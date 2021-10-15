https://ria.ru/20211015/russkiy-1754709287.html

Лавров рассказал о создании русских школ в союзных России странах

Лавров рассказал о создании русских школ в союзных России странах - РИА Новости, 15.10.2021

Лавров рассказал о создании русских школ в союзных России странах

Москва заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных России странах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:06

2021-10-15T12:06

2021-10-15T12:06

в мире

образование

армения

таджикистан

узбекистан

снг

сергей лавров

русский язык в мире

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Москва заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных России странах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Создаются пять русских школ по полной программе обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана. В последнее время новое армянское руководство проявило интерес, чтобы такую же программу сделать для Армении", - сказал Лавров в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, говоря о продвижении русского языка.По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров."Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма-весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию", - добавил министр.

https://ria.ru/20210616/shkoly-1737222714.html

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в мире, образование, армения, таджикистан, узбекистан, снг, сергей лавров, русский язык в мире, россия