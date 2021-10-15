https://ria.ru/20211015/ochki-1754664319.html
В России создали очки дополненной реальности для солдат
В России создали очки дополненной реальности для солдат - РИА Новости, 15.10.2021
В России создали очки дополненной реальности для солдат
Новосибирский приборостроительный завод разработал очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку пехотинца "Ратник", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T03:28
2021-10-15T03:28
2021-10-15T06:42
новое оружие россии
безопасность
технологии
армия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754259738_0:299:3110:2048_1920x0_80_0_0_5aece371a65c76b8d19ba09c5348a6bd.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новосибирский приборостроительный завод разработал очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку пехотинца "Ратник", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Помимо этого, разработка может комплектоваться системой ночного видения и тепловизором.При этом степень их защиты аналогична защитным бинокулярным очкам, входящим в экипировку "Ратник".Ориентировочная стоимость одного комплекта новой разработки составляет свыше 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20210904/ekipirovka-1748657858.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754259738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a5273053e74160cc64a2577892e8df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, армия, москва, россия
03:28 15.10.2021 (обновлено: 06:42 15.10.2021)
В России создали очки дополненной реальности для солдат
В Новосибирске создали очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку "Ратник"
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новосибирский приборостроительный завод разработал очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку пехотинца "Ратник", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Очки позволяют выводить на остекление дополнительную информацию от командования, отображать электронный прицел, транслировать видеоизображение с внешних источников, например, изображение местности с беспилотников", — рассказал собеседник агентства.
Помимо этого, разработка может комплектоваться системой ночного видения и тепловизором.
При этом степень их защиты аналогична защитным бинокулярным очкам, входящим в экипировку "Ратник".
Ориентировочная стоимость одного комплекта новой разработки составляет свыше 500 тысяч рублей.