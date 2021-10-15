https://ria.ru/20211015/orel-1754671445.html

Находки археологов "состарили" Орел на пять веков

Находки археологов "состарили" Орел на пять веков - РИА Новости, 15.10.2021

Находки археологов "состарили" Орел на пять веков

Результаты раскопок, проведенных археологами в нынешнем году в Орле, свидетельствуют, что город на пять веков старше, чем считалось до сих пор, рассказал РИА... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:04

2021-10-15T08:04

2021-10-15T11:56

наука

общество

иван грозный

орел

российская академия наук

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Результаты раскопок, проведенных археологами в нынешнем году в Орле, свидетельствуют, что город на пять веков старше, чем считалось до сих пор, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы экспедиционного проекта 1XPEDITION Станислав Трофимов.По словам Трофимова, самыми интересными находками нынешней экспедиции можно считать монету середины XI века из Северной Германии, вислую печать, гирьку от весов приблизительно XI века и нательный крестик XII-XIV веков."Печать княжеская с надписью "Дьне слово" датируется концом XI — первой половиной XII века. На ней помещено изображение святого Николая. Но отнести ее к какому то конкретному князю пока не представляется возможным", — пояснил заместитель директора Института археологии, член-корреспондент РАН Петр Гайдуков.Трофимов уточнил, что эта территория в XI-XII веках входила в состав Звенигород-Карачевского княжества, а то, в свою очередь, относилось к Черниговскому княжеству. Если раньше предполагалось, что на месте города находилось небольшое древнее поселение, то последние находки дают основание считать, что это был важный торговый и административный центр, стоящий на международных путях.Археологам удалось датировать немецкую монету — оказалось, она имеет отношение к городу Гронингену периода 1040-1050 годов."Таким образом, надежная датировка поселения (городища) на стрелке относится ко второй половине XI века, то есть к финалу эпохи викингов и существования известной системы торговых путей из Балтики к Черному и Каспийскому морям, одним из пунктов которого было укрепленное поселение на стрелке Оки и Орлика на месте современного Орла", — подчеркнул Олег Радюш.В этом году отмечалось 455 лет со дня основания Орла. Считается, что в 1566 году по указанию Ивана Грозного на месте слияния рек Ока и Орлик заложили крепость для охраны южных границ Московского государства. По легенде, когда царь остановился на стрелке, огромный орел сел на ветви росшего там дуба. Иван Грозный счел это хорошим знаком и повелел основать крепость, а птица якобы дала ей название. Но историки обоснованно предполагают, что городище на этом месте существовало и раньше — в XI или XII веках.1XPEDITION — экспедиционный проект, основанный Орловским клубом "Диво". В него входят дайверы, археологи и исторические поисковые объединения.

https://ria.ru/20211011/pechat-1754088194.html

https://ria.ru/20210926/sibir-1751691263.html

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, иван грозный, орел, российская академия наук, каспийское море, социальный навигатор