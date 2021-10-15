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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211015/moskva-1754672131.html
Систему Face Pay запустили на всех станциях столичного метро
Систему Face Pay запустили на всех станциях столичного метро - РИА Новости, 15.10.2021
Систему Face Pay запустили на всех станциях столичного метро
Сервис Face Pay для оплаты проезда с помощью распознавания лица заработал с 15 октября на всех линиях и станциях московского метро, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T08:21
2021-10-15T08:21
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
технологии
москва
сергей собянин
максим ликсутов
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сервис Face Pay для оплаты проезда с помощью распознавания лица заработал с 15 октября на всех линиях и станциях московского метро, рассказал РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва - первый город в мире, где такая система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире. Подчеркну, что Face Pay — это лишь еще один способ оплаты проезда. Подключение к сервису добровольное, только если пассажир посчитает этот способ оплаты удобным для себя. Другие способы оплаты никуда не денутся", — рассказал Ликсутов.Чтобы воспользоваться Face Pay в метро, нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту "Тройка" к сервису через приложение "Метро Москвы". Приватность будет на самом высоком уровне: все данные надежно зашифрованы. Камера на турникете считывает биометрический ключ. То есть сравниваются биометрические ключи пользователей Face Pay, а не изображение лица или другие персональные данные.По его словам, это нужно сделать заранее, за несколько часов до прохождения через турникет. Далее нужно найти специальный турникет, который легко узнать по наклейке на полу перед ним. Во время прохода надо посмотреть в камеру на турникете. Деньги за проезд автоматически списываются. Списание средств и все процедуры с платежом аналогичны тем, как при проходе с банковской картой. Власти подчёркивают, это еще один дополнительный и удобный способ оплаты проезда."Чтобы зайти в метро, пассажирам не нужны ни карта, ни смартфон — достаточно посмотреть в камеру на турникете. Вам не нужно прикасаться ни к смартфону, ни к каким-либо другим поверхностям. Это очень удобно. По нашим прогнозам, в ближайшие 2-3 года 10-15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Если потребуется, то будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет", - объяснил Ликсутов.По его словам, власти Москвы открыты для пожеланий и вопросов со стороны пассажиров по работе нового сервиса: их можно направлять в чат-бот Александра или обратиться по номеру 3210.Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" назвал новый способ оплаты "удобным и современным". "Технология новая и очень сложная, мы будем и дальше работать над ее улучшением", - отметил он.
https://ria.ru/20211014/metro-1754621964.html
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общество, технологии, москва, сергей собянин, максим ликсутов
08:21 15.10.2021
 
Систему Face Pay запустили на всех станциях столичного метро

Систему Face Pay для оплаты проезда запустили на всех станциях столичного метро

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры проходят через турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена
Пассажиры проходят через турникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сервис Face Pay для оплаты проезда с помощью распознавания лица заработал с 15 октября на всех линиях и станциях московского метро, рассказал РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы мы запускаем Face Pay — оплату проезда при помощи распознавания лица. Москва - первый город в мире, где такая система заработала в таком масштабе. Это более чем 240 станций метро. Аналогов Face Pay по качеству и удобству использования для пассажира нет нигде в мире. Подчеркну, что Face Pay — это лишь еще один способ оплаты проезда. Подключение к сервису добровольное, только если пассажир посчитает этот способ оплаты удобным для себя. Другие способы оплаты никуда не денутся", — рассказал Ликсутов.
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Чтобы воспользоваться Face Pay в метро, нужно привязать свою фотографию, банковскую карту и карту "Тройка" к сервису через приложение "Метро Москвы". Приватность будет на самом высоком уровне: все данные надежно зашифрованы. Камера на турникете считывает биометрический ключ. То есть сравниваются биометрические ключи пользователей Face Pay, а не изображение лица или другие персональные данные.
По его словам, это нужно сделать заранее, за несколько часов до прохождения через турникет. Далее нужно найти специальный турникет, который легко узнать по наклейке на полу перед ним. Во время прохода надо посмотреть в камеру на турникете. Деньги за проезд автоматически списываются. Списание средств и все процедуры с платежом аналогичны тем, как при проходе с банковской картой. Власти подчёркивают, это еще один дополнительный и удобный способ оплаты проезда.
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"Чтобы зайти в метро, пассажирам не нужны ни карта, ни смартфон — достаточно посмотреть в камеру на турникете. Вам не нужно прикасаться ни к смартфону, ни к каким-либо другим поверхностям. Это очень удобно. По нашим прогнозам, в ближайшие 2-3 года 10-15% пассажиров будут регулярно пользоваться Face Pay. Если потребуется, то будем корректировать число турникетов для Face Pay, если поймем, что спрос на него растет", - объяснил Ликсутов.
По его словам, власти Москвы открыты для пожеланий и вопросов со стороны пассажиров по работе нового сервиса: их можно направлять в чат-бот Александра или обратиться по номеру 3210.
Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте" назвал новый способ оплаты "удобным и современным". "Технология новая и очень сложная, мы будем и дальше работать над ее улучшением", - отметил он.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоТехнологииМоскваСергей СобянинМаксим Ликсутов
 
 
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