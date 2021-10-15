https://ria.ru/20211015/obysk-1754692514.html

Источник сообщил об обысках в Институте лазерной физики в Новосибирске

Источник сообщил об обысках в Институте лазерной физики в Новосибирске - РИА Новости, 15.10.2021

Источник сообщил об обысках в Институте лазерной физики в Новосибирске

В Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН проходят обыски, рассказал РИА Новости источник в отделении. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:50

2021-10-15T10:50

2021-10-15T12:19

новосибирск

сибирское отделение ран

происшествия

ссср

российская академия наук

россия

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НОВОСИБИРСК, 15 окт — РИА Новости. В Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН проходят обыски, рассказал РИА Новости источник в отделении.По его словам, директора института Алексея Тайченачева подозревают в заключении с дочерним коммерческим предприятием незаконного контракта на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Ущерб от этого оценивается в два миллиона рублей."Силовики пришли с обыском. <…> В отношении Тайченачева возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК ("Злоупотребление должностными полномочиями")", — сказал собеседник агентства.По документам, контракт выполнила межотраслевая научно-техническая ассоциация "Сибирский лазерный центр", но следствие считает, что контракт фиктивный, а работу сделали сотрудники лаборатории Института лазерной физики, формально трудоустроенные по совместительству в МНТА "СЛЦ".Институт лазерной физики создали в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики и отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Академии наук СССР. Член-корреспондент РАН Алексей Тайченачев стал директором ИЛФ в июне 2016 года, до этого институт возглавлял академик Сергей Багаев, который сейчас занимает должность научного руководителя.

https://ria.ru/20210929/fsin-1752285906.html

https://ria.ru/20210903/obyski-1748646682.html

новосибирск

ссср

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, сибирское отделение ран, происшествия, ссср, российская академия наук, россия