https://ria.ru/20211015/protsenko-1754689874.html

"Ситуация с коронавирусом в России близка к критической"

Проценко назвал ситуацию с коронавирусом близкой к критической - РИА Новости, 15.10.2021

"Ситуация с коронавирусом в России близка к критической"

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:41

2021-10-15T10:41

2021-10-15T12:11

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической."В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!" — написал медик в своем Telegram-канале.Проценко объяснил, что большое число людей в реанимациях связано с распространением дельта-штамма, с которым не справляются на должном уровне действующие алгоритмы лечения.Он посоветовал как можно скорее вакцинироваться, своевременно проходить диагностику при первых симптомах болезни и соблюдать меры предосторожности — прежде всего носить маски в общественных местах."Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно недорабатываем", — добавил Проценко.Общее число инфицированных за время пандемии в России достигло 7 892 980 человек. В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 238,5 миллиона зараженных. Более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754673986.html

https://ria.ru/20211014/koronavirus-1754550241.html

сша

бразилия

россия

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сша, бразилия, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко