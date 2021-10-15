https://ria.ru/20211015/ochki-1754664319.html

В России создали очки дополненной реальности для солдат

В России создали очки дополненной реальности для солдат - РИА Новости, 15.10.2021

В России создали очки дополненной реальности для солдат

Новосибирский приборостроительный завод разработал очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку пехотинца "Ратник", сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T03:28

2021-10-15T03:28

2021-10-15T06:42

новое оружие россии

безопасность

технологии

армия

москва

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новосибирский приборостроительный завод разработал очки дополненной реальности, интегрируемые в экипировку пехотинца "Ратник", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Помимо этого, разработка может комплектоваться системой ночного видения и тепловизором.При этом степень их защиты аналогична защитным бинокулярным очкам, входящим в экипировку "Ратник".Ориентировочная стоимость одного комплекта новой разработки составляет свыше 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20210904/ekipirovka-1748657858.html

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2021

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безопасность, технологии, армия, москва, россия