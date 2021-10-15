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Минтруд назвал средний возраст рождения ребенка у женщины в России

Минтруд назвал средний возраст рождения ребенка у женщины в России - РИА Новости, 15.10.2021

Минтруд назвал средний возраст рождения ребенка у женщины в России

Средний возраст рождения ребёнка у женщины в России составляет 28 лет, рассказала замглавы Минтруда Елена Мухтиярова. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:37

2021-10-15T10:37

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общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Средний возраст рождения ребёнка у женщины в России составляет 28 лет, рассказала замглавы Минтруда Елена Мухтиярова.Она отметила, что уровень занятости женщин в России высокий, они составляют 49% в структуре занятых. По оценке Росстата, удовлетворённость рабочими обязанностями, условиями труда и режимом работы у женщин выше, чем у мужчин."Через эти факторы мы понимаем, что помимо этого молодые женщины также ориентированы у нас на рождение детей, хотя этот возраст сдвигается на более старшую возрастную когорту. Средний возраст рождения ребенка у женщины - 28 лет. При этом хотят активно участвовать в занятости и строить карьеру", - сказала Мухтиярова на сессии Евразийского женского форума.

https://ria.ru/20200229/1565293641.html

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2021

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общество, россия