https://ria.ru/20211015/peterburg-1754704365.html

Объединенная судостроительная корпорация переехала в Санкт-Петербург

Объединенная судостроительная корпорация переехала в Санкт-Петербург - РИА Новости, 15.10.2021

Объединенная судостроительная корпорация переехала в Санкт-Петербург

Переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) из Москвы в Санкт-Петербург состоялся, сообщил РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:45

2021-10-15T11:45

2021-10-15T11:45

экономика

санкт-петербург

москва

объединенная судостроительная корпорация

алексей рахманов

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) из Москвы в Санкт-Петербург состоялся, сообщил РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов.Ранее он говорил в интервью агентству, что переезд должен состояться до 15 октября."Переезд корпорации в Петербург завершен, помещения подготовлены, все необходимое оборудование поставлено", - сказал Рахманов. По его словам, 300 человек либо уже в Петербурге, либо "сидят на чемоданах", остальные 120 остаются в Москве.

https://ria.ru/20210804/gazprom-1744319002.html

санкт-петербург

москва

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экономика, санкт-петербург, москва, объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов