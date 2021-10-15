https://ria.ru/20211015/russkiy-1754764735.html

Иностранный гость украинского шоу сломал эфир одной русской фразой

Украинских ведущих "сломала" русская речь в эфире - РИА Новости, 15.10.2021

Иностранный гость украинского шоу сломал эфир одной русской фразой

Ведущие телеканала "Украина 24" замялись после просьбы грузинского политолога Гелы Васадзе вести беседу на русском языке. Запись разговора опубликовали в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:21

2021-10-15T16:21

2021-10-15T17:31

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Ведущие телеканала "Украина 24" замялись после просьбы грузинского политолога Гелы Васадзе вести беседу на русском языке. Запись разговора опубликовали в YouTube.В одном из эфиров эксперт спросил, возможно ли перейти на другой язык, чтобы избежать недопониманий. Ведущие ответили политологу отказом и отметили, что не могут говорить по-русски."Мне вам отвечать на грузинском?" — поинтересовался гость передачи.Журналисты смутились и замолчали на несколько секунд, после чего спешно прервали беседу.С 2019 года на Украине действует закон, согласно которому единственным государственным языком считается украинский, он обязателен практически во всех сферах жизни. В Москве документ неоднократно критиковали. В частности, в МИД считают, что киевские власти намеренно сеют раздор между людьми, которые говорят как на государственном языке, так и на русском.

https://ria.ru/20211008/akter-1753616684.html

https://ria.ru/20211001/blogersha-1752681656.html

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в мире, украина, ситуация на украине