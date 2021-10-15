https://ria.ru/20211015/peterburg-1754704365.html
Объединенная судостроительная корпорация переехала в Санкт-Петербург
Объединенная судостроительная корпорация переехала в Санкт-Петербург - РИА Новости, 15.10.2021
Объединенная судостроительная корпорация переехала в Санкт-Петербург
Переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) из Москвы в Санкт-Петербург состоялся, сообщил РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:45
2021-10-15T11:45
2021-10-15T11:45
экономика
санкт-петербург
москва
объединенная судостроительная корпорация
алексей рахманов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Переезд Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) из Москвы в Санкт-Петербург состоялся, сообщил РИА Новости глава ОСК Алексей Рахманов.Ранее он говорил в интервью агентству, что переезд должен состояться до 15 октября."Переезд корпорации в Петербург завершен, помещения подготовлены, все необходимое оборудование поставлено", - сказал Рахманов. По его словам, 300 человек либо уже в Петербурге, либо "сидят на чемоданах", остальные 120 остаются в Москве.
https://ria.ru/20210804/gazprom-1744319002.html
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экономика, санкт-петербург, москва, объединенная судостроительная корпорация, алексей рахманов
Объединенная судостроительная корпорация переехала в Санкт-Петербург
Объединенная судостроительная корпорация переехала из Москвы в Санкт-Петербург