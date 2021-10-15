https://ria.ru/20211015/moshenniki-1754548265.html

"В деле весь город": мошенники с Украины научились удаленно грабить россиян

"В деле весь город": мошенники с Украины научились удаленно грабить россиян - РИА Новости, 15.10.2021

"В деле весь город": мошенники с Украины научились удаленно грабить россиян

Вкрадчивые голоса с незнакомых номеров, тревожные интонации, настойчивость — стандартный набор, чтобы выведать у собеседника данные его банковской карты или... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:00

2021-10-15T08:00

2021-10-15T08:06

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Вкрадчивые голоса с незнакомых номеров, тревожные интонации, настойчивость — стандартный набор, чтобы выведать у собеседника данные его банковской карты или убедить перевести деньги. Даже если сотня человек не клюнет на эти уловки, "развести" удастся сто первого — и "труд" мошенников окупится. Причем, как оказывается, много таких звонков поступает с территории соседней Украины. Там обманщики находятся вне досягаемости российских правоохранительных органов и придумывают все новые схемы.Работают с размахомВ прошлом году в России зарегистрировали около 25 тысяч подобных преступлений, ущерб перевалил за два миллиарда рублей. Недавно выяснилось, что в настоящую столицу телефонных мошенников превратился Днепр (бывший Днепропетровск), — там более тысячи обманных кол-центров. Подобные "службы поддержки" есть и в других городах Украины. В первую очередь их персонал нацелен, естественно, на соотечественников. Жулики прикидываются сотрудниками банков, пенсионных фондов, правоохранительных органов.Мошенник представился работником службы безопасности и под предлогом разблокирования банковской карты завладел 33 тысячами гривен — случай обычный, этот, например, произошел в городе Ковель. Используют и более изощренные методы. "В канун отопительного сезона могут рассылать СМС с предложением дешево купить дрова — якобы со склада. Подобные объявления размещают и в соцсетях. Если переведете деньги, дров вряд ли дождетесь", — рассказывает украинский эксперт по кибербезопасности Руслан Болгов.Но местный рынок истощается, и жулики выходят на международный уровень. Прежде всего — в Россию. Работать там легко, языкового барьера нет. Ежедневно эксперты Сбербанка фиксируют тысячи звонков из украинских кол-центров. В иные дни бывает и по десять тысяч. По данным "Сбера", злоумышленники ежемесячно крадут со счетов россиян от трех с половиной до пяти миллиардов рублей. Суммы внушительные. Периодические утечки и кражи баз данных из крупных компаний и банков облегчают мошенникам задачу.При этом правоохранительные органы двух стран практически не сотрудничают. "В день от 30 до 60 таких преступлений. Мы знаем, видим, уже сто раз сосчитали, что кол-центры, откуда бубнят в режиме 24/7, находятся на Украине. Все. Не добраться. Нам еще везет, что они вынуждены обращаться через Dark Money к услугам наших обнальщиков. Вот мы эти группы здесь и громим", — объяснил недавно журналистам сотрудник Следственного комитета Санкт-Петербурга. Но если мошенники успели перевести украденные средства на Украину, их оттуда не вернуть.Методы дистанционной "разводки"Украинские журналисты недавно провели эксперимент. Оказалось, что устроиться в такую "службу поддержки" нетрудно. Соискателям сообщают, что от них требуются знание русского языка, грамотная речь и минимальные навыки работы с компьютером. Пока еще на Украине достаточно людей, удовлетворяющих этим условиям. На инструктаже рассказывают, что предстоит обзванивать россиян, представляясь сотрудниками "Сбера", и пытаться узнать данные банковских карт. Но схема с "непонятной транзакцией" и "верификацией" вряд ли кого-то уже обманет. Есть и более изощренные.Эксперты компании-производителя систем борьбы с утечками данных DeviceLock проанализировали просочившиеся в публичный доступ методички для сотрудников украинских "служб поддержки". И пришли к выводу, что мошенники постепенно уходят от банковских баз данных: этот товар подорожал. Персональную финансовую информацию чаще выманивают в ходе разговора.В ходу легенда о некоем кредите, взятом с использованием "лицевого счета", привязанного к паспортным данным. Или о "хищении" и переводе всех денег на мифический "безопасный счет". "Ничего такого не существует, похитить средства из банка невозможно", — заверяет гендиректор DeviceLock Юрий Томашко.Или еще способ: СМС-сообщение с номера 900 — якобы для проверки привязки телефона. Так усыпляют бдительность, а номер, с которого приходит СМС, — подставной, генерируется IP-станцией злоумышленников. Затем "клиента" извещают, что, дескать, к сожалению, все его счета автоматически заблокированы, поскольку некое "третье лицо" пыталось ими воспользоваться. Чтобы разблокировать без длительной проверки, достаточно предоставить персональную информацию.Если удается выманить эти данные, мошенники либо от имени жертвы переводят деньги на подставные счета, либо дистанционно обращаются в соответствующий российский банк, представившись его клиентом.Не затягивайте разговорЕще одна типовая методика "разводки": недобросовестный сотрудник банка оформил кредит на клиента."Чтобы его аннулировать, нужно взять другой заем и перевести деньги на специальный счет. Соответствующие спичи есть в методичке: "Уважаемый клиент, также в данный момент по системе нашего банка отображается заявка на потребительский кредит от нашего банка, я так понимаю, что за последние сутки заявок на кредит вы не делали". Далее аферист скажет, что клиенту выдали кредит мошенническим путем и он сейчас переведет вас на другого сотрудника. Это создает у жертвы иллюзию "большой компании", в которой работает много людей", — описывает общую схему журналист издания "Страна.ua" Владислав Бовтрук.В офисе над столами висят шпаргалки с разными вариантами диалогов — чтобы в беседе никогда не возникало замешательство. В инструкциях подробно разжевывают, как именно разговорить жертву.Вот одна из цитат: "Здравствуйте! Вас беспокоит технический сотрудник Сбербанка, младший специалист Волконский Анатолий. Обращаюсь к вам касательно такого вопроса. Две минуты назад была подана заявка на смену вашего финансового номера. Вы данную заявку подтверждаете?" Далее нужно убедить человека, что некие хакеры получили доступ к его счету и вот-вот начнут выводить деньги. Единственное спасение — срочно перекинуть средства на другой счет, который подскажет "младший специалист".План заработка за день — минимум 200 тысяч рублей. Сами мошенники называют это "рыбалкой". Естественно, наиболее уязвимыми оказываются старики-пенсионеры. Впрочем, на "внезапные выигрыши" и "возможность дешевой покупки" ведутся и молодые люди.Подобные преступные структуры есть и в России. Естественно, доморощенным телефонным жуликам труднее украинских "коллег" — здесь правоохранительные органы работают четче.Юрий Томашко рекомендует: когда вы понимаете, что вас обрабатывает злоумышленник, прервите разговор и несколько часов не отвечайте на незнакомые номера. А вот издеваться над мошенником, затягивая беседу или указывая несуществующие данные, не стоит: "В качестве мести они все чаще используют звонки с сообщением о минировании или совершении других преступлений, причем номер звонящего подменяют на номер жертвы. Значительно проще и безопаснее положить трубку".В целом, по мнению российских экспертов, самое время для банков и мобильных операторов озаботиться созданием многоступенчатых и надежных систем безопасности.

https://ria.ru/20211008/moshenniki-1753607276.html

https://ria.ru/20210913/dengi-1749219369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, киев, днепропетровск, сбербанк россии, страна.ua, devicelock, россия