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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/protsenko-1754689874.html
"Ситуация с коронавирусом в России близка к критической"
Проценко назвал ситуацию с коронавирусом близкой к критической - РИА Новости, 15.10.2021
"Ситуация с коронавирусом в России близка к критической"
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:41
2021-10-15T12:11
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической."В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!" — написал медик в своем Telegram-канале.Проценко объяснил, что большое число людей в реанимациях связано с распространением дельта-штамма, с которым не справляются на должном уровне действующие алгоритмы лечения.Он посоветовал как можно скорее вакцинироваться, своевременно проходить диагностику при первых симптомах болезни и соблюдать меры предосторожности — прежде всего носить маски в общественных местах."Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно недорабатываем", — добавил Проценко.Общее число инфицированных за время пандемии в России достигло 7 892 980 человек. В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 238,5 миллиона зараженных. Более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754673986.html
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сша, бразилия, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
10:41 15.10.2021 (обновлено: 12:11 15.10.2021)
 
Проценко назвал ситуацию с коронавирусом близкой к критической

Врач Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической

© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкДенис Проценко
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию с коронавирусом в России близкой к критической.
"В инфекционных моногоспиталях сейчас очень напряженно. Много пациентов. Это и неудивительно с таким низким уровнем вакцинации!" — написал медик в своем Telegram-канале.
Проценко объяснил, что большое число людей в реанимациях связано с распространением дельта-штамма, с которым не справляются на должном уровне действующие алгоритмы лечения.
Он посоветовал как можно скорее вакцинироваться, своевременно проходить диагностику при первых симптомах болезни и соблюдать меры предосторожности — прежде всего носить маски в общественных местах.
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"Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно недорабатываем", — добавил Проценко.
Общее число инфицированных за время пандемии в России достигло 7 892 980 человек. В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 238,5 миллиона зараженных. Более 4,8 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
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