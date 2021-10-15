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https://ria.ru/20211015/overchuk-1754827442.html
В отношениях между Россией и США остаются "завалы", заявил Оверчук
В отношениях между Россией и США остаются "завалы", заявил Оверчук - РИА Новости, 16.10.2021
В отношениях между Россией и США остаются "завалы", заявил Оверчук
Ни Москва, ни Вашингтон не удовлетворены состоянием двусторонних отношений, заявил находящийся с визитом в США вице-премьер России Алексей Оверчук в беседе с... РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-15T23:45
2021-10-16T00:50
в мире
сша
алексей оверчук
россия
вашингтон (город)
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Ни Москва, ни Вашингтон не удовлетворены состоянием двусторонних отношений, заявил находящийся с визитом в США вице-премьер России Алексей Оверчук в беседе с журналистами.По его словам, состоявшиеся в последние дни встречи с американскими правительственными служащими стали первыми после долгого перерыва, спровоцированного как пандемией коронавируса, так и общим состоянием отношений двух стран.Также журналисты задали Оверчуку вопрос, можно ли сегодня говорить о "разморозке" двухсторонних отношений."Очень осторожно. Конечно, в отношениях, которые у нас сегодня существуют, очень много завалов, очень много нужно расчищать. Как вы знаете, наше министерство иностранных дел проводит очень большую работу на этом направлении. Но то, что необходимо развивать экономическую повестку, — это очевидно",— сказал вице-премьер.Он подчеркнул, что обоим государствам нужно поддерживать прямые контакты без посредников."Что важно — так это то, что нам необходимо иметь прямые контакты, поддерживать их, избегать посредников, иметь возможность разговаривать напрямую, объяснять друг другу наши позиции, нашу логику принятия решений: почему мы принимаем решения таким образом, а не иначе", — пояснил он.Кроме того, добавил Оверчук, Вашингтон выразил заинтересованность, чтобы отношения в дальнейшем развивались и в экономике, и в климатической повестке.Совместная работаСША положительно восприняли заявления российского руководства о достижении углеродной нейтральности к 2060 году и готовы работать на этом направлении с Москвой, заявил Оверчук.По словам вице-премьера, стороны договорились о развитии контактов на уровне министерств по этой теме.Помимо этого, Оверчук рассказал об итогах переговоров с американскими предпринимателями. Так, они говорили о "значительном интересе" к работе в России, отметил вице-премьер.При этом Москва положительно относится к присутствию американского бизнеса на российском рынке, заверил Оверчук.Он напомнил, что Россия не дискриминирует иностранные компании на своем рынке."Конечно же, мы всячески поддерживаем то, чтобы деловая среда в России была благоприятной для любого бизнеса. Мы никого не дискриминируем, все нормально работают. Мы все регулярно пользуемся продукцией американских компаний. Мы всегда будем приветствовать, чтобы они присутствовали на нашем рынке наравне со всеми другими", — констатировал Оверчук.По словам вице-премьера, он еще раз убедился в том, что американский бизнес очень здраво и позитивно смотрит на возможности работы в России. Кроме того, компании из США на переговорах с российской делегацией не стали напрямую поднимать вопрос о санкциях против Москвы.Помимо этого, он выразил уверенность, что к концу этого года, товарооборот между двумя странами может выйти на новый рекорд. Так, с января по июль он составил 19,8 миллиарда долларов, подсчитал Оверчук. Россия импортирует из США автомобили, летательные аппараты и электронную продукцию, а поставляет туда металлы и сырьевые товары, заключил он.
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в мире, сша, алексей оверчук, россия, вашингтон (город), владимир путин
23:45 15.10.2021 (обновлено: 00:50 16.10.2021)
 
В отношениях между Россией и США остаются "завалы", заявил Оверчук

Вице-премьер Оверчук: Россия и США не удовлетворены уровнем двухсторонних отношений

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Ни Москва, ни Вашингтон не удовлетворены состоянием двусторонних отношений, заявил находящийся с визитом в США вице-премьер России Алексей Оверчук в беседе с журналистами.

"Конечно же, ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений. В принципе, на всех встречах красной нитью проходило, что отношения должны быть лучше", — сказал Оверчук.

По его словам, состоявшиеся в последние дни встречи с американскими правительственными служащими стали первыми после долгого перерыва, спровоцированного как пандемией коронавируса, так и общим состоянием отношений двух стран.
Также журналисты задали Оверчуку вопрос, можно ли сегодня говорить о "разморозке" двухсторонних отношений.
"Очень осторожно. Конечно, в отношениях, которые у нас сегодня существуют, очень много завалов, очень много нужно расчищать. Как вы знаете, наше министерство иностранных дел проводит очень большую работу на этом направлении. Но то, что необходимо развивать экономическую повестку, — это очевидно",— сказал вице-премьер.
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Он подчеркнул, что обоим государствам нужно поддерживать прямые контакты без посредников.
"Что важно — так это то, что нам необходимо иметь прямые контакты, поддерживать их, избегать посредников, иметь возможность разговаривать напрямую, объяснять друг другу наши позиции, нашу логику принятия решений: почему мы принимаем решения таким образом, а не иначе", — пояснил он.
Кроме того, добавил Оверчук, Вашингтон выразил заинтересованность, чтобы отношения в дальнейшем развивались и в экономике, и в климатической повестке.
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Совместная работа

США положительно восприняли заявления российского руководства о достижении углеродной нейтральности к 2060 году и готовы работать на этом направлении с Москвой, заявил Оверчук.

"Очень положительно было воспринято, и это прозвучало на всех встречах, которые у нас были, заявление, которое сделал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин относительно достижения углеродной нейтральности до 2060 года", — отметил он.

По словам вице-премьера, стороны договорились о развитии контактов на уровне министерств по этой теме.
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Помимо этого, Оверчук рассказал об итогах переговоров с американскими предпринимателями. Так, они говорили о "значительном интересе" к работе в России, отметил вице-премьер.
При этом Москва положительно относится к присутствию американского бизнеса на российском рынке, заверил Оверчук.
"Американский бизнес очень здраво смотрит на возможности работы в России, очень позитивно. Еще раз в этом убедился сегодня здесь во время той встречи, которая была с американо-российским деловым советом", — продолжил вице-премьер.
Он напомнил, что Россия не дискриминирует иностранные компании на своем рынке.
"Конечно же, мы всячески поддерживаем то, чтобы деловая среда в России была благоприятной для любого бизнеса. Мы никого не дискриминируем, все нормально работают. Мы все регулярно пользуемся продукцией американских компаний. Мы всегда будем приветствовать, чтобы они присутствовали на нашем рынке наравне со всеми другими", — констатировал Оверчук.
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По словам вице-премьера, он еще раз убедился в том, что американский бизнес очень здраво и позитивно смотрит на возможности работы в России. Кроме того, компании из США на переговорах с российской делегацией не стали напрямую поднимать вопрос о санкциях против Москвы.
"Американские компании работают в России, присутствуют в России и хотят еще больше работать в России. Вы удивитесь, если я назову эту цифру, но если посмотреть на то, насколько возрос наш товарооборот в текущем году по сравнению с прошлым годом, 40 процентов", — сказал он.
Помимо этого, он выразил уверенность, что к концу этого года, товарооборот между двумя странами может выйти на новый рекорд. Так, с января по июль он составил 19,8 миллиарда долларов, подсчитал Оверчук. Россия импортирует из США автомобили, летательные аппараты и электронную продукцию, а поставляет туда металлы и сырьевые товары, заключил он.
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