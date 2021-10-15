https://ria.ru/20211015/protsenko-1754689874.html
"Ситуация с коронавирусом в России близка к критической"
Проценко назвал ситуацию с коронавирусом близкой к критической - РИА Новости, 15.10.2021
"Ситуация с коронавирусом в России близка к критической"
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:41
2021-10-15T10:41
2021-10-15T12:11
распространение коронавируса
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воз
здоровье - общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической."В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!" — написал медик в своем Telegram-канале.Проценко объяснил, что большое число людей в реанимациях связано с распространением дельта-штамма, с которым не справляются на должном уровне действующие алгоритмы лечения.Он посоветовал как можно скорее вакцинироваться, своевременно проходить диагностику при первых симптомах болезни и соблюдать меры предосторожности — прежде всего носить маски в общественных местах."Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно недорабатываем", — добавил Проценко.Общее число инфицированных за время пандемии в России достигло 7 892 980 человек. В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 238,5 миллиона зараженных. Более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754673986.html
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сша, бразилия, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
10:41 15.10.2021 (обновлено: 12:11 15.10.2021)
Проценко назвал ситуацию с коронавирусом близкой к критической
Врач Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической