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Сбербанк назвал Днепр столицей телефонного мошенничества
Сбербанк назвал Днепр столицей телефонного мошенничества - РИА Новости, 02.10.2021
Сбербанк назвал Днепр столицей телефонного мошенничества
"Столицей" телефонного мошенничества сейчас можно назвать украинский город Днепр, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. РИА Новости, 02.10.2021
2021-10-02T22:04
2021-10-02T22:04
2021-10-02T23:08
технологии
украина
киев
сбербанк россии
станислав кузнецов
днепр (город)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. "Столицей" телефонного мошенничества сейчас можно назвать украинский город Днепр, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров", - сказал Кузнецов в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.По его словам, в настоящее время там работают около 150 колл-центров, которые совершают звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов. Раньше они предпочитали представляться службой безопасности банка.Кузнецов добавил, что банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни — десять тысяч звонков. Примерно половина россиян на такие звонки не отвечает, однако в одном проценте случаев мошенникам удается "переговорить" собеседника и убедить перевести деньги.
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технологии, украина, киев, сбербанк россии, станислав кузнецов, днепр (город)
22:04 02.10.2021 (обновлено: 23:08 02.10.2021)
Сбербанк назвал Днепр столицей телефонного мошенничества
Зампред правления Сбербанка Кузнецов: из Днепра работает около 150 колл-центров мошенников