https://ria.ru/20211015/overchuk-1754827442.html

В отношениях между Россией и США остаются "завалы", заявил Оверчук

В отношениях между Россией и США остаются "завалы", заявил Оверчук - РИА Новости, 16.10.2021

В отношениях между Россией и США остаются "завалы", заявил Оверчук

Ни Москва, ни Вашингтон не удовлетворены состоянием двусторонних отношений, заявил находящийся с визитом в США вице-премьер России Алексей Оверчук в беседе с... РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-15T23:45

2021-10-15T23:45

2021-10-16T00:50

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ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Ни Москва, ни Вашингтон не удовлетворены состоянием двусторонних отношений, заявил находящийся с визитом в США вице-премьер России Алексей Оверчук в беседе с журналистами.По его словам, состоявшиеся в последние дни встречи с американскими правительственными служащими стали первыми после долгого перерыва, спровоцированного как пандемией коронавируса, так и общим состоянием отношений двух стран.Также журналисты задали Оверчуку вопрос, можно ли сегодня говорить о "разморозке" двухсторонних отношений."Очень осторожно. Конечно, в отношениях, которые у нас сегодня существуют, очень много завалов, очень много нужно расчищать. Как вы знаете, наше министерство иностранных дел проводит очень большую работу на этом направлении. Но то, что необходимо развивать экономическую повестку, — это очевидно",— сказал вице-премьер.Он подчеркнул, что обоим государствам нужно поддерживать прямые контакты без посредников."Что важно — так это то, что нам необходимо иметь прямые контакты, поддерживать их, избегать посредников, иметь возможность разговаривать напрямую, объяснять друг другу наши позиции, нашу логику принятия решений: почему мы принимаем решения таким образом, а не иначе", — пояснил он.Кроме того, добавил Оверчук, Вашингтон выразил заинтересованность, чтобы отношения в дальнейшем развивались и в экономике, и в климатической повестке.Совместная работаСША положительно восприняли заявления российского руководства о достижении углеродной нейтральности к 2060 году и готовы работать на этом направлении с Москвой, заявил Оверчук.По словам вице-премьера, стороны договорились о развитии контактов на уровне министерств по этой теме.Помимо этого, Оверчук рассказал об итогах переговоров с американскими предпринимателями. Так, они говорили о "значительном интересе" к работе в России, отметил вице-премьер.При этом Москва положительно относится к присутствию американского бизнеса на российском рынке, заверил Оверчук.Он напомнил, что Россия не дискриминирует иностранные компании на своем рынке."Конечно же, мы всячески поддерживаем то, чтобы деловая среда в России была благоприятной для любого бизнеса. Мы никого не дискриминируем, все нормально работают. Мы все регулярно пользуемся продукцией американских компаний. Мы всегда будем приветствовать, чтобы они присутствовали на нашем рынке наравне со всеми другими", — констатировал Оверчук.По словам вице-премьера, он еще раз убедился в том, что американский бизнес очень здраво и позитивно смотрит на возможности работы в России. Кроме того, компании из США на переговорах с российской делегацией не стали напрямую поднимать вопрос о санкциях против Москвы.Помимо этого, он выразил уверенность, что к концу этого года, товарооборот между двумя странами может выйти на новый рекорд. Так, с января по июль он составил 19,8 миллиарда долларов, подсчитал Оверчук. Россия импортирует из США автомобили, летательные аппараты и электронную продукцию, а поставляет туда металлы и сырьевые товары, заключил он.

https://ria.ru/20211013/ssha-1754402138.html

https://ria.ru/20211013/amerika-1754273244.html

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https://ria.ru/20211001/potok-1752582743.html

https://ria.ru/20211015/peregovory-1754663157.html

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в мире, сша, алексей оверчук, россия, вашингтон (город), владимир путин