https://ria.ru/20211015/odezhda-1754664912.html

Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России

Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России - РИА Новости, 15.10.2021

Эксперт предупредил о возможном росте цен на одежду в России

Стоимость одежды в России в 2022 году может вырасти на 20-40% из-за энергетического кризиса в Китае, но подорожание будет недолгим, заявил РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T03:44

2021-10-15T03:44

2021-10-15T03:44

экономика

сша

китай

москва

цены

национальная технологическая инициатива (нти)

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Стоимость одежды в России в 2022 году может вырасти на 20-40% из-за энергетического кризиса в Китае, но подорожание будет недолгим, заявил РИА Новости основатель Института развития индустрии моды Beinopen, руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов."Власти Китая проводят политику перехода на чистую энергию. Однако данный шаг привел к нехватке электроэнергии в стране и приостановил производство на многих заводах, в том числе по производству тканей", - пояснил эксперт.По его оценке, сейчас экономика КНР находится под воздействием сразу нескольких кризисов. "В результате энергетического кризиса были нарушены производственные графики. Промышленность не может реализовать необходимые объемы, поэтому предприятия вынуждены поднимать цены. На это накладывается логистический кризис, возникший из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений. Он выражается в нехватке контейнеров и увеличении сроков поставок", - перечислил Баженов."По оценкам экспертов ассоциации WearNet, в начале 2022 года из-за жесткого дефицита в КНР стоимость тканей повысится на 40%. Это, в свою очередь, приведет к сбоям в производстве одежды, и соответственно, увеличению стоимости на нее во многих странах мира, включая и Россию. По нашим прогнозам, стоимость одежды в РФ вырастет на 20-40%", - сказал он.При этом подорожание одежды, по словам эксперта, будет краткосрочным. "Этот тренд продлится несколько месяцев, до восстановления объемов производств тканей в Китае", - прогнозирует он.Подорожание будет иметь и свои плюсы, стимулируя глобальный переход к осознанному потреблению. "За счет удорожания и невысокого ассортимента товаров потребители начнут приобретать исключительно нужные им вещи для долгосрочного пользования. Вдумчивый подход к покупкам позволит минимизировать вред, наносимый экологии: он приведет к отказу не только от спонтанных покупок, но и от одноразовых товаров, к сокращению объемов потребления, к повторному использованию и переработке отходов", - пояснил Баженов.

https://ria.ru/20211013/tseny-1754450253.html

https://ria.ru/20211006/produkty-1753279194.html

сша

китай

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, китай, москва, цены, национальная технологическая инициатива (нти), россия