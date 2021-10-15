Промышленность столицы – космосу: в метро вышел поезд "Моспром космический"
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНовый тематический поезд метрополитена "Моспром - Космический"
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости, Александр Соболев. Тематический поезд "Моспром-Космический" вышел на Арбатско-Покровскую линию столичного метрополитена. Состав будет курсировать в течение полугода и расскажет пассажирам об истории отечественной космонавтики и современном вкладе московских промышленников в освоение космоса.
Церемония запуска поезда состоялась в одном из старейших электродепо столицы – "Красная Пресня". В ней приняли участие руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, летчик-космонавт Олег Артемьев, исполнительный директор по перспективным программам и науке Госкорпорации "Роскосмос" Александр Блошенко, а также директора московских предприятий ракетно-космической отрасли.
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики МосквыъххРуководитель ДИПП Александр Прохоров выступает на церемонии запуска поезда
© Фото : Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвыъхх
Руководитель ДИПП Александр Прохоров выступает на церемонии запуска поезда
Москва – космическая столица
"Москва – российский флагман космической отрасли, которая является очень важной и нужной для города. В Москве находятся около 40 предприятий отрасли, куда ежедневно ходят на работу 53 тысячи человек, поэтому город находится в плотном контакте и с "Роскосмосом" и со всеми этими предприятиями", - отметил Александр Прохоров, выступая на церемонии.
По его словам, сегодня большинство передовых космических разработок идут именно с московских предприятий. При этом космическая отрасль тянет за собой много отраслей-сателлитов, поставляющих компонентную базу.
"В Москве более 3 тысяч предприятий обрабатывающей промышленности, и мы стараемся поддерживать всех, но отдельно выделяем космическую промышленность с ее научным потенциалом, понимая, что за наукой будущее. Наука развивается, развиваются технологии, и наша задача следить за этим развитием и всячески помогать", - сказал руководитель департамента.
Прохоров также рассказал, почему был выбран именно формат поезда метро в качестве передвижной экспозиции.
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"Ежедневно несколько миллионов человек спускаются в подземку, и для нас это такой канал, который позволяет рассказать конкретно о различных промышленных отраслях, в данном случае о космической отрасли, ведь этот год для нее юбилейный. В прошлом году мы посвящали тематический поезд вкладу промышленников столицы в Великую Победу, в позапрошлом – обрабатывающей промышленности в целом. Сейчас думаем над идеей следующего поезда", - заключил глава ведомства.
О чем расскажет поезд
В проекте тематического поезда, организованном столичным департаментом промышленности при поддержке "Роскосмоса", приняли участие более 40 предприятий, НИИ и крупнейшие организации ракетно-космической отрасли. Они предоставили свыше 200 уникальных фотографий и редких архивных материалов, а также предложили варианты их размещения в поезде.
"Космические" вагоны популярно расскажут об истории космонавтики и о том, какую пользу людям уже сегодня приносят космические технологии. Так, пассажиры узнают, как создавалась и работает сеть спутниковой связи, метеорологические спутники, система определения координат и глобальной навигации.
Оформление отдельного вагона посвящена первому космонавту Земли Юрию Гагарину, где собраны не только фотографии космонавта, но и интересные факты о людях и предприятиях, которые обеспечили безопасный пилотируемый полет в космос.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется на фоне нового тематического поезда метрополитена "Моспром - Космический"
Девушка фотографируется на фоне нового тематического поезда метрополитена "Моспром - Космический"
Передвижная выставка также расскажет, как живут и работают космонавты на орбите, в условиях невесомости, каким образом и чем они питаются, какие скафандры используют в открытом космосе.
Также гости и жители столицы познакомятся с дистанционно управляемым самоходным аппаратом-планетоходом "Луноход-2", который преодолел 42 километра по поверхности естественного спутника Земли, а его предшественник "Луноход-1" сделал более 20 тысяч снимков Луны и передал их на Землю.
Во время поездки в метро пассажиры смогут узнать, какой вклад в освоение космоса внесли столичные промышленники. Например, на одном из предприятий космической отрасли изобрели и изготовили более двух тысяч солнечных энергосистем, которые устанавливают на станциях "Салют", "Мир", МКС и на межпланетных летательных аппаратах "Венера", "Марс", "Фобос". А инженеры столичного опытного завода "Ангстрем" за полвека произвели две тысячи типов микросхем.
Полюбить космонавтику
Плодотворность идеи передвижной выставки о космосе высоко оценил Герой России Олег Артемьев, дважды летавший в космос и трижды выходивший в открытый космос.
"В Москве много предприятий, работающих на космонавтику, строится Национальный космический центр, где будет очень много рабочих мест, и поэтому нам очень нужны люди. И вот благодаря такому поезду дети, которые будут ездить на учебу, может быть, поймают мечту, заразятся космонавткой и придут к нам на работу", - выразил надежду летчик-космонавт.
С ним согласился представитель "Роскосмоса" Александр Блошенко, который назвал космонавтику "самой интересной и романтичной" областью человеческой деятельности.
"Такой поезд - очень хорошая задумка: чтобы люди не проводили всю поездку в смартфонах, а иногда смотрели уникальные фотографии, изучали факты о жизни космической отрасли, космонавтов, конструкторов. Чтобы они могли почерпнуть что-но новое для себя и, возможно, прониклись любовью к космосу", - сказал Блошенко.
Корреспондент РИА Новости побеседовал с работницей электродепо "Красная Пресня" Татьяной Тюкаловой, которая занимается поддержанием чистоты в подвижном составе.
"Конечно, такой поезд имеет смысл. Это очень красиво, оригинально, это стимулирует людей, которые вспоминают о каких-то значимых событиях в нашей жизни, в жизни нашей страны и города", - поддержала проект работница депо.
Москва и "Роскосмос"
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГерой российской Федерации, летчик-испытатель Олег Артемьев возле нового тематического поезда метрополитена "Моспром - Космический"
Герой российской Федерации, летчик-испытатель Олег Артемьев возле нового тематического поезда метрополитена "Моспром - Космический"
В ходе мероприятия представитель "Роскосмоса" Александр Блошенко рассказал РИА Новости, почему для космической отрасли важно эффективное взаимодействие с Москвой и почему это полезно для города.
"У "Роскосмоса" очень много совместных с Москвой проектов, направленных и на популяризацию космонавтики, и на социальное обеспечение сотрудников, но самый знаковый проект – это Национальный космический центр. Это не просто здание, это средоточие научных учреждений, конструкторской мысли, учебных кафедр, будущий технопарк. Это крупномасштабный объем работ, и не взаимодействовать с Москвой мы не можем", - пояснил Блошенко.
Но не только город помогает космической отрасли, есть и обратная связь. Так, по словам Александра Блошенко, многие космические наработки сегодня "уходят в земную жизнь". Например, технология реабилитации космонавтов после полета легла в основу реабилитации людей после инсульта и с поражениями центральной нервной системы. На землю "спускаются" космические разработки в области микроэлектроники, материалов и многие другие.