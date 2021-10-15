https://ria.ru/20211015/qr-kod-1754702292.html

При успешности QR-кодов общепит сможет работать свободнее, заявил Орлов

При успешности QR-кодов общепит сможет работать свободнее, заявил Орлов - РИА Новости, 15.10.2021

При успешности QR-кодов общепит сможет работать свободнее, заявил Орлов

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Telegram-канале, что если система QR-кодов, вводимая в Благовещенске с 18 октября для общепита, будет... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:40

2021-10-15T11:40

2021-10-15T11:40

амурская область

общество

благовещенск

амурская область

здоровье - общество

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василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил в своем Telegram-канале, что если система QR-кодов, вводимая в Благовещенске с 18 октября для общепита, будет работать без нарушений, то заведения смогут принимать посетителей без ограничения по времени и наполняемости залов.Орлов уточнил, что к нему обращались представители бизнеса с просьбой отменить дополнительные ограничения после запуска системы."С 18 октября начинает работу система QR-кодов в Благовещенске для организаций общепита… Если все требования будут соблюдаться, то не будет никаких препятствий скорректировать ограничения по времени работы или наполняемости залов. Но повторю, все будет зависеть именно от исполнения общепитом мероприятий по QR-кодам", - сообщил Орлов в своем Telegram-канале.Как добавляет правительство Приамурья, темпы вакцинации от COVID-19 в регионе остаются низкими и "по сравнению с летними месяцами показатели сократились в разы"."Необходимо максимально ускорить процесс вакцинации. Речь не о показателях и статистике, речь идет о людях и их здоровье. Заболеваемость COVID-19 продолжает расти, медики разворачивают новые инфекционные госпитали, но мы не сможем делать это до бесконечности, рано или поздно резервы закончатся. Остановить распространение вируса поможет только коллективный иммунитет, для его формирования нужно, чтобы прививки поставили 80% жителей области", - отметил Орлов, его цитирует правительство Приамурья.По данным властей, сейчас в Амурской области от COVID-19 привито 63,7% от плана (в среднем по РФ – 61,1%). Вторую прививку успели поставить 48% от плана вакцинации."Стопроцентных показателей удалось добиться среди медицинских работников, а также сотрудников сферы образования, государственных и муниципальных служащих и сотрудников силовых структур. Жители области старше 60 лет вакцинированы на 50,8% от плана. Самые низкие показатели вакцинации сохраняются среди студентов высших и средних учебных заведений, а также призывников", - сообщает правительство Приамурья.Власти со ссылкой на министра здравоохранения области Светлану Леонтьеву добавляют, что недостатка вакцины в Приамурье нет. В наличии в медицинских организация свыше 100 тысяч доз вакцины. В ближайшее время ожидается поставка еще 24,9 тысячи доз вакцины двух видов.Поставить прививку от коронавируса можно в любой поликлинике области. В Благовещенске вакцинация также проводится в торговых центрах.

https://ria.ru/20211014/priamure-1754520703.html

https://ria.ru/20211013/priamure-1754325654.html

https://ria.ru/20211012/vaktsinatsiya-1754179656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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