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Новое оружие России
https://ria.ru/20211015/ochki-1754664319.html
В России создали очки дополненной реальности для солдат
В России создали очки дополненной реальности для солдат - РИА Новости, 15.10.2021
В России создали очки дополненной реальности для солдат
Новосибирский приборостроительный завод разработал очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку пехотинца "Ратник", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T03:28
2021-10-15T06:42
новое оружие россии
безопасность
технологии
армия
москва
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новосибирский приборостроительный завод разработал очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку пехотинца "Ратник", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Помимо этого, разработка может комплектоваться системой ночного видения и тепловизором.При этом степень их защиты аналогична защитным бинокулярным очкам, входящим в экипировку "Ратник".Ориентировочная стоимость одного комплекта новой разработки составляет свыше 500 тысяч рублей.
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безопасность, технологии, армия, москва, россия
03:28 15.10.2021 (обновлено: 06:42 15.10.2021)
 
В России создали очки дополненной реальности для солдат

В Новосибирске создали очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку "Ратник"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧеловек в очках дополненной реальности
Человек в очках дополненной реальности - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новосибирский приборостроительный завод разработал очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку пехотинца "Ратник", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Очки позволяют выводить на остекление дополнительную информацию от командования, отображать электронный прицел, транслировать видеоизображение с внешних источников, например, изображение местности с беспилотников", — рассказал собеседник агентства.

Помимо этого, разработка может комплектоваться системой ночного видения и тепловизором.
При этом степень их защиты аналогична защитным бинокулярным очкам, входящим в экипировку "Ратник".
Ориентировочная стоимость одного комплекта новой разработки составляет свыше 500 тысяч рублей.
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