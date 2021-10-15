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Туризм
https://ria.ru/20211015/mvd-1754753587.html
В России вступят в силу новые правила вывоза детей за рубеж
В России вступят в силу новые правила вывоза детей за рубеж - РИА Новости, 15.10.2021
В России вступят в силу новые правила вывоза детей за рубеж
Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу 17 октября 2021 года, сказали РИА Новости в пресс-центре МВД. Соответствующий документ зарегистрировали в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T15:24
2021-10-15T16:44
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу 17 октября 2021 года, сказали РИА Новости в пресс-центре МВД. Соответствующий документ зарегистрировали в начале месяца."Одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России от 11 февраля 2019 года № 62", — говорится в сообщении.Правила получат несколько обновлений: в частности, оба законных представителя несовершеннолетнего смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России, что будет учтено территориальным органом МВД. Можно будет установить как общий запрет, так и на конкретные государства.Сам заявитель сможет вывозить детей, но только в случае, если он гражданин России. Если он иностранец, ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем. Новые правила также разрешают отзывать подобные запреты: на территории страны это можно сделать в отделах полиции, за границей — в посольствах и консульствах.Также новацией стал укороченный срок отработки заявлений: с пяти рабочих дней он снизился до двух.
https://ria.ru/20200527/1572035478.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, новости - туризм
15:24 15.10.2021 (обновлено: 16:44 15.10.2021)
 
В России вступят в силу новые правила вывоза детей за рубеж

Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу в России 17 октября

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Стамбул
Пассажиры в Международном аэропорту Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Новые правила вывоза детей за рубеж вступят в силу 17 октября 2021 года, сказали РИА Новости в пресс-центре МВД. Соответствующий документ зарегистрировали в начале месяца.
"Одновременно утрачивает силу ранее действовавший приказ МВД России от 11 февраля 2019 года № 62", — говорится в сообщении.
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Правила получат несколько обновлений: в частности, оба законных представителя несовершеннолетнего смогут заявить о несогласии на выезд ребенка из России, что будет учтено территориальным органом МВД. Можно будет установить как общий запрет, так и на конкретные государства.
Сам заявитель сможет вывозить детей, но только в случае, если он гражданин России. Если он иностранец, ребенок не сможет выехать за рубеж ни с одним, ни с другим родителем.
Новые правила также разрешают отзывать подобные запреты: на территории страны это можно сделать в отделах полиции, за границей — в посольствах и консульствах.
Также новацией стал укороченный срок отработки заявлений: с пяти рабочих дней он снизился до двух.
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