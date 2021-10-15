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Лавров рассказал о создании русских школ в союзных России странах
Лавров рассказал о создании русских школ в союзных России странах - РИА Новости, 15.10.2021
Лавров рассказал о создании русских школ в союзных России странах
Москва заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных России странах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:06
2021-10-15T12:06
в мире
образование
армения
таджикистан
узбекистан
снг
сергей лавров
русский язык в мире
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Москва заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных России странах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Создаются пять русских школ по полной программе обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана. В последнее время новое армянское руководство проявило интерес, чтобы такую же программу сделать для Армении", - сказал Лавров в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, говоря о продвижении русского языка.По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров."Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма-весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию", - добавил министр.
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в мире, образование, армения, таджикистан, узбекистан, снг, сергей лавров, русский язык в мире, россия
12:06 15.10.2021
 
Лавров рассказал о создании русских школ в союзных России странах

Лавров: Москва заинтересована в создании русских школ во всех союзных странах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Москва заинтересована, чтобы русские школы создавались во всех союзных России странах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Создаются пять русских школ по полной программе обучения по нашей методологии в Таджикистане. Сейчас аналогичная программа готовится для Узбекистана. В последнее время новое армянское руководство проявило интерес, чтобы такую же программу сделать для Армении", - сказал Лавров в ходе VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом, говоря о продвижении русского языка.
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По его словам, Москва заинтересована в том, чтобы это стало модельным проектом для всех союзников и стратегических партнеров.
"Система филиалов российских вузов в странах СНГ тоже весьма-весьма устоявшаяся, имеет тенденцию к расширению и развитию", - добавил министр.
 
В миреОбразованиеАрменияТаджикистанУзбекистанСНГСергей ЛавровРусский язык в миреРоссия
 
 
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