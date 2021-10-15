https://ria.ru/20211015/poezd-1754780352.html

Промышленность столицы – космосу: в метро вышел поезд "Моспром космический"

Промышленность столицы – космосу: в метро вышел поезд "Моспром космический" - РИА Новости, 15.10.2021

Промышленность столицы – космосу: в метро вышел поезд "Моспром космический"

Тематический поезд "Моспром-Космический" вышел на Арбатско-Покровскую линию столичного метрополитена. Состав будет курсировать в течение полугода и расскажет... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:31

2021-10-15T17:31

2021-10-15T17:31

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

роскосмос

александр блошенко

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости, Александр Соболев. Тематический поезд "Моспром-Космический" вышел на Арбатско-Покровскую линию столичного метрополитена. Состав будет курсировать в течение полугода и расскажет пассажирам об истории отечественной космонавтики и современном вкладе московских промышленников в освоение космоса.Церемония запуска поезда состоялась в одном из старейших электродепо столицы – "Красная Пресня". В ней приняли участие руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, летчик-космонавт Олег Артемьев, исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко, а также директора московских предприятий ракетно-космической отрасли.Москва – космическая столицаПо его словам, сегодня большинство передовых космических разработок идут именно с московских предприятий. При этом космическая отрасль тянет за собой много отраслей-сателлитов, поставляющих компонентную базу.Прохоров также рассказал, почему был выбран именно формат поезда метро в качестве передвижной экспозиции.О чем расскажет поездВ проекте тематического поезда, организованном столичным департаментом промышленности при поддержке "Роскосмоса", приняли участие более 40 предприятий, НИИ и крупнейшие организации ракетно-космической отрасли. Они предоставили свыше 200 уникальных фотографий и редких архивных материалов, а также предложили варианты их размещения в поезде."Космические" вагоны популярно расскажут об истории космонавтики и о том, какую пользу людям уже сегодня приносят космические технологии. Так, пассажиры узнают, как создавалась и работает сеть спутниковой связи, метеорологические спутники, система определения координат и глобальной навигации.Оформление отдельного вагона посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину, где собраны не только фотографии космонавта, но и интересные факты о людях и предприятиях, которые обеспечили безопасный пилотируемый полет в космос.Передвижная выставка также расскажет, как живут и работают космонавты на орбите, в условиях невесомости, каким образом и чем они питаются, какие скафандры используют в открытом космосе.Также гости и жители столицы познакомятся с дистанционно управляемым самоходным аппаратом-планетоходом "Луноход-2", который преодолел 42 километра по поверхности естественного спутника Земли, а его предшественник "Луноход-1" сделал более 20 тысяч снимков Луны и передал их на Землю.Во время поездки в метро пассажиры смогут узнать, какой вклад в освоение космоса внесли столичные промышленники. Например, на одном из предприятий космической отрасли изобрели и изготовили более двух тысяч солнечных энергосистем, которые устанавливают на станциях "Салют", "Мир", МКС и на межпланетных летательных аппаратах "Венера", "Марс", "Фобос". А инженеры столичного опытного завода "Ангстрем" за полвека произвели две тысячи типов микросхем.Полюбить космонавтикуПлодотворность идеи передвижной выставки о космосе высоко оценил Герой России Олег Артемьев, дважды летавший в космос и трижды выходивший в открытый космос.С ним согласился представитель "Роскосмоса" Александр Блошенко, который назвал космонавтику "самой интересной и романтичной" областью человеческой деятельности.Корреспондент РИА Новости побеседовал с работницей электродепо "Красная Пресня" Татьяной Тюкаловой, которая занимается поддержанием чистоты в подвижном составе."Конечно, такой поезд имеет смысл. Это очень красиво, оригинально, это стимулирует людей, которые вспоминают о каких-то значимых событиях в нашей жизни, в жизни нашей страны и города", - поддержала проект работница депо.Москва и "Роскосмос"В ходе мероприятия представитель "Роскосмоса" Александр Блошенко рассказал РИА Новости, почему для космической отрасли важно эффективное взаимодействие с Москвой и почему это полезно для города.Но не только город помогает космической отрасли, есть и обратная связь. Так, по словам Александра Блошенко, многие космические наработки сегодня "уходят в земную жизнь". Например, технология реабилитации космонавтов после полета легла в основу реабилитации людей после инсульта и с поражениями центральной нервной системы. На землю "спускаются" космические разработки в области микроэлектроники, материалов и многие другие.

https://ria.ru/20211014/metro-1754621964.html

https://ria.ru/20211007/vinzavod-1753583479.html

https://ria.ru/20210409/proekt-1727522241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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