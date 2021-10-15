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Источник сообщил об обысках в Институте лазерной физики в Новосибирске
Источник сообщил об обысках в Институте лазерной физики в Новосибирске - РИА Новости, 15.10.2021
Источник сообщил об обысках в Институте лазерной физики в Новосибирске
В Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН проходят обыски, рассказал РИА Новости источник в отделении. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:50
2021-10-15T12:19
новосибирск
сибирское отделение ран
происшествия
ссср
российская академия наук
россия
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НОВОСИБИРСК, 15 окт — РИА Новости. В Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН проходят обыски, рассказал РИА Новости источник в отделении.По его словам, директора института Алексея Тайченачева подозревают в заключении с дочерним коммерческим предприятием незаконного контракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Ущерб от этого оценивается в два миллиона рублей."Силовики пришли с обыском. &lt;…&gt; В отношении Тайченачева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — сказал собеседник агентства.По документам, контракт выполнила межотраслевая научно-техническая ассоциация "Сибирский лазерный центр", но следствие считает, что контракт фиктивный, а работу сделали сотрудники лаборатории Института лазерной физики, формально трудоустроенные по совместительству в МНТА "СЛЦ".Институт лазерной физики создали в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Академии наук СССР. Член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев стал директором ИЛФ в июне 2016 года, до этого институт возглавлял академик Сергей Багаев, который сейчас занимает должность научного руководителя.
https://ria.ru/20210929/fsin-1752285906.html
https://ria.ru/20210903/obyski-1748646682.html
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новосибирск, сибирское отделение ран, происшествия, ссср, российская академия наук, россия
10:50 15.10.2021 (обновлено: 12:19 15.10.2021)
 
Источник сообщил об обысках в Институте лазерной физики в Новосибирске

В Новосибирске прошли обыски в Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 15 окт — РИА Новости. В Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН проходят обыски, рассказал РИА Новости источник в отделении.
По его словам, директора института Алексея Тайченачева подозревают в заключении с дочерним коммерческим предприятием незаконного контракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Ущерб от этого оценивается в два миллиона рублей.
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"Силовики пришли с обыском. <…> В отношении Тайченачева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — сказал собеседник агентства.
По документам, контракт выполнила межотраслевая научно-техническая ассоциация "Сибирский лазерный центр", но следствие считает, что контракт фиктивный, а работу сделали сотрудники лаборатории Института лазерной физики, формально трудоустроенные по совместительству в МНТА "СЛЦ".
Институт лазерной физики создали в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Академии наук СССР. Член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев стал директором ИЛФ в июне 2016 года, до этого институт возглавлял академик Сергей Багаев, который сейчас занимает должность научного руководителя.
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