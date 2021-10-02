https://ria.ru/20211002/moshenniki-1752829393.html

Сбербанк назвал Днепр столицей телефонного мошенничества

Сбербанк назвал Днепр столицей телефонного мошенничества - РИА Новости, 02.10.2021

Сбербанк назвал Днепр столицей телефонного мошенничества

"Столицей" телефонного мошенничества сейчас можно назвать украинский город Днепр, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. РИА Новости, 02.10.2021

2021-10-02T22:04

2021-10-02T22:04

2021-10-02T23:08

технологии

украина

киев

сбербанк россии

станислав кузнецов

днепр (город)

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. "Столицей" телефонного мошенничества сейчас можно назвать украинский город Днепр, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров", - сказал Кузнецов в эфире шоу "Соловьев LIVE" на YouTube.По его словам, в настоящее время там работают около 150 колл-центров, которые совершают звонки якобы от сотрудников правоохранительных органов. Раньше они предпочитали представляться службой безопасности банка.Кузнецов добавил, что банк фиксирует в день несколько тысяч мошеннических звонков, а в особо активные дни — десять тысяч звонков. Примерно половина россиян на такие звонки не отвечает, однако в одном проценте случаев мошенникам удается "переговорить" собеседника и убедить перевести деньги.

https://ria.ru/20210926/fraza-1751831241.html

украина

киев

днепр (город)

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технологии, украина, киев, сбербанк россии, станислав кузнецов, днепр (город)