отметили, что не могут говорить по-русски."Мне вам отвечать на грузинском?" — поинтересовался гость передачи.Журналисты смутились и замолчали на несколько секунд, после чего спешно прервали беседу.С 2019 года на Украине действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. В Москве документ неоднократно критиковали. В частности, в МИД считают, что киевские власти намеренно сеют раздор между людьми, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.
https://ria.ru/20211008/akter-1753616684.html
https://ria.ru/20211001/blogersha-1752681656.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95477/93/954779355_88:0:2300:1659_1920x0_80_0_0_f7b51cda484517e578abb503ae731f0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ситуация на украине
16:21 15.10.2021 (обновлено: 17:31 15.10.2021)
Украинских ведущих "сломала" русская речь в эфире
Ведущие канала "Украина 24" убрали гостя из эфира после просьбы говорить на русском языке